Andersen Global新增坦尚尼亞合作法律事務所，繼續擴大非洲業務版圖

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與坦尚尼亞法律事務所Lawhill and Co. Advocates簽訂合作協定，繼續深化其非洲平臺。

Lawhill and Co. Advocates成立於2019年，總部位於沙蘭港，致力於服務當地和國際客戶，包括公司和國際顧問組織。在執行合夥人Hadija Kinyaka的領導下，該事務所提供稅務、企業和商業法律服務，以及策略性民事案件訴訟服務，涵蓋電信、能源和基礎設施、天然資源、銀行和金融、國際貿易以及就業和移民等諸多行業。

Hadija表示：「我們的稅務和企業專業團隊努力為各行各業的優質服務設定標竿，並一站式滿足所有業務需求。過去幾年是本事務所的轉型期，與Andersen Global的合作將提升我們為本地、區域和國際客戶提供一流服務的能力。合作將有效促進本事務所實現願景，即繼續成為坦尚尼亞的卓越稅務和企業法事務所之一。此次合作也是我們走向全球的重要里程碑。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「Hadija和她的團隊始終表現出極高的專業標準，以透明度和健全管理為基礎建立起事務所。隨著我們繼續在非洲地區建立強大的業務版圖，Lawhill and Co. Advocates將為我們提供對坦尚尼亞市場的寶貴見解，並與該地區的成員事務所和合作事務所連袂在全球提供無縫服務。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾12,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾380個地點發展業務。

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