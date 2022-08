Hoffmann Green signe un contrat de fourniture de ciments avec l’entreprise générale de bâtiment Les Maçons Parisiens

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce avoir signé un contrat de partenariat avec Les Maçons Parisiens, entreprise générale du bâtiment spécialisée dans la construction de bâtiments collectifs en Île-de-France. Cet accord d’une durée de trois ans inclut des engagements de volume.

Dès 2022 et pour les trois prochaines années, Hoffmann Green livrera aux Maçons Parisiens ses ciments 0% clinker H-IONA et H-UKR en vue de la construction de bâtiments collectifs au sein de la région Île-de-France. L’utilisation des ciments Hoffmann Green par Les Maçons Parisiens permettra ainsi de réduire drastiquement l’empreinte carbone des futurs bâtiments tels que des logements, immeubles de bureaux, équipements publics, hôpitaux, cliniques, maisons d’accueil pour personnes âgées, résidences sociales, foyers, etc.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes ravis d’entamer ce second semestre 2022 avec la signature de ce partenariat avec Les Maçons Parisiens qui contribue à alimenter notre solide carnet de commandes. Cette collaboration nous permet d’étendre notre empreinte commerciale avec notamment le renforcement de notre présence dans la région Île-de-France. Nous nous réjouissons par avance de coopérer avec cette entreprise historique du bâtiment sur un territoire stratégique pour le secteur de la construction et a fortiori pour Hoffmann Green. »

François MORTEGOUTTE, Président-Directeur général chez Les Maçons Parisiens, précise : « La construction durable fait partie depuis longtemps des valeurs que nous défendons et que nous soutenons chez Les Maçons Parisiens. Ainsi, l’utilisation du ciment Hoffmann Green, permettant de réduire de façon très significative les émissions de CO 2 dans la fabrication du béton, sur nos chantiers s’inscrit parfaitement dans la démarche d’écoconstruction et d’innovation permanente de notre société. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 6 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel. Doté d’un site de production 4.0 et bientôt de deux supplémentaires, le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans Dans un contexte d’urgence climatique, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À PROPOS LES MAÇONS PARISIENS

Les Maçons Parisiens sont, depuis 1930, une entreprise générale du bâtiment spécialisée dans la construction de bâtiments collectifs en Île-de-France : logements, immeubles de bureaux, équipements publics, hôpitaux, cliniques, maisons d’accueil pour personnes âgées, résidences sociales, foyers, etc. Ces projets peuvent être réalisés en entreprise générale, en macro-lots ou en lots séparés, selon la demande des Maîtres d’ouvrage.

Pour plus d’informations : www.lesmaconsparisiens.fr

Hoffmann Green Cement Technologies | Téléphone : +33 2 51 460 600 | Email : fınances@ciments-hoffmann.fr