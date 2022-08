NetApp s’associe à VMware et AWS pour aider les clients à moderniser et à faire évoluer les charges de travail d’entreprise sur le cloud

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), société mondiale de logiciels cloud et centrée sur les données, en collaboration avec VMware, Inc. et Amazon Web Services (AWS), a annoncé aujourd’hui la disponibilité générale d’Amazon FSx pour NetApp ONTAP avec VMware Cloud sur AWS, le premier et le seul service de stockage cloud AWS natif certifié et pris en charge en tant que banque de données supplémentaire pour VMware Cloud sur AWS.

Grâce à cette nouvelle solution de banque de données, les entreprises peuvent déplacer rapidement, facilement et à moindre coût leurs charges de travail exigeantes en données vers VMware Cloud sur AWS. Cela permet aux organisations de faire évoluer le stockage cloud indépendamment du calcul cloud pour optimiser les coûts, déployer de nouvelles applications modernes avec la vitesse et l’évolutivité du cloud et maximiser la valeur de leurs investissements informatiques existants. En outre, les entreprises peuvent accéder aux riches avantages de gestion, de protection et d’efficacité des données d’ONTAP, utilisés par près de vingt mille clients VMware s’exécutant sur site aujourd’hui.

« Notre relation solide, notre intégration approfondie et notre innovation conjointe avec VMware et AWS franchissent une nouvelle étape importante, ce qui permet aux entreprises de déplacer plus facilement et efficacement les charges de travail d’entreprise vers le cloud », a déclaré Phil Brotherton, vice-président, Solutions et alliances chez NetApp. « Les clients VMware s’exécutant sur des fenêtres de stockage NetApp ou non NetApp peuvent désormais accéder aux services et fonctionnalités de stockage dans le cloud public de classe entreprise d’ONTAP, tous exécutés sur AWS, en tant que première banque de données supplémentaire certifiée et prise en charge par VMware Cloud sur AWS ».

« Aujourd’hui, la majorité des entreprises exécutent des charges de travail sur une plate-forme VMware. Que ce soit sur site ou dans VMware Cloud sur AWS, elles veulent pouvoir tirer parti de la cohérence des opérations et de l’architecture », a déclaré Narayan Bharadwaj, vice-président des solutions cloud chez VMware. « AWS, NetApp et VMware offrent aux clients la flexibilité d’acheter et de configurer le stockage cloud indépendamment du calcul, pour répondre aux besoins d’une grande variété d’applications d’entreprise. Notre co-innovation permettra aux clients de déplacer des charges de travail d’entreprise vers le cloud, afin d’optimiser les coûts et de mieux faire évoluer leurs environnements ».

Les nouveaux avantages de cette offre certifiée et prise en charge incluent l’amélioration de la :

Vitesse : Migrez les charges de travail vSphere sur site exigeantes en données avec le stockage NetApp ou non NetApp vers VMware Cloud sur AWS avec une complexité réduite, en tirant parti de la migration cohérente de VMware vers VMware pour les charges de travail, combinée à la vitesse, aux performances et à la simplicité d’ONTAP via Amazon FSx pour NetApp ONTAP.

Migrez les charges de travail vSphere sur site exigeantes en données avec le stockage NetApp ou non NetApp vers VMware Cloud sur AWS avec une complexité réduite, en tirant parti de la migration cohérente de VMware vers VMware pour les charges de travail, combinée à la vitesse, aux performances et à la simplicité d’ONTAP via Amazon FSx pour NetApp ONTAP. Contrôle des coûts : Faites évoluer le calcul VMware Cloud indépendamment du stockage cloud pour optimiser les coûts à grande échelle pour les charges de travail exigeantes, associées aux riches fonctionnalités d’efficacité des données d’ONTAP pour contrôler les coûts à grande échelle, y compris la déduplication, la compression, le compactage et le provisionnement fin.

Faites évoluer le calcul VMware Cloud indépendamment du stockage cloud pour optimiser les coûts à grande échelle pour les charges de travail exigeantes, associées aux riches fonctionnalités d’efficacité des données d’ONTAP pour contrôler les coûts à grande échelle, y compris la déduplication, la compression, le compactage et le provisionnement fin. Efficacité : Tirez parti des investissements existants dans les ressources centrées sur VMware, y compris les personnes, les processus et les technologies sur site et dans le cloud, pour assurer la cohérence des opérations.

En outre, les partenaires de NetApp, VMware et AWS peuvent bénéficier de cette innovation pour étendre leurs offres actuelles autour de VMware Cloud de plusieurs manières :

Débloquer de nouvelles activités pour les charges de travail hybrides et natives du cloud, en éliminant les obstacles financiers à la migration des charges de travail d’entreprise, grâce au dimensionnement correct du calcul cloud et du stockage cloud.

pour les charges de travail hybrides et natives du cloud, en éliminant les obstacles financiers à la migration des charges de travail d’entreprise, grâce au dimensionnement correct du calcul cloud et du stockage cloud. Développer les services cloud existants en aidant les clients à planifier, concevoir, déployer et optimiser les solutions d’entreprise hybrides et cloud natives pour les charges de travail exigeantes en données.

en aidant les clients à planifier, concevoir, déployer et optimiser les solutions d’entreprise hybrides et cloud natives pour les charges de travail exigeantes en données. Réduire les risques pour leurs clients, grâce aux solutions cloud intégrées et prises en charge de NetApp et VMware pour aider les clients à migrer, étendre ou protéger les charges de travail d’entreprise vers le cloud en toute confiance.

« En tant que fournisseur multimarque de premier plan de solutions informatiques pile pleine, nos clients comptent sur nous pour fournir des solutions et des services qui les aident à gérer leurs charges de travail les plus exigeantes en données », a déclaré Troy Brick-Margelofsky, chef de l’équipe d’infrastructure numérique chez CDW. « Avec Amazon FSx pour NetApp ONTAP en tant que banque de données certifiée et prise en charge pour VMware Cloud, nous pouvons désormais aider les clients à déplacer rapidement et efficacement leurs charges de travail vers le cloud, ce qui leur permet d’économiser du temps, de l’argent et des ressources, grâce à l’avantage supplémentaire de l’intégration avec l’ensemble du portefeuille NetApp ».

Amazon FSx pour NetApp ONTAP fournit un stockage partagé entièrement géré sur AWS avec les fonctionnalités d’accès et de gestion des données populaires d’ONTAP. La solution permet aux entreprises de migrer facilement des applications et de les exécuter sur AWS, grâce aux flux de travail de stockage et aux capacités de gestion des données d’ONTAP, quel que soit leur fournisseur de stockage sur site.

La banque de données supplémentaire Amazon FSx pour NetApp ONTAP pour VMware Cloud sur AWS est disponible dès aujourd’hui.

À propos de NetApp

NetApp est une société mondiale de logiciels centrée sur les données et basée dans le cloud, qui permet aux entreprises de s’imposer grâce aux données à l’ère de la transformation numérique accélérée. La société fournit des systèmes, des logiciels et des services cloud qui permettent aux entreprises d’exécuter leurs applications de manière optimale à partir du centre de données vers le cloud; et ce, soit qu’elles effectuent le développement dans le cloud, opèrent la migration vers le cloud ou créent leurs propres expériences de type cloud sur site. Grâce à des solutions qui fonctionnent dans divers environnements, NetApp aide les organisations à créer leur propre structure de données et à fournir en toute sécurité les bonnes données, services et applications aux bonnes personnes, à tout moment et en tout lieu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.netapp.com ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques énumérées sur la page www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.

VMware et vSphere sont des marques déposées ou des marques commerciales de VMware, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres juridictions.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.