Andersen Global espande la propria presenza in Africa estendendo la copertura della propria piattaforma alla Tanzania

Andersen Global continua ad ampliare la copertura della propria piattaforma in Africa stipulando un contratto di collaborazione con lo studio legale tanzaniano Lawhill and Co. Advocates.

Sito a Dar es Salaam e fondato nel 2019, Lawhill and Co. Advocates collabora con clienti locali e internazionali, tra cui società per azioni e società di consulenza operanti su scala globale. Guidato dalla socia gerente Hadija Kinyaka, lo studio fornisce servizi nelle aree del diritto tributario, del diritto societario e del diritto commerciale, oltre ad occuparsi di contenziosi strategici in ambito civile per conto di clienti operanti in un gamma ampia e diversificata di settori, tra cui telecomunicazioni, energia e infrastrutture, risorse naturali, banking e finanza, commercio internazionale, occupazione e immigrazione.

“Il nostro team di esperti in diritto tributario e diritto societario si adoperano con profondo impegno allo scopo di stabilire lo standard di riferimento per quanto concerne la qualità dei servizi resi in tutti i settori, proponendosi come sportello unico in grado di soddisfare appieno le esigenze dei clienti aziendali” ha affermato Hadija. “Gli ultimi anni sono stati trasformativi per il nostro studio e questa collaborazione con Andersen Global rafforzerà la nostra capacità di offerta di un servizio di prim'ordine ai nostri clienti a livello locale, regionale e internazionale. Questa collaborazione permetterà allo studio di realizzare la sua visione di rimanere uno dei maggiori studi di consulenza legale e fiscale della Tanzania con una portata ampliata su scala globale”.

“Hadija e il suo team dimostrano puntualmente di attenersi agli standard professionali più rigorosi e lo studio opera nel rispetto dei principi di trasparenza e amministrazione responsabile” ha aggiunto Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen. “Intendiamo continuare a sviluppare una presenza robusta in Africa e Lawhill and Co. Advocates fornirà insight preziosi sul mercato tanzaniano collaborando in modo sinergico con gli altri studi con cui già intratteniamo dei rapporti di affiliazione e collaborazione nella regione per offrire un servizio perfettamente integrato a livello globale”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 12.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 380 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

