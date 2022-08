MATRIXX Software choisi par TELUS pour mettre en œuvre la prochaine génération de services 5G avec une flexibilité et une rapidité de mise sur le marché sans précédent

FOSTER CITY, Calif--(BUSINESS WIRE)--MATRIXX Software, leader mondial des solutions de monétisation de la 5G, a annoncé aujourd'hui que TELUS, l'entreprise de technologies des communications de renommée mondiale, a choisi la plateforme de commerce numérique MATRIXX comme solution de monétisation de la 5G. Cet accord donnera à TELUS la souplesse dont elle a besoin pour lancer et développer facilement et en toute transparence de nouvelles solutions en matière de services mobiles, d'Internet des objets (IdO), de services fixes et de services en nuage pour ses 17 millions de clients connectés au Canada, par le biais d'une seule plateforme native en nuage. En tant que système de tarification convergent (CCS) du réseau 5G de TELUS, MATRIXX permettra de tirer parti des nouveaux cas et occasions de monétisation liés à la 5G grâce à une évolutivité, une agilité et une flexibilité accrues, tout en redéfinissant l'expérience client de TELUS avec des produits et services de nouvelle génération.

« Nous sommes motivés par notre engagement à donner la priorité à nos clients », a déclaré Hesham Fahmy, chef du service de l’information de TELUS. « La collaboration avec MATRIXX nous fournira l'une des meilleures solutions de monétisation pour notre réseau et nos services de nouvelle génération. Au moment où nous nous efforçons de trouver de nouvelles et meilleures façons de connecter les clients sur notre réseau 5G en pleine expansion et d'offrir tout ce que les entreprises et les clients voudront ensuite, c'est l'une des meilleures solutions technologiques pour répondre à nos besoins en constante évolution. MATRIXX nous aidera à réduire nos coûts d'exploitation tout en améliorant nos produits à un rythme plus rapide que celui des logiciels traditionnels, ce qui se traduira par une amélioration considérable de l'efficacité de nos livraisons. »

La plateforme MATRIXX permettra à TELUS de faire progresser l'adoption de solutions en nuage dans l'ensemble de ses produits et services. Grâce à ses réseaux de premier plan, TELUS tirera parti de la simplicité et de la haute configurabilité de MATRIXX pour fonctionner de manière indépendante, à la vitesse requise pour être le leader du marché canadien des télécommunications et du numérique en constante évolution.

« Nous sommes heureux de nous associer à MATRIXX pour déployer de nouvelles solutions avec rapidité et accélérer notre avenir numérique », a déclaré Ibrahim Gedeon, chef des services technologiques de TELUS. « La plateforme de monétisation unique et simplifiée de MATRIXX nous permettra de développer et de lancer de nouveaux produits commerciaux avec une rapidité et une agilité accrues, tout en transformant l'expérience client grâce à des commandes de service personnalisées et des fonctionnalités améliorées. En tirant parti de la prochaine vague de capacités offertes par la 5G, telles que le découpage du réseau, l'IdO et l'intelligence artificielle, cette solution révolutionnaire contribuera, grâce à des technologies prometteuses, à la transformation de secteurs essentiels tels que les soins de santé virtuels, les communications d'urgence avancées, l'éducation immersive et l'agriculture intelligente. »

« Nous sommes ravis de nous associer à TELUS dans le cadre de la consolidation de nos relations avec les clients en Amérique du Nord », a déclaré André Gunnberg, chef des revenus de MATRIXX Software. « Nous partageons leur engagement envers l'excellence du service à la clientèle et leur vision en matière de transformation. Nous sommes impatients d’être la plateforme de monétisation qui leur permettra de construire un avenir meilleur, au cœur de leurs stratégies commerciales. »

MATRIXX Software, Inc.

MATRIXX Software propose une solution moderne de tarification et de commerce convergents qui a fait ses preuves à grande échelle. Sa plateforme de commerce numérique native en nuage fournit un logiciel adapté au réseau et aux exigences, qui crée de nouvelles possibilités de monétisation du réseau Grâce à ses capacités de configuration sans code, MATRIXX donne aux fournisseurs de services l'agilité nécessaire pour développer, déployer et monétiser facilement de nouveaux produits et services. MATRIXX est la plateforme de choix utilisée par de nombreuses entreprises de communication de premier plan et de nombreux acteurs de l'IdO et fournisseurs d'infrastructure de réseau émergents. MATRIXX permet de tirer parti des innovations commerciales et de l'expérience client sur demande pour être davantage concurrentiel et générer de nouveaux revenus ainsi que de nouvelles possibilités de croissance sur les marchés et les secteurs verticaux.

Pour plus d'informations, rendez-nous visite sur notre site Web à MATRIXX.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.