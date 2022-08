AFYREN diversifie ses ventes en signant deux contrats stratégiques avec deux acteurs des marchés de la cosmétique et de la nutraceutique

CLERMONT-FERRAND, France & LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

AFYREN (Paris:ALAFY), société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation basée sur un modèle complétement circulaire, annonce aujourd'hui la signature de deux nouveaux contrats commerciaux portant sur des acides organiques produits dans son usine AFYREN NEOXY. Ces accords concernent un acteur européen ainsi qu’un acteur américain, et couvrent des applications dans le domaine des cosmétiques et des nutraceutiques.

Cet été, le changement climatique a été au centre des préoccupations dans le monde entier et les grands acteurs économiques intensifient leurs efforts pour réduire leur impact sur l'environnement.

Comme tous les clients d'AFYREN, les deux nouveaux acheteurs pourront utiliser dans leurs produits des ingrédients issus d’un modèle intégralement circulaire et développer des solutions bas-carbone. Ils bénéficieront du modèle d'AFYREN, une chaîne d'approvisionnement fiable à partir de ressources durables et renouvelables qui n'entrent pas en concurrence avec l’alimentation humaine.

Les acides organiques biosourcés d'AFYREN aideront les clients à répondre à la demande croissante des consommateurs en faveur de produits plus naturels. Cette demande est particulièrement vive dans les secteurs des cosmétiques et des nutraceutiques. La proposition de valeur unique d'AFYREN permettra à ses clients de se positionner comme des acteurs durables dans leurs secteurs, ne dépendant plus d'ingrédients d'origine fossile - un positionnement susceptible de leur procurer un avantage concurrentiel certain.

Fort de ces nouveaux accords, AFYREN dispose désormais de contrats signés pour ses produits sur l'ensemble de ses six marchés prioritaires : alimentation humaine et animale, arômes et parfums, lubrifiants, sciences de la vie et sciences des matériaux. AFYREN est fière de contribuer à la transition vers des ingrédients durables dans toutes ces industries.

AFYREN a aujourd'hui pré-vendu plus de 70% du volume de production cible d'acides organiques d’AFYREN NEOXY, soulignant l'intérêt et la confiance d'industriels de tous ordres dans le développement industriel d'AFYREN, et ouvrant des perspectives pour de futures implantations hors de France.

À propos d’AFYREN

Fondée en 2012 pour répondre au besoin croissant des industriels de réduire l’utilisation des dérivés pétroliers dans leur chaîne de production, AFYREN produit des biomolécules issues de la revalorisation de biomasse non alimentaire, largement utilisées dans les secteurs de la nutrition humaine et animale, de la cosmétique, des arômes et parfums et de la chimie fine. Cette production de carbone renouvelable qui s’inscrit résolument dans une économie circulaire est réalisée grâce à des technologies brevetées au niveau mondial, fruit de 10 années de recherche. AFYREN est lauréate du Concours Mondial d’Innovation 2030 dans la catégorie « Protéines végétales et chimie du végétal » et a été sélectionnée dans la French Tech120 en 2020 et 2021. En 2018, AFYREN s'est engagée dans la réalisation de son projet industriel avec la création d’AFYREN NEOXY, une Joint-Venture avec le fonds Spi de Bpifrance. AFYREN NEOXY est dédiée à la première production industrielle d'acides organiques naturels AFYREN dans la région Grand Est. A fin décembre 2021, AFYREN et AFYREN NEOXY réunissent plus de 70 personnes sur leurs sites de Lyon, Clermont-Ferrand & Carling Saint-Avold. En 2021, AFYREN réalise son introduction en Bourse sur Euronext Growth® à Paris pour un montant total de 70,4 millions d’euros avec pour objectif d’accélérer son développement industriel (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : ALAFY).

Pour en savoir plus : afyren.com