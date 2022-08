Andersen Global udvider sin tilstedeværelse i Afrika med yderligere dækning i Tanzania

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortsætter med at tilføje dybde til sin Afrika-platform gennem en samarbejdsaftale med advokatfirmaet Lawhill and Co. Advocates i Tanzania.

Lawhill and Co. Advocates er baseret i Dar es Salaam og er grundlagt i 2019. Virksomheden arbejder sammen med lokale og internationale kunder, herunder selskaber og internationale konsulentorganisationer. Under ledelse af administrerende partner Hadija Kinyaka tilbyder virksomheden skatte-, selskabs- og erhvervsretlige tjenester samt strategiske civilretssager, der spænder over forskellige brancher, herunder telekommunikation, energi og infrastruktur, naturressourcer, bank og finans, international handel samt beskæftigelse og immigration.

”Vores team af skatte- og erhvervsfolk stræber efter at sætte standarden for kvalitetsservice på tværs af alle brancher og at være en virksomhed, der udbyder tjenester til diverse forretningsbehov på ét sted,” siger Hadija. ”De sidste par år har været en transformationsperiode for vores virksomhed, og dette samarbejde med Andersen Global styrker vores evne til at levere den bedste service til vores lokale, regionale og internationale kunder. Dette samarbejde hjælper reelt set virksomheden med at opfylde sin vision om at forblive et af de førende advokatfirmaer inden for skatte- og selskabsret i Tanzania og er en vigtig milepæl på vejen mod at opnå global rækkevidde.”

”Hadija og hendes team udviser konsekvent den højeste professionelle standard og har etableret en virksomhed, der er baseret på gennemsigtighed og ledelse,” tilføjer Andersen Globals bestyrelsesformand og CEO Mark Vorsatz. ”I takt med at vi fortsætter med at etablere en stærk tilstedeværelse i Afrika-regionen vil Lawhill and Co. Advocates give værdifuld indsigt i det tanzaniske marked og arbejde synergetisk med de omkringliggende medlems- og samarbejdsvirksomheder for at levere problemfri service globalt.”

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer, som består af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Siden stiftelsen i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 12.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 380 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsvirksomheder.

