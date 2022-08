Telestream intègre Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM, et met l'accent sur la surveillance et l'analyse de la qualité vidéo

AIX-EN-PROVENCE, France & NEVADA CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, et Telestream leader mondial des solutions de contrôle, de test et de mesure de la qualité vidéo, annoncent ce jour que Surveyor ABR Active, la technologie de contrôle de l’expérience qualité (QoE) et de la qualité de service (QoS) du streaming ABR de Telestream iQ, intègre Verimatrix Streamkeeper℠ Multi-DRM, disponible dans la Verimatrix Secure Delivery Platform.

Grâce à l’intégration de Streamkeeper Multi-DRM, Telestream renforce ses offres innovantes pour l'industrie vidéo numérique, qui comprennent l'automatisation des flux, le traitement multimédia et les solutions de contrôle qualité pour la production et la distribution de vidéos. L'intégration de Telestream avec Streamkeeper Multi-DRM permet aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de la solution de Verimatrix, basée sur le cloud, tout en conservant une visibilité totale sur la qualité du contenu vidéo et audio. Ensemble, Verimatrix et Telestream accélèrent la mise sur le marché tout en maintenant la visibilité du service pour les opérateurs.

La solution Streamkeeper Multi-DRM a été conçue pour offrir les meilleures performances en matière de protection du contenu, approuvées par les studios, tout en s'attachant à garantir une expérience de qualité supérieure aux utilisateurs. Streamkeeper est une suite de solutions de cybersécurité novatrices et évolutives qui incluent et vont au-delà de la simple gestion des droits numériques (DRM) pour permettre aux fournisseurs de services vidéo de gérer les risques de pertes de revenus dans un monde où les techniques de piratage sont en constante évolution.

Les solutions de contrôle qualité pour la vidéo de Telestream sont reconnues dans le monde entier pour fournir une assurance de service vidéo et une visibilité opérationnelle pour les services vidéo en direct et à la demande. Alors que les flux numériques migrent vers le cloud, les solutions de surveillance de Telestream, couplées à celles de Verimatrix, offrent aux clients souhaitant migrer leurs flux vidéo vers le cloud une visibilité opérationnelle jamais égalée.

Telestream iQ fournit une analyse complète de la qualité vidéo et audio aussi bien au niveau du transcodage qu’après le CDN pour les services en direct et à la demande. Ceci permet aux opérateurs d'avoir une visibilité totale sur les problèmes de qualité du contenu tout en maintenant un cryptage de sécurité optimal. Les solutions de Telestream iQ garantissent que les défauts de qualité audio et vidéo, telles que les problèmes de compression, la pixellisation, l'écran noir, les images fixes et l'intensité sonore, sont détectées à temps, permettant ainsi une résolution rapide et la protection continue des revenus tout en préservant la réputation du service.

"Partenaire de longue date de Verimatrix, Telestream est fier d'être l'un de ses premiers partenaires à intégrer Streamkeeper Multi-DRM", a déclaré Joel Daly, vice president of product management de Telestream. "Ensemble, nous proposons une solution qui intègre la sécurité, l'assurance de service et la visibilité opérationnelle dans les flux de contenu, ce qui permet d’éliminer les risques lors de la migration vers le cloud pour les fournisseurs de contenu et de services vidéo à l’échelle internationale."

"Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec des visionnaires de l'industrie aussi reconnus que Telestream, alors que nous continuons à élargir le nombre de solutions intégrées disponibles au sein de Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM", a déclaré Sebastian Braun senior director of product management de Verimatrix. "Nous sommes heureux de poursuivre notre stratégie qui consiste à accélérer le développement de solutions à fortes valeur ajoutée par le biais d’un réseau mondial de partenaires de confiance."

Verimatrix Streamkeeper est proposé sous plusieurs formules et comprend des fonctionnalités telles que le multi-DRM, un tableau de bord des performances en temps réel, des intégrations et des alertes de support, une évaluation des risques par appareil, des contre-mesures anti-piratage, et bien plus encore.

Surveyor ABR Active fournit des informations essentielles qui permettent aux propriétaires de contenu et aux fournisseurs de services de streaming de gérer les problèmes critiques liés à la qualité de service (QoS) et à la qualité d'expérience (QoE) pour les services en direct et à la demande. Il fait fonction de regard critique, mesurant les flux vidéo pour chaque variante de taux d’échantillonnage et chaque format.

Pour plus d'informations sur Verimatrix Streamkeeper, visitez la page : www.verimatrix.com/fr/produits/streamkeeper/

A propos de Telestream

Depuis près de 25 ans, Telestream® est à la pointe de l'innovation dans le secteur de la vidéo numérique. L'entreprise développe des produits pour le traitement multimédia et l'orchestration des flux, la capture en direct, le streaming, la production, l'assurance qualité vidéo, les événements virtuels et l'hébergement vidéo, la gestion de contenu et les solutions de test audio et vidéo. Disponibles sur site ou sur le cloud, ainsi que dans des combinaisons hybrides, les solutions Telestream permettent d'acheminer de manière fiable du contenu vidéo vers n'importe quel public, quelle que soit la manière dont il est créé, distribué ou visionné. Telestream est une société privée dont le siège social est situé à Nevada City, en Californie, et à Westwood, dans le Massachusetts.

Pour plus d’informations sur la société et les produits, visitez le site www.Telestream.net.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com/fr.