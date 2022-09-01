People2.0收购人力资源咨询和名义雇主服务提供商Husys

费城和印度海得拉巴--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--世界顶级规模的全球名义雇主(EOR)和备案代理(AOR)服务平台People2.0今天宣布，收购总部位于印度的端到端人力资源咨询和名义雇主服务提供商Husys。该交易是People2.0过去一年来的第五次收购，标志着People2.0正在持续扩大其全球业务版图以及名义雇主和备案代理系列服务。此次收购将进一步扩展People2.0在快速增长的印度市场上为全球企业集团提供服务的能力，同时也将增强Husys在全球各地的业务能力。

People2.0执行董事长兼首席执行官Erik Vonk表示：“ 很荣幸与Husys这样经验丰富、久经考验的名义雇主服务提供商合作。我们的使命是成为全球知名的灵活工作和移动工作模式的引领者和推动者，此次合作也标志着我们实现公司使命的道路上迈出了重要一步。”

Husys首席执行官兼创始人GR Reddy表示：“ 不久前我们刚庆祝了公司成立20周年。我们一直在思考Husys取得的进步，以及在不断变化的工作环境中出现的机遇。我们非常感谢客户、员工和合作伙伴。没有他们，我们无法取得今天的成绩。随着公司加入People2.0大家庭，我们对未来以及团队和客户将获得的益处倍感兴奋。”

今年3月，People2.0宣布收购总部位于阿布扎比的名义雇主/备案代理服务提供商BOTH，将其业务范围扩大至快速增长的中东和北非市场。4月，通过收购悉尼Ayers Group，People2.0巩固了在澳大利亚的市场领导地位。上个月，People2.0收购了英国领先的独立承包商支持服务提供商布鲁克森集团(Brookson Group)，从而扩大了其服务范围。

Husys团队将加入People2.0的亚太区运营机构，以确保之前客户关系的延续性，并能够指导客户充分利用People2.0的全球资源。在接下来几个月里，Husys将开始向使用People2.0的名称和品牌过渡。本次交易的更多细节尚未披露。

关于People2.0

People2.0是世界领先的全球性移动、灵活、远程工作方式推动者。公司在全球各地的名义雇主(EOR)和备案代理(AOR)机构通过其专有的FlexLife™技术平台相互连接，从而构建出独一无二而的全球生态系统。在该系统中，人才供应商可以在任何地方采用任何工作方式雇用任何类别的员工，而独立工作的专业人员可以获得业务支持服务和便捷的福利。单一主服务协议和单一联系点的模式可促进全球劳动力部署。敬请访问People20.com。

关于Husys

Husys于2002年在印度海得拉巴成立，是为中小型公司引入新型端到端人力资源部门外包服务的先驱。经过多年发展，该公司已成为备受人力资源服务公司信赖的合作伙伴。随着2007年专业雇主组织(PEO)/名义雇主服务业务线的推出，Husys已帮助逾500家全球公司在印度拓展业务。

在过去20年里，Husys成功地为逾3,000家国内外公司提供了专有人力资源信息系统(HRIS)软件。ApHusys（HRIS应用程序）是完整的新型一站式人力资源解决方案，让Husys能够快速高效地为客户提供优质服务。访问Husys.com。

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