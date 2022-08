Astra kondigt contract voor ruimtevaartuigmotor aan met Airbus OneWeb Satellites

ALAMEDA, Californië--(BUSINESS WIRE)--Astra Space, Inc. (‘Astra’) (Nasdaq: ASTR), een leverancier van ruimtevaartproducten en lanceerdiensten aan de wereldwijde ruimtevaartindustrie, heeft vandaag aangekondigd dat het door Airbus OneWeb Satellites, LLC (‘AOS’) is geselecteerd om de Astra Spacecraft Engine™ voor integratie in het portfolio voor commerciële kleine satellieten van Arrow vervaardigd door AOS.

Airbus OneWeb Satellites LLC is een joint venture tussen Airbus en OneWeb. AOS produceert satellieten voor de commerciële constellatie van OneWeb en Airbus-klanten in Merritt Island, Florida. AOS produceert satellieten voor Airbus US Space & Defense, Inc., ter ondersteuning van programma's van de Amerikaanse overheid.

