斯伦贝谢、Aker Solutions与Subsea 7携手建立合资企业

休斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--斯伦贝谢(Schlumberger)、Aker Solutions与Subsea 7今日宣布已签署成立合资企业的协议，旨在帮助客户充分利用储量、降低周期时间，推动海底采油中的创新和效率。合资企业将汇聚一系列创新技术，例如海底气体压缩，纯电动海底生产系统以及其他有助于客户满足脱碳目标的电气化能力。

拟成立的合资企业将合并斯伦贝谢与Aker Solutions的海底业务，包括深水油藏领域和工程设计专长、多项已通过现场验证的海底生产和处理技术组合、世界级的制造规模和能力，以及针对全球客户的全套油田寿命解决方案。Subsea 7将成为新合资企业的权益合伙人。

斯伦贝谢首席执行官Olivier Le Peuch表示：“随着海上市场，尤其是深水领域投资的继续增长，我们的客户将受益于改善后的服务。这些服务利用了数字和技术创新，以推动海底资产绩效的改善，同时可提升能源效率，减少二氧化碳排放。我们期待通过新合资企业，与Aker Solutions和我们的海底一体化业务合作伙伴Subsea 7合作。”

Aker ASA总裁兼首席执行官Øyvind Eriksen表示：“Aker Solutions、斯伦贝谢与Subsea 7在产品和服务以及客户和地域覆盖方面存在互补性。此外，斯伦贝谢与我们一样致力于创新，例如积极部署数字解决方案和脱碳技术。”

拟议交易完成后，斯伦贝谢与Subsea 7之间现有的Subsea Integration Alliance (SIA)联盟将有所调整，新合资企业将在SIA中接替斯伦贝谢的位置，并续约十年时间。

Subsea 7首席执行官John Evans表示：“我们非常高兴继续打造与斯伦贝谢一同建立的这一十分成功的联盟，并与Aker Solutions开展合作。随着我们围绕一体化海底项目开展合作，以尽可能为客户带来更大价值，新合资企业将成为其中的关键一步。”

除了向合资企业注入其海底业务之外，斯伦贝谢在交易结束时还将通过私募配售的形式，向Aker Solutions发行价值3.065亿美元的斯伦贝谢普通股。同时，Subsea 7将向Aker Solutions支付3.065亿美元现金，购买合资企业10%的权益。合资企业还将向Aker Solutions发行8,750万美元的期票。在合资企业成立后，斯伦贝谢将持有70%的股份，Aker Solutions持有20%，Subsea 7持有10%。该交易尚需获得监管部门批准并需满足其他惯例成交条件，有望于2023年下半年完成。

如需了解有关拟定交易的更多信息，请访问斯伦贝谢投资者关系网站，网址：https://investorcenter.slb.com/。

关于斯伦贝谢

斯伦贝谢(SLB:NYSE)是一家科技公司，致力于与客户合作来获取能源。我们的员工来自160多个国家，他们通过提供领先的数字化解决方案，部署创新技术，以帮助全球能源行业实现绩效和可持续发展。借助覆盖120多个国家的专长，斯伦贝谢通过合作开发获取能源的技术，以造福所有民众。

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关于Aker Solutions

Aker Solutions致力于向全球能源行业交付一体化解决方案、产品和服务。公司可帮助实现低碳油气生产，并通过开发可再生解决方案来满足未来能源需求。结合创新的数字解决方案和可预测的项目执行，我们助力行业加速向可持续能源生产转型。Aker Solutions拥有约1.4万名员工，遍布20多个国家。

如需了解更多信息，请访问www.akersolutions.com。

关于Subsea 7

Subsea 7是能源行业海上项目和服务交付领域的全球领军企业，致力于通过持续的低碳油气业务开发，以及推动可再生能源和新兴能源的增长，实现海上能源转型。

如需了解更多信息，请访问www.subsea7.com。

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