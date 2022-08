People2.0 acquiert Husys, fournisseur de services de conseil en RH et EOR

PHILADELPHIE et HYDERABAD, Inde--(BUSINESS WIRE)--People2.0, la plus grande plateforme mondiale de services d’employeur officiel (Employer Of Record, EOR) et d’agent officiel (Agent Of Record, AOR), a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Husys, une société indienne de conseil en RH, de bout en bout, et fournisseur de services EOR. La transaction marque la cinquième acquisition de People2.0 au cours de l’année écoulée, alors que l’entreprise continue d’étendre sa présence mondiale et sa gamme de services EOR et AOR. Cette dernière acquisition étend encore les capacités de People2.0 à desservir les conglomérats mondiaux sur le marché indien en pleine croissance, tout en offrant à Husys des capacités supplémentaires dans le monde entier.

« C’est non seulement un grand honneur pour nous que de nous associer à un fournisseur de services EOR expérimenté et éprouvé comme Husys, mais cela représente également une nouvelle étape importante dans notre mission consistant à être reconnus dans le monde entier comme le principal facilitateur de régimes de travail flexibles et mobiles », a déclaré Erik Vonk, président exécutif et chef de la direction.

« Après avoir célébré notre 20e anniversaire, nous avons réfléchi au chemin parcouru par Husys et aux opportunités qui s’offrent à nous dans un monde du travail en constante évolution », a confié pour sa part GR Reddy, fondateur et PDG de Husys. « Nous sommes reconnaissants envers nos clients, nos employés et nos partenaires qui nous ont permis d’aller aussi loin. Nous sommes ravis à l’idée des développements futurs et des avantages que nos équipes et nos clients obtiendront en rejoignant la famille People2.0. »

En mars dernier, People2.0 a annoncé l’acquisition de BOTH, prestataire de services EOR/AOR, basé à Abu Dhabi, élargissant ainsi son empreinte pour inclure le marché MOAN en pleine croissance. En avril, l’acquisition du Groupe Ayers à Sydney a permis à People2.0 de renforcer sa position de leader du marché en Australie. Le mois dernier, People2.0 a élargi son offre de services grâce à l’acquisition du Groupe Brookson, l’un des principaux fournisseurs de services d’assistance aux entrepreneurs indépendants, basé au Royaume-Uni.

L’équipe de Husys rejoindra les opérations régionales APAC de People2.0 pour assurer la continuité relationnelle et leur permettre de guider les clients dans l’utilisation optimale des ressources mondiales de People2.0. Dans les mois à venir, Husys entamera sa transition vers le nom et la marque People2.0. Aucune information supplémentaire au sujet de l’accord n’a été divulguée.

À propos de People2.0

People2.0 est le premier facilitateur mondial de régimes de travail mondiaux, mobiles, flexibles, et à distance. Les établissements de l’employeur officiel (Employer Of Record, EOR) et de l’agent officiel (Agent Of Record, AOR) de l’entreprise dans le monde entier, mis en réseau par sa plateforme technologique exclusive FlexLife™, créent un écosystème mondial unique au sein duquel les fournisseurs de talents peuvent engager n’importe quelle catégorie de travailleurs, partout et dans n’importe quel régime de travail, tout en permettant aux professionnels indépendants d’avoir accès à des services de soutien aux entreprises et à des prestations transférables. Le déploiement mondial de la main-d’œuvre est facilité par un contrat-cadre de services, unique, avec un seul point de contact. Visitez People20.com.

À propos de Husys

Fondée en 2002 à Hyderabad, en Inde, Husys fut la toute première à introduire une solution innovante d’externalisation, de bout en bout, des services RH, pour les petites et moyennes entreprises. Au fil des ans, l’entreprise s’est développée pour devenir le partenaire de confiance des sociétés de services RH. Depuis l’introduction de la gamme de services PEO/EOR en 2007, Husys a aidé plus de 500 entreprises mondiales à se développer en Inde.

Au cours des 20 dernières années, Husys a servi avec succès plus de 3 000 entreprises nationales et internationales, grâce à son logiciel SIRH exclusif. ApHusys (application SIRH) est une solution innovante et centralisée pour des solutions RH complètes, qui permet à Husys de servir ses clients avec rapidité et efficacité. Visitez Husys.com.

