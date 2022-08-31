斯倫貝謝、Aker Solutions與Subsea 7共創合資企業

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--斯倫貝謝(Schlumberger)、Aker Solutions與Subsea 7今日宣佈已簽署成立合資企業的協定，旨在協助客戶釋出蘊藏量、降低週期時間，以推動海底石油生產的創新和效率。合資企業將匯集一系列創新科技，例如海底氣體壓縮，純電動海底生產系統以及其他有助於客戶達成脫碳目標的電氣化能力。

擬成立的合資企業將結合斯倫貝謝與Aker Solutions的海底業務，包括深水油藏領域和工程設計專長、多項已經過現場驗證的海底生產和處理技術組合、世界級的製造規模和能力，以及針對全球客戶的全套油田壽命解決方案。Subsea 7將成為新合資企業的權益合夥人。

斯倫貝謝執行長Olivier Le Peuch表示：「隨著海上市場，尤其是深水領域的投資繼續成長，我們的客戶將受益於改善後的服務。這些服務利用數位和科技創新，以推動海底資產績效的改善，同時可提升能源效率，減少二氧化碳排放。我們期待在新合資企業上與Aker Solutions和我們的海底整合業務合作夥伴Subsea 7合作。」

Aker ASA總裁兼執行長Øyvind Eriksen表示：「Aker Solutions、斯倫貝謝與Subsea 7在產品和服務以及客戶和地域版圖方面存在互補性。此外，斯倫貝謝與我們一樣致力於創新，例如積極部署數位解決方案和脫碳技術。」

擬議交易完成後，斯倫貝謝與Subsea 7之間現有的Subsea Integration Alliance (SIA)聯盟將有所調整，新合資企業將在SIA中接替斯倫貝謝的位置，並續約十年時間。

Subsea 7執行長John Evans表示：「我們非常高興能繼續鞏固與斯倫貝謝共組且十分成功的聯盟，並與Aker Solutions展開合作。隨著我們就整合式海底專案展開合作，盡可能為客戶帶來更大價值，新合資企業將成為其中的關鍵一步。」

除了向合資企業注入其海底業務之外，斯倫貝謝在交易結束時還將以私募配售的形式，向Aker Solutions發行價值3.065億美元的斯倫貝謝普通股。同時，Subsea 7將向Aker Solutions支付3.065億美元現金，購買合資企業10%的權益。合資企業還將向Aker Solutions發行8,750萬美元的本票。在合資企業成立後，斯倫貝謝將持有70%的股份，Aker Solutions持有20%，Subsea 7持有10%。該交易尚需獲得監管部門批准並需滿足其他慣例成交條件，可望於2023年下半年完成。

如欲瞭解有關擬議交易的更多資訊，請造訪斯倫貝謝投資人關係網站，網址：https://investorcenter.slb.com/。

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝(SLB:NYSE)是一家科技公司，致力於與客戶合作來獲取能源。我們的員工來自160多個國家，他們提供一流的數位解決方案，部署創新科技，以促進全球能源工業的績效和永續發展。憑藉涵蓋120多個國家的專長，斯倫貝謝以合作方式開發獲取能源的技術，以造福大眾。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.slb.com。

關於Aker Solutions

Aker Solutions為全球能源工業提供整合式解決方案、產品和服務。公司可支援低碳油氣生產，並開發再生解決方案以因應未來能源需求。結合創新的數位解決方案和可預測的專案執行，我們促進向永續能源生產的轉型。Aker Solutions擁有約1.4萬名員工，遍佈20多個國家。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.akersolutions.com。

關於Subsea 7

Subsea 7是能源工業海上專案和服務交付領域的全球領軍企業，透過低碳油氣業務的持續進化，以及推動再生能源和新興能源的成長，促使海上能源轉型。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.subsea7.com。

有關前瞻性陳述的警示性聲明

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