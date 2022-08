NetApp se une à VMware e à AWS para ajudar clientes a modernizar e dar escala a cargas de trabalho corporativas na nuvem

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa de software global voltada para a nuvem e centrada em dados, em colaboração com VMware, Inc. e a Amazon Web Services (AWS), anunciou hoje a disponibilidade geral do Amazon FSx para NetApp ONTAP com VMware Cloud on AWS, o primeiro e único serviço de armazenamento em nuvem nativo da AWS certificado e com suporte como um datastore complementar para VMware Cloud on AWS.

Com a nova solução de armazenamento de dados, as empresas podem promover a migração rápida, fácil e econômica de suas cargas de trabalho corporativas que exigem dados para o VMware Cloud on AWS. Isso permite que as organizações deem escala ao armazenamento em nuvem independentemente da computação em nuvem para otimizar custos, implantar novos aplicativos modernos com a velocidade e escalabilidade da nuvem e maximizar o valor de seus investimentos em TI já existentes. Também possibilita acesso aos benefícios avançados de gerenciamento, proteção e eficiência de dados do ONTAP, utilizado por quase 20 mil clientes VMware atualmente executados localmente.

“Nosso forte relacionamento, a integração profunda e a inovação conjunta com o VMware e a AWS atingem outro marco, o que ajuda as organizações a migrar suas cargas de trabalho corporativas para a nuvem com eficiência”, disse Phil Brotherton, vice-presidente de soluções e alianças da NetApp. “Clientes VMware executados com armazenamento local, da NetApp ou não, agora podem acessar os serviços e recursos de armazenamento em nuvem pública de classe empresarial do ONTAP, todos executados na AWS, como o primeiro armazenamento de dados complementar certificado e com suporte para VMware Cloud on AWS.”

“A maioria das empresas hoje executa cargas de trabalho em uma plataforma VMware. Seja no local ou no VMware Cloud on AWS, eles querem dar aproveitamento máximo à consistência nas operações e na arquitetura”, disse Narayan Bharadwaj, vice-presidente de soluções de nuvem da VMware. “A AWS, a NetApp e a VMware estão oferecendo às organizações clientes a flexibilidade de comprar e configurar armazenamento em nuvem independente da computação para atender às necessidades de uma ampla variedade de aplicativos corporativos. Nossa inovação conjunta permitirá que elas movam cargas de trabalho corporativas para a nuvem para otimizar custos e dar escala a seus ambientes de uma maneira melhor.”

Os novos benefícios desta oferta certificada e com suporte incluem:

Velocidade: Promova a migração de cargas de trabalho com base em vSphere local com demanda de dados, com armazenamento NetApp ou não, para o VMware Cloud on AWS em um processo de baixa complexidade – aproveitando a migração consistente de VMware para VMware para cargas de trabalho combinadas com a velocidade, o desempenho e a simplicidade do ONTAP via Amazon FSx para NetApp ONTAP.

Promova a migração de cargas de trabalho com base em vSphere local com demanda de dados, com armazenamento NetApp ou não, para o VMware Cloud on AWS em um processo de baixa complexidade – aproveitando a migração consistente de VMware para VMware para cargas de trabalho combinadas com a velocidade, o desempenho e a simplicidade do ONTAP via Amazon FSx para NetApp ONTAP. Controle de custo: Dê escala à computação em nuvem do VMware independente do armazenamento em nuvem para otimizar o custo em escala para cargas de trabalho exigentes combinada com os recursos avançados de eficiência de dados do ONTAP para controlar o custo em escala, incluindo desduplicação, compressão, compactação e thin provisioning.

Dê escala à computação em nuvem do VMware independente do armazenamento em nuvem para otimizar o custo em escala para cargas de trabalho exigentes combinada com os recursos avançados de eficiência de dados do ONTAP para controlar o custo em escala, incluindo desduplicação, compressão, compactação e thin provisioning. Eficiência: Dê aproveitamento máximo aos investimentos já existentes em recursos centrados em VMware, incluindo pessoas, processos e tecnologias no local e na nuvem para consistência das operações.

Além disso, os parceiros da NetApp, VMware e AWS podem se beneficiar dessa inovação para expandir suas ofertas atuais em torno do VMware Cloud, de várias maneiras:

Desbloqueie novos negócios para cargas de trabalho híbridas e nativas da nuvem eliminando as barreiras de custo da migração de cargas de trabalho corporativas por computação em nuvem e armazenamento em nuvem com dimensionamento adequado.

para cargas de trabalho híbridas e nativas da nuvem eliminando as barreiras de custo da migração de cargas de trabalho corporativas por computação em nuvem e armazenamento em nuvem com dimensionamento adequado. Expanda os serviços de nuvem existentes ajudando as organizações clientes a planejar, projetar, implantar e otimizar soluções corporativas híbridas e nativas de nuvem para cargas de trabalho que exigem dados.

ajudando as organizações clientes a planejar, projetar, implantar e otimizar soluções corporativas híbridas e nativas de nuvem para cargas de trabalho que exigem dados. Reduza o risco para os clientes por meio de soluções em nuvem integradas e com suporte da NetApp e VMware para promover a migração de cargas de trabalho corporativas, ampliá-las ou protegê-las para a nuvem com confiança.

“Somos um fornecedor multimarca líder de soluções de TI de pilha completa, e nossos clientes confiam em nós para fornecer soluções e serviços para ajudá-los a gerenciar suas cargas de trabalho que exigem mais dados”, disse Troy Brick-Margelofsky, líder da equipe de infraestrutura digital da CDW. “Com o Amazon FSx for NetApp ONTAP como um datastore certificado e com suporte para VMware Cloud, agora podemos ajudar os clientes a mover cargas de trabalho para a nuvem com rapidez e eficiência, poupando tempo, dinheiro e recursos e com o benefício adicional da integração com o portfólio completo da NetApp.”

O Amazon FSx for NetApp ONTAP oferece armazenamento compartilhado totalmente gerenciado na AWS, com os recursos populares de acesso e gerenciamento de dados do ONTAP. A solução permite que as organizações promovam a migração dos aplicativos com facilidade e os executem na AWS, com fluxos de trabalho de armazenamento de nível corporativo e os recursos de gerenciamento de dados do ONTAP, independentemente de seu prestador de serviços de armazenamento local.

O armazenamento de dados suplementar do Amazon FSx for NetApp ONTAP para VMware Cloud on AWS está disponível hoje.

Recursos adicionais

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa global de software orientado para a nuvem e centrado em dados que capacita organizações para liderar com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa oferece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem às organizações clientes executar seus aplicativos com o desempenho ideal, no data center ou na nuvem, estejam eles desenvolvendo diretamente na nuvem, migrando para a nuvem ou criando experiências semelhantes à nuvem em suas próprias instalações. Com soluções que funcionam nos mais diferentes ambientes, a NetApp ajuda organizações a desenvolver seu próprio tecido de dados e a oferecer com segurança os dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas, quando e onde for. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas mencionadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Os demais nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos titulares.

VMware e vSphere são marcas registradas ou marcas comerciais da VMware, Inc. ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outras jurisdições.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.