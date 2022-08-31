Andersen Global新增坦桑尼亚合作律所，继续扩大非洲业务版图

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与坦桑尼亚律师事务所Lawhill and Co. Advocates签订合作协议，继续深化其非洲平台。

Lawhill and Co. Advocates成立于2019年，总部位于达累斯萨拉姆，致力于服务当地和国际客户，包括公司和国际咨询组织。在执行合伙人Hadija Kinyaka的领导下，该事务所提供税务、企业和商业法律服务，以及战略性民事案件诉讼服务，涵盖电信、能源和基础设施、自然资源、银行和金融、国际贸易以及就业和移民等诸多行业。

Hadija表示：“我们的税务和企业专业团队努力为所有行业的优质服务设定标杆，并一站式满足所有业务需求。过去几年是我们事务所的转型期，与Andersen Global的合作将提升我们为本地、地区和国际客户提供一流服务的能力。合作将有效促进我们事务所实现愿景，即继续成为坦桑尼亚的卓越税务和企业律师事务所之一。此次合作也是我们走向全球的重要里程碑。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“Hadija和她的团队始终表现出极高的专业标准，打造出基于透明度和健全管理的优秀事务所。随着我们继续在非洲地区建立强大的业务版图，Lawhill and Co. Advocates将为我们提供对坦桑尼亚市场的宝贵见解，并与该地区的成员事务所和合作事务所联袂在全球提供无缝服务。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾12,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾380个地点开展业务。

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