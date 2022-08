Andersen Global breidt aanwezigheid in Afrika uit met aanvullende dekking in Tanzania

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global blijft diepte toevoegen aan zijn Afrika-platform via een samenwerkingsovereenkomst met de in Tanzania gevestigde advocatenfirma Lawhill and Co. Advocates.

Lawhill and Co. Advocates, gevestigd in Dar es Salaam, is in 2019 opgericht en werkt met lokale en internationale klanten, waaronder bedrijven en internationale adviesorganisaties. Onder leiding van managing partner Hadija Kinyaka biedt de firma belasting-, bedrijfs- en handelsrechtdiensten aan, evenals strategische civiele rechtszaken in verschillende sectoren, waaronder telecommunicatie, energie en infrastructuur, natuurlijke hulpbronnen, bankieren en financiën, internationale handel, en werkgelegenheid en immigratie.

“Ons team van belasting- en bedrijfsprofessionals streeft ernaar de norm te stellen voor kwaliteitsservice in alle sectoren en een one-stop-shop te zijn voor alle zakelijke behoeften”, zei Hadija. “De afgelopen jaren waren een transformatieperiode voor onze firma en deze samenwerking met Andersen Global vergroot ons vermogen om de allerbeste service te bieden aan onze lokale, regionale en internationale klanten. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de firma zijn visie realiseert om een van de belangrijkste belasting- en bedrijfsadvocatenfirma’s in Tanzania te blijven. Het is een belangrijke mijlpaal voor ons wereldwijde bereik.”

“Hadija en haar team tonen consequent de hoogste professionele normen en hebben een bedrijf opgericht dat gebaseerd is op transparantie en rentmeesterschap”, voegde Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz toe. “Terwijl we een sterke aanwezigheid blijven vestigen in de regio Afrika, biedt Lawhill and Co. Advocates waardevolle inzichten in de Tanzaniaanse markt en zullen ze synergetisch samenwerken met de omliggende ledenfirma’s en samenwerkende firma’s om wereldwijd naadloze service te leveren.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 12.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 380 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

