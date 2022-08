Andersen Global renforce sa présence en Afrique avec une nouvelle couverture en Tanzanie

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continue de renforcer sa plateforme africaine par le biais d’un Accord de collaboration, passé avec le cabinet d’avocats, tanzanien Lawhill and Co. Advocates.

Basé à Dar es-Salaam et fondé en 2019, Lawhill and Co. Advocates travaille avec des clients locaux et internationaux, notamment des entreprises et diverses organisations de conseil internationales. Dirigé par l’associée directrice Hadija Kinyaka, le cabinet offre des services de fiscalité, de droit des sociétés et de droit commercial, ainsi que des services stratégiques de règlement des litiges civils, couvrant divers secteurs d’activités, notamment les télécommunications, l’énergie et les infrastructures, les ressources naturelles, la banque et la finance, le commerce international, l’emploi et l’immigration.

« Notre équipe de professionnels spécialistes de la fiscalité et du droit commercial s’efforce d’établir la norme en termes de qualité de service, dans tous les domaines, tout en offrant un guichet unique pour répondre à l’ensemble des besoins des entreprises », a déclaré Mme Hadija Kinyaka. « Ces dernières années ont été celles de la transformation pour notre cabinet, et cette collaboration avec Andersen Global renforce notre capacité à fournir le meilleur service de sa catégorie à nos clients locaux, régionaux et internationaux. En permettant au cabinet de réaliser sa vision, à savoir de rester l’un des principaux cabinets d’avocats fiscalistes et d’affaires en Tanzanie, cette collaboration constitue une étape clé de notre expansion internationale. »

« Hadija et son équipe illustrent à tout moment les normes professionnelles les plus élevées, et ont mis en place un cabinet basé sur la transparence et la bonne gestion », a ajouté pour sa part Mark Vorsatz, président d’Andersen Global, et PDG d’Andersen. « À l’heure où nous poursuivons la mise en place d’une présence forte en Afrique, Lawhill and Co. Advocates apportera des informations précieuses sur le marché tanzanien, et travaillera en synergie avec les cabinets membres et les cabinets collaborateurs de la région, pour fournir un service homogène à l’échelle mondiale. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, le cabinet Andersen Global compte aujourd’hui plus de 12 000 professionnels à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 380 sites, par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.