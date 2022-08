People2.0 adquire a Husys, consultoria de RH e fornecedora de serviços de empregador registrado

FILADÉLFIA e HYDERABAD, Índia--(BUSINESS WIRE)--A People2.0, a maior plataforma global de empregador registrado (employer of record, EOR) e agente registrado (agent of record, AOR) do mundo, anunciou hoje que adquiriu a Husys, uma consultoria de HR de ponta a ponta e fornecedora de serviços de EOR. A transação marca a quinta aquisição da People2.0 no último ano à medida que ela continua expandindo sua presença global e ofertas de serviços de EOR e AOR. Esta mais recente aquisição expande ainda mais os recursos da People2.0 para atender conglomerados globais no mercado indiano em rápido crescimento, ao mesmo tempo que fornece à Husys capacidades adicionais ao redor do mundo.

“ É mais que uma honra fazer parceria com uma experiente e reconhecida fornecedora de serviços de EOR como a Husys, mas isso ainda significa outro importante passo em nossa missão para sermos reconhecidos mundialmente como a capacitadora líder de disposições de trabalho móvel e flexível”, disse Erik Vonk, presidente executivo e diretor executivo.

“ Acabamos de celebrar nosso 20.º aniversário, e temos refletido sobre o quão longe a Husys chegou e as oportunidades que nos esperam no mundo do trabalho em constante mudança”, disse GR Reddy, diretor executivo e fundador. “ Somos gratos aos nossos clientes, funcionários e parceiros que nos ajudaram a chegar tão longe. Estamos empolgados com o futuro e os benefícios que nossas equipes e clientes terão ao nos juntarmos à família People2.0”.

Em março, a People2.0 anunciou a aquisição da BOTH, fornecedora de serviços de EOR/AOR sediada em Abu-Dhabi, expandindo sua presença para incluir o mercado em rápido crescimento do Oriente Médio e Norte da África. Em abril, a aquisição do Ayers Group em Sydney solidificou a posição de liderança de mercado da People2.0 na Austrália. No mês passado a People2.0 expandiu suas ofertas de serviços com a aquisição do Brookson Group, importante fornecedor sediado no Reino Unido de serviços de suporte para prestadores de serviços independentes.

A equipe Husys se juntará às operações regionais da People2.0 na Ásia-Pacífico para garantir a continuidade relacional e permitir que elas orientem os clientes a aproveitar ao máximo os recursos globais da People2.0. Nos próximos meses, a Husys começará sua transição para o nome e a marca People2.0. Mais detalhes do negócio não foram divulgados.

Sobre a People2.0

A People2.0 é a habilitadora líder mundial de disposições de trabalho global, móvel, flexível e remoto. As implementações de empregador registrado (employer of record, EOR) e agente registrado (agent of record, AOR) ao redor do mundo, conectadas por sua plataforma de tecnologia FlexLife™ proprietária, criam um ecossistema global único onde fornecedores de talentos podem recrutar qualquer categoria de trabalhador em qualquer disposição de trabalho, em qualquer lugar, ao mesmo tempo que profissionais trabalhando de forma independente têm acesso aos serviços de suporte comercial e benefícios portáteis. A implantação da força de trabalho global é facilitada através de um único contrato de serviços mestre e um ponto de contato. Acesse People20.com.

Sobre a Husys

A Husys, fundada em 2002 em Hyderabad, Índia, foi pioneira na introdução da inovadora terceirização de departamento de RH de ponta a ponta para pequenas e médias empresas. A empresas cresceu a ponto de se tornar a parceira de confiança para empresas de serviços de RH. Com a introdução da linha de serviços PEO/EOR em 2007, a Husys ajudou mais de 500 empresas globais a se expandirem para a Índia.

Nos últimos 20 anos, a Husys atendeu com sucesso mais de 3000 empresas domésticas e internacionais com seu software HRIS proprietário. O ApHusys (aplicativo HRIS) é uma solução inovadora e única para soluções de RH completas que permitem que a Husys atenda seus clientes com rapidez e eficiência. Acesse Husys.com.

