Andersen Global aumenta presença na África com nova cobertura na Tanzânia

Fundado em 2019 e com sede em Dar es Salaam, o Lawhill and Co. Advocates trabalha com clientes locais e internacionais, como empresas e organizações internacionais de consultoria. Liderado pela sócia-gerente Hadija Kinyaka, o escritório oferece serviços tributários, societários e de direito comercial, bem como litígios civis estratégicos que abrangem vários setores, incluindo telecomunicações, energia e infraestrutura, recursos naturais, bancos e finanças, comércio internacional, e emprego e imigração.

“Nossa equipe de especialistas tributários e empresariais se esforça para definir o padrão de atendimento de qualidade em todos os setores e atender a todas as necessidades das empresas”, afirmou Hadija. “Os últimos anos têm sido um período de transformação para o nosso escritório, e esta parceria com a Andersen Global aumenta nossa capacidade de oferecer o melhor atendimento aos nossos clientes locais, regionais e internacionais. Esta parceria faz com que o escritório alcance de fato sua visão de continuar sendo um dos principais escritórios de advocacia tributária e societária da Tanzânia e é um marco fundamental para o nosso alcance global”.

“Hadija e sua equipe demonstram sistematicamente os mais altos padrões profissionais e estabeleceram um escritório baseado na transparência e na administração”, acrescentou Mark Vorsatz, presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. “Enquanto continuamos a consolidar uma forte presença no continente africano, o escritório Lawhill and Co. Advocates oferecerá lições valiosas do mercado tanzaniano e trabalhará em sinergia com as firmas associadas e colaboradoras para prestar um atendimento internacional perfeito”.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas, compostas por profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de 12 mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 380 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

