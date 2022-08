Phosphorus s'associe à CyberKnight pour accroitre la sécurisation de l'Internet étendu des Objets (xIoT) au Moyen-Orient et en Afrique

NASHVILLE, Tennessee--(BUSINESS WIRE)--Phosphorus, le fournisseur pionnier de solutions de sécurité avancées et complètes pour l'Internet étendu des Objets (xIoT), a annoncé aujourd'hui avoir conclu un nouveau partenariat de distribution dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique (MEA) avec CyberKnight, l'un des principaux distributeurs à valeur ajoutée de solutions de cyber sécurité dans la région. Ce partenariat a été établi en préparation pour l'inauguration officielle du bureau de Phosphorus du Moyen-Orient et d'Afrique le 1er janvier 2023 à Dubaï. Dans le cadre du nouveau partenariat, les deux sociétés fourniront conjointement une nouvelle génération de solutions de sécurité de l'Internet étendu des Objets au marché du Moyen-Orient et d'Afrique.

Grâce au partenariat avec CyberKnight, Phosphorus élargira considérablement sa présence mondiale dans la région MEA, fournissant ainsi une technologie de sécurité de l'Internet étendu (xIoT) des Objets essentielle à ces marchés en croissance rapide. La plateforme de sécurité de l'Internet étendu des Objets (xIoT) pour les entreprises de Phosphorus est la première et seule technologie de sécurité au monde capable de fournir une gestion, un renforcement et une réparation de la surface d'attaque, ainsi qu'une détection et une réponse élargies à une gamme complète de dispositifs utilisant l'Internet des Objets, les technologies opérationnelles et connectés au réseau. Ceci englobe les dispositifs nouveaux et anciens à la fois.

« Nous sommes ravis de nous associer à CyberKnight, qui jouit d'une forte présence au Moyen-Orient et assumera un rôle primordial en nous aidant à élargir nos canaux de vente internationaux et nos offres de sécurité et de services de l'Internet étendu des Objets (xIoT) dans cette importante région économique, » a déclaré Chris Rouland, PDG de Phosphorus. « Cette région connaît une croissance rapide et de nombreuses villes modernes intègrent des technologies et des infrastructures intelligentes de manière nouvelle et passionnante. Cependant, tout ce qui est intelligent est vulnérable aux menaces sécuritaires. Pour cela, nous travaillerons en étroite collaboration avec CyberKnight pour nous assurer que toutes les organisations privées et publiques de la région ont toujours accès aux solutions et à la plateforme de sécurité de l'Internet étendu des Objets (xIoT) les plus avancées au monde. »

Pour sa part, Avinash Advani, Fondateur et PDG de CyberKnight a souligné: « En raison d'une vague d'attaques aux rançongiciels et d'autres attaques ciblées affectant les dispositifs de l'Internet étendu des Objets (xIoT) - en particulier dans les secteurs du transport, du pétrole et du gaz - nos clients recherchent des solutions qui non seulement identifieront les dispositifs utilisant l'Internet des Objets et la technologie opérationnelle, mais les répareront également tout en offrant une détection et des capacités de réponse élargies. » Et d’ajouter : « Notre partenariat avec Phosphorus, en tant que nouveau fournisseur, nous permettra d'aider nos clients à combler des lacunes massives et croissantes dans leur surface d'attaque. Ce partenariat nous permettra de détecter, réparer et surveiller en permanence leurs dispositifs utilisant l'Internet des Objets, la technologie opérationnelle et l'Internet industriel des Objets. Nous sommes très ravis à l'idée de travailler avec eux pour soutenir davantage nos clients au Moyen-Orient et partout dans la région. »

Phosphorus fournit des solutions de défense exceptionnelles de l'Internet étendu des Objets (xIoT) pour les entreprises, les clients industriels et les gouvernements via une plateforme de sécurité entièrement automatisée. Celle-ci consiste à découvrir, évaluer, réparer, renforcer et surveiller des dizaines de milliers de marques et de modèles uniques de dispositifs connectés ou "intelligents", allant des caméras de surveillance aux automates programmables industriels. Cela permet aux grandes organisations de faire évoluer les technologies de l'Internet des Objets et les technologies opérationnelles (qui représentent souvent des millions de dispositifs par organisation) sans avoir à ajouter d'employés supplémentaires pour les sécuriser. La plateforme de sécurité avancée fournie par Phosphorus est déployée sur site et protège contre les attaques ciblées, les logiciels malveillants, les micro logiciels obsolètes, les vulnérabilités, les mots de passe par défaut, les configurations risquées et les menaces internes.

Phosphorus continue d'adopter une solide stratégie de croissance internationale depuis son cycle de croissance de série A de 38 millions de dollars établi plus tôt cette année et dirigé par SYN Ventures. La société a élargi sa plateforme et ses services fournis aux utilisateurs industriels avec le lancement de nouvelles capacités de protection de cyber sécurité et de capacités défensives. Les dispositifs utilisant la technologie opérationnelle et l'Internet industriel des Objets et les systèmes de sécurité critiques bénéficient de ces capacités dans les secteurs du pétrole, du gaz, des transports, de la fabrication et des infrastructures critiques. Phosphorus a récemment lancé le premier Lab Mobile de l'Internet étendu des Objets (xIoT) de l'industrie lors des conférences Black Hat États-Unis 2022. Cet événement a offert des démonstrations en direct des capacités uniques de la plateforme qui consistent à détecter, réparer et surveiller à la fois l'Internet des Objets à haut risque de l'entreprise et les dispositifs connectés au réseau, ainsi que ceux utilisant la technologie opérationnelle et l'Internet industriel des Objets dans les industries critiques.

Pour de plus amples informations sur la plateforme de sécurité de l'Internet étendu des Objets (xIoT) pour les entreprises de Phosphorus, veuillez consulter le site électronique suivant : www.phosphorus.io. Vous pouvez également visiter Phosphorus et découvrir le Lab Mobile de Sécurité de l'Internet étendu des Objets lors des prochaines conférences axées sur la sécurité, y compris CircleCityCon, Infosec World 2022 et S4x23.

À PROPOS DE PHOSPHORUS

Phosphorus Cybersecurity™ est la plateforme étendue pionnière de sécurité des Objets conçue pour sécuriser l’écosystème en croissance rapide et souvent non surveillé de l'Internet des Objets et de la technologie opérationnelle des entreprises. Notre plateforme de sécurité de l'Internet étendu des Objets (xIoT) pour les entreprises automatise entièrement la réparation des plus grandes vulnérabilités auxquelles font face l'Internet des Objets, la technologie opérationnelle et l'Internet industriel des Objets, y compris un inventaire d'actifs inconnu et inexact, un micrologiciel obsolète, des identifiants par défaut dans des dispositifs et des certificats obsolètes. Fondée en 2017 par Chris Rouland, Rebecca Rouland et Earle Ady, la société est un partenaire de confiance des entreprises classées dans la liste Fortune 500, la liste Global 2000 et des agences gouvernementales. Phosphorus est une société privée dont le siège est à Nashville, Tennessee, avec des investisseurs tels que SYN Ventures et MassMutual Ventures. Veuillez suivre Phosphorus sur LinkedIn, Twitter et YouTube, et en savoir plus sur www.phosphorus.io.

À propos de CyberKnight :

CyberKnight Technologies est un distributeur à valeur ajoutée axé sur les solutions de cyber sécurité englobant le Moyen-Orient avec une solide présence dans tous les marchés régionaux clés. Notre méthodologie ZTX (modèle de sécurité Zero Trust), basée sur le cadre d'automatisation Forrester, intègre des solutions de cyber sécurité émergentes et pionnières sur le marché. Ces solutions protègent l'ensemble de la surface d'attaque, en tirant parti de l'IA, des renseignements sur les menaces et de la défense collective. CyberKnight aide les équipes de sécurité et de gestion des risques dans les entreprises et les clients des organisations gouvernementales à simplifier la détection des violations, la prévention et la réponse aux incidents, tout en respectant la conformité réglementaire. La méthodologie Art of Cybersecurity Distribution (l'Art de la Distribution de la Cyber sécurité) adoptée par CyberKnight permet aux partenaires stratégiques d'obtenir une plus grande pénétration au marché, de réaliser un meilleur retour sur investissement et temps de rentabilité.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.