PHILADELPHIA & HYDERABAD, India--(BUSINESS WIRE)--People2.0, ‘s werelds grootste wereldwijde employer of record (EOR) en agent of record (AOR) dienstenplatform, heeft vandaag aangekondigd dat het Husys heeft overgenomen, een in India gevestigd end-to -end HR-consulting en EOR-dienstverlener. De transactie markeert de vijfde acquisitie van People2.0 in het afgelopen jaar, terwijl het zijn wereldwijde voetafdruk en reeks EOR- en AOR-services blijft uitbreiden. Deze nieuwste acquisitie breidt de mogelijkheden van People2.0 om wereldwijde conglomeraten in de snelgroeiende Indiase markt te bedienen verder uit, terwijl Husys over de hele wereld aanvullende mogelijkheden krijgt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.