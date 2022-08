Schlumberger, Aker Solutions e Subsea 7 criam joint venture

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Schlumberger, Aker Solutions e Subsea 7 anunciaram hoje um acordo para formar uma joint venture para impulsionar a inovação e a eficiência na produção submarina, ajudando os clientes a liberar reservas e reduzir o tempo de ciclo. O acordo reunirá um portfólio de tecnologias inovadoras, como compressão de gás submarino, sistemas de produção submarinos totalmente elétricos e outros recursos de eletrificação que ajudam os clientes a atingir suas metas de descarbonização.

A joint venture proposta combinará os negócios submarinos da Schlumberger e da Aker Solutions, que incluem domínio de reservatórios profundos e experiência em design de engenharia, um extenso portfólio de tecnologia de produção e processamento submarino comprovado em campo, escala e capacidades de fabricação de classe mundial e um conjunto abrangente de soluções de vida de campo para clientes em todo o mundo. A Subsea 7 será uma parceira de capital na nova joint venture.

“À medida que o investimento no mercado offshore – particularmente em águas profundas – continua a aumentar, nossos clientes se beneficiarão de serviços aprimorados que alavancam a inovação digital e tecnológica para impulsionar o desempenho aprimorado dos ativos submarinos, aumentando a eficiência energética e reduzindo as emissões de CO 2 ”, disse o CEO da Schlumberger, Oliver Le Peuch. “Estamos ansiosos para colaborar com a Aker Solutions e nosso parceiro de integração submarina Subsea 7 neste novo empreendimento.”

“Aker Solutions, Schlumberger e Subsea 7 são negócios complementares, tanto em termos de produtos e serviços, quanto de clientes e presença geográfica. Além disso, a Schlumberger compartilha nosso compromisso com a inovação, como a implantação de soluções digitais e tecnologias de descarbonização”, disse Øyvind Eriksen, presidente e CEO da Aker ASA.

Após o fechamento da transação proposta, a Subsea Integration Alliance (SIA) existente entre a Schlumberger e a Subsea 7 será alterada para que a nova joint venture assuma o papel da Schlumberger na Aliança, que será renovada por um período de dez anos.

“Estamos empolgados em construir nossa aliança altamente bem-sucedida com a Schlumberger e a parceria com a Aker Solutions. Esta nova joint venture é um passo crítico, pois colaboramos em projetos submarinos integrados que geram o máximo valor para nossos clientes”, disse John Evans, CEO da Subsea 7.

Além de contribuir com seus negócios submarinos para a joint venture, no fechamento, a Schlumberger emitirá para a Aker Solutions ações ordinárias da Schlumberger avaliadas em US$ 306,5 milhões em uma colocação privada. Simultaneamente, a Subsea 7 comprará sua participação de 10% em troca de USD 306,5 milhões em dinheiro para a Aker Solutions. A joint venture também emitirá uma nota promissória para a Aker Solutions no valor de US$ 87,5 milhões. No fechamento da joint venture, a Schlumberger terá 70%, a Aker Solutions, 20% e a Subsea 7, 10%. A transação está sujeita a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento e deve ser concluída no segundo semestre de 2023.

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger (NYSE: SLB) é uma empresa de tecnologia que faz parceria com clientes para acessar energia. Nossos colaboradores, que representam mais de 160 nacionalidades, fornecem soluções digitais líderes e implementam tecnologias inovadoras para possibilitar desempenho e sustentabilidade ao setor de energia global. Com experiência em mais de 120 países, a Schlumberger colabora para criar tecnologia que dá acesso à energia para o benefício de todos.

Sobre a Aker Solutions

A Aker Solutions oferece soluções, produtos e serviços integrados para a indústria global de energia. Possibilitamos a produção de petróleo e gás com baixo teor de carbono e desenvolvemos soluções renováveis ​​para atender às necessidades futuras de energia. Ao combinar soluções digitais inovadoras e execução previsível de projetos, aceleramos a transição para a produção de energia sustentável. A Aker Solutions emprega aproximadamente 14 mil pessoas em mais de 20 países.

Sobre a Subsea 7

A Subsea 7 é uma líder global na entrega de projetos offshore e serviços para o setor de energia. A Subsea 7 possibilita a transição energética offshore através da evolução contínua de petróleo e gás com baixo teor de carbono e permitindo o crescimento de energias renováveis ​​e emergentes.

Declarações de advertência sobre declarações prospectivas

