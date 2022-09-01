People2.0收購人力資源顧問和名義雇主服務提供者Husys

費城和印度海德拉巴--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全世界最大規模的全球名義雇主(EOR)和備案代理(AOR)服務平臺People2.0今天宣佈，收購總部位於印度的端到端人力資源顧問和名義雇主服務提供者Husys。該交易是People2.0過去一年來的第五次收購，顯示People2.0正在持續擴大其全球業務版圖以及名義雇主和備案代理系列服務。此次收購將進一步擴大People2.0在快速成長的印度市場上為全球企業集團提供服務的能力，同時也將強化Husys在全球各地的業務能力。

People2.0執行董事長兼執行長Erik Vonk表示：「很榮幸與Husys這樣經驗豐富、久經考驗的名義雇主服務提供者合作。我們的使命是成為全球知名的彈性和機動工作模式的引領者和推動者，此次合作也代表我們在實現公司使命的道路上邁出了重要一步。」

Husys執行長兼創辦人GR Reddy表示：「不久前我們剛慶祝公司成立20週年。我們一直在思考Husys取得的進步，以及在不斷變化的工作環境中出現的機會。我們非常感謝客戶、員工和合作夥伴。沒有他們，我們無法取得今天的成績。隨著公司加入People2.0大家庭，我們對未來以及團隊和客戶將獲得的益處倍感興奮。」

今年3月，People2.0宣佈收購總部位於阿布達比的名義雇主/備案代理服務提供者BOTH，將其業務範圍擴大至快速成長的中東和北非市場。4月，People2.0收購位於雪梨的Ayers Group，鞏固其在澳洲的市場領導地位。上個月，People2.0收購了英國一流的獨立承包商支援服務提供者布魯克森集團(Brookson Group)，從而擴大其服務範圍。

Husys團隊將加入People2.0的亞太區營運機構，以確保之前客戶關係的延續性，並能夠指導客戶充分利用People2.0的全球資源。在接下來幾個月裡，Husys將開始過渡至People2.0的名稱和品牌。本次交易的更多細節尚未揭露。

關於People2.0

People2.0是世界一流的全球性機動、彈性、遠距工作方式推動者。公司在全球各地的名義雇主(EOR)和備案代理(AOR)機構透過其專有的FlexLife™科技平臺相互連接，從而建構出獨一無二而的全球生態系統。在該系統中，人才供應商可以在任何地方採用任何工作方式雇用任何類別的員工，而獨立工作的專業人員可以獲得業務支援服務和便捷的福利。透過單一主服務協定和單一聯絡點模式促進全球勞動力部署。敬請造訪People20.com。

關於Husys

Husys於2002年在印度海德拉巴成立，是為中小型公司引進新型端到端人力資源部門外包服務的先驅。經過多年發展，該公司已成為備受人力資源服務公司信賴的合作夥伴。隨著2007年專業雇主組織(PEO)/名義雇主服務業務線的推出，Husys已幫助逾500家全球公司在印度擴展業務。

在過去20年裡，Husys成功地為逾3,000家國內外公司提供專有人力資源資訊系統(HRIS)軟體。ApHusys（HRIS應用程式）是完整的新型一站式人力資源解決方案，讓Husys能夠快速高效地為客戶提供優質服務。請造訪Husys.com。

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