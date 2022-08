MintAir et Jaunt Air Mobility forment un partenariat stratégique et signent une lettre d'intention eVTOL pour le marché sud-coréen de la mobilité aérienne avancée

MintAir is building an Advance Air Mobility service in the Republic of Korea and will work with Jaunt Air Mobility to launch commercial passenger air transportation operations in several Korean markets. "The Jaunt Journey's eVTOL design offers the safest air taxi configuration that is operationally efficient, quiet, and sustainable,” quoted Eugene Choi, CEO of MintAir. (Photo: Business Wire)

MintAir is building an Advance Air Mobility service in the Republic of Korea and will work with Jaunt Air Mobility to launch commercial passenger air transportation operations in several Korean markets. "The Jaunt Journey's eVTOL design offers the safest air taxi configuration that is operationally efficient, quiet, and sustainable,” quoted Eugene Choi, CEO of MintAir. (Photo: Business Wire)

INCHEON, South Korea & DALLAS & MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--MintAir Co. LTD ("MintAir") a signé une lettre d'intention avec Jaunt Air Mobility LLC ("Jaunt") pour former un partenariat stratégique et acheter des avions à décollage et atterrissage vertical électrique (eVTOL) Jaunt Journey. MintAir a accepté de commander jusqu'à 40 appareils de Jaunt pour offrir des services de mobilité aérienne sur les marchés coréens. MintAir sera le partenaire exclusif de Jaunt en matière de mobilité aérienne avancée (AAM) sur le marché coréen.

Jaunt aborde la conception et la certification d'un eVTOL en occupant une position unique sur le marché, utilisant les technologies SRC (Slowed Rotor Compound) et des partenariats avec des fournisseurs aérospatiaux de niveau 1. « La conception de l'appareil Jaunt Journey offre la configuration de taxi aérien la plus sûre, efficace sur le plan opérationnel, silencieuse et durable », déclare Martin Peryea, PDG de Jaunt. Martin Peryea a plus de 40 ans d'expérience en aviation commerciale dans la certification de giravions.

MintAir met en place un service AAM en République de Corée et travaillera avec Jaunt pour lancer des opérations de transport aérien commercial de passagers sur plusieurs marchés coréens. MintAir a l'intention de lancer des services AAM avec un type particulier de conception eVTOL, des giravions électriques avec un seul rotor principal comme le Jaunt Journey. Les giravions électriques offrent une sécurité supérieure grâce à l'autorotation, une efficacité en matière d'économie d'énergie, des coûts d'exploitation réduits et une voie claire vers la certification.

« Notre mission est de développer le service de mobilité aérienne avancée le plus sûr dans les environnements urbains et ruraux, sur la base d'une gestion ESG saine », a déclaré Eugene Choi, PDG de MintAir, et « Jaunt Air Mobility s'engage à respecter ces mêmes principes tout au long du cycle de vie de l'appareil. Et nous sommes convaincus que le Jaunt Journey transportera le public avec le plus haut niveau de sécurité. »

« Nous sommes heureux de faire équipe avec MintAir pour apporter cette nouvelle forme de transport aérien avancé sur les marchés coréens », a déclaré Simon Briceno, directeur commercial de Jaunt. « Nous sommes ravis de présenter nos avions sûrs et efficaces au public coréen. »

Les avions de Jaunt Air Mobility seront conçus et fabriqués à Montréal, au Canada. Le président Éric Côté a déclaré : « Le Canada est un exportateur mondial d'aérospatiale et avec des clients comme MintAir, Jaunt développe des partenariats dans le monde entier ».

À propos de MintAir

MintAir est une entreprise en démarrage qui construit un service de mobilité aérienne avancé en Corée du Sud. L'approche de MintAir consiste à faciliter un écosystème de partenaires pour accélérer l'adoption du vol électrique en Corée. Ancienne entreprise mondiale de fabrication de pièces d'ingénierie, MintAir tirera parti de son expérience commerciale et de son réseau mondial pour accélérer le développement de l'écosystème de mobilité aérienne avancée sur les marchés d'Asie-Pacifique. En commençant par l'exploitation de taxis aériens, MintAir se spécialisera dans les giravions électriques dotés d'un grand rotor, commun à un hélicoptère traditionnel. Le giravion électrique offre une sécurité supérieure en cas de perte de puissance grâce à l'autorotation, une économie d'énergie, une meilleure efficacité en vol stationnaire, un coût d'exploitation plus faible et une voie claire vers la certification via les réglementations existantes. Pour plus d'informations sur la société, visitez le site www.mintair.kr.

À propos de Jaunt

Jaunt Air Mobility est une entreprise aérospatiale transformatrice dont le siège social se trouve à Dallas, au Texas, et dont la conception et la fabrication sont situées à Montréal, au Canada. Jaunt construit la prochaine génération d'avions VTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) et d'avions VTOL hybrides électriques pour des déplacements plus rapides, plus silencieux et plus sûrs au-dessus des zones urbaines, pour le transport de personnes et de marchandises. Jaunt est le leader mondial du développement de la technologie SRC (Slowed Rotor Compound). Le Jaunt Journey est le premier aéronef électrique au monde combinant les capacités de vol d'un hélicoptère et d'un avion. Jaunt s'est associé à des partenaires aérospatiaux de premier plan pour développer le Journey et travailler avec des opérateurs mondiaux pour proposer cette nouvelle forme de voyage. Jaunt propose l'aéronef le plus efficace sur le plan opérationnel, avec une empreinte carbone nulle. Jaunt est une marque mondiale reconnue d'AIRO Group Holdings, Inc. ("AIRO"). AIRO est une entreprise de niveau intermédiaire dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense qui offre des technologies et des services de pointe dans les domaines de la mobilité aérienne électrique, de l'avionique avancée, des drones commerciaux et de la formation, et qui est capable de répondre à un large éventail de marchés aérospatiaux. Pour plus d'informations, visitez www.jauntairmobility.com et www.theairogroup.com.