NetApp與VMware加強全球合作關係，透過多雲幫助客戶實現現代化

加州帕洛阿爾托和加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--以雲端為主導、以資料為中心的全球軟體公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)和VMware, Inc. (NYSE: VMW)今天宣布擴大雙方的長期全球聯盟。NetApp和VMware正在透過創新的解決方案和上市計畫，幫助客戶降低在多雲環境中移轉和現代化升級企業級工作負載的成本、複雜性和風險性。此外，組織可以透過VMware和NetApp資料管理基礎架構之間的新整合來加快傳統和新型現代應用程式的效能和交付，並簡化日常操作。

NetApp和VMware在共享經驗的基礎上建立起合作關係，20多年來，雙方為兩萬家共同客戶提供支援。NetApp一直是VMware vSphere、VMware Cloud Foundation和若干VMware Cross-Cloud服務等當前和未來VMware Cloud產品的VMware策略設計合作夥伴。透過在客戶驅動的聯合設計中進行合作，NetApp和VMware正在幫助客戶有效地管理、共享和保護其混合和多雲環境，從而在不斷變化的技術環境中提供創新解決方案。

NetApp執行長George Kurian表示：「如今，客戶在最佳化其當前IT投入的同時，還面臨著加快業務現代化的複雜挑戰。NetApp和VMware一起幫助成千上萬的客戶解決了多雲挑戰，在任何環境下都能有效管理其企業工作負載。透過提供強大的新解決方案，幫助企業最佳化虛擬資料中心、實現應用程式現代化，並為VMware Cloud提供具成本效益的企業級資料管理服務，我們可以在客戶的雲端旅程中隨時隨地滿足其需求。」

VMware執行長Raghu Raghuram表示：「現在明顯能看出，在未來的許多年裡，我們都將依賴多雲模式。這是數位時代事實上的營運模式，客戶可以按照適合自己業務需求的方式自由地建置、部署和管理應用程式。VMware和NetApp攜手為企業提供了在任何雲端環境中利用一流創新所需要的多雲靈活性和選擇。」

NetApp和VMware：協助多雲時代

推動這個數位時代發展的新一波現代應用程式需要一種創新的方法來處理企業工作負載和資料管理基礎架構。如今，組織正在轉向公有雲來簡化和加速其業務計畫，並需要領先的公有雲供應商提供靈活性和選擇。這些組織還需要新的整合平臺，能夠管理企業和現代應用程式並有效利用現有資源。NetApp和VMware之間的新合作夥伴關係透過專注於三個客戶驅動的主要計畫來因應這些挑戰：

具成本效益且順暢移轉到多雲：NetApp和VMware目前正在全球三大公有雲供應商之間進行合作創新，以認證和支援VMware Cloud和NetApp Cloud服務。這有助於在VMware上執行的客戶利用NetApp或非NetApp內部儲存環境，以更低的成本和風險將資料要求嚴苛的企業工作負載和檔案順暢移轉、擴充到雲端或在雲端對其加以保護。客戶現在可以調整其雲端運算和儲存架構的規模，以降低和控制在雲端中大規模執行對資料要求嚴苛的工作負載的成本，同時避免將應用程式從內部重構到雲端的成本。NetApp和VMware憑藉其在資料中心管理企業工作負載方面的數十年經驗，提供經過全面認證、整合和支援的解決方案，為利用公有雲的客戶帶來同等優勢，所有這些都建立在可信賴的工作負載和資料管理基礎之上。

使用Kubernetes/容器加速現代化的應用程式：VMware Cloud Foundation with Tanzu允許IT從一個統一的平臺管理虛擬機器和協調容器。VMware Tanzu和VMware Cloud Foundation支援使用以NetApp ONTAP為基礎的儲存陣列，使客戶能夠為傳統虛擬機器和現代容器化應用程式順暢建置靈活的資料架構。對於Kubernetes工作負載，NetApp是VMware Tanzu容器原生儲存的設計合作夥伴，它將Astra Control與VMware Tanzu整合在一起，用於VMware vSphere Virtual Volumes (vVols)部署。客戶現在可以使用經過聯合驗證和支援的企業級高效能受保護解決方案，簡化並加快新的現代應用程式開發和部署以及傳統的虛擬化工作負載。

透過現代化基礎架構最佳化資料中心：當今的組織需要高效率、具有成本效益的工作負載和資料管理平臺來最佳化現有資源。NetApp是VMware vSphere和vVols的聯合設計合作夥伴，為NetApp檔案和區塊儲存平臺的關鍵技術提供新的和擴充的支援。這包括新的認證和支援，使vVols與NVMe-oF可以一起使用，以便在FC、乙太網路和標準TCP/IP網路等多種類型的網路傳輸中實現增強的區塊儲存快閃記憶體效能和更精細的虛擬機器儲存管理。這還包括新的整合，以增強在NFS 4.1環境中執行虛擬化工作負載的可用性和安全性。客戶現在可以利用現有基礎架構投入為傳統虛擬化工作負載釋放更多效能，同時透過聯合驗證和支援的解決方案簡化日常IT營運。

分析人士和客戶評論

IDC雲端資料管理與雲端營運研究總監Archana Venkatraman表示：「IDC的2021年多雲調查結果顯示，有80%的組織在多雲環境中營運，但大多數組織都表示遇到了某些挑戰，如缺乏整合、管理複雜、缺乏端對端可見性、技能有限以及營運成本不斷上升。VMware和NetApp正在攜手因應這些挑戰，幫助客戶充分利用其現有投入，同時提供一種簡化的途徑，根據業務需求將工作負載移轉到雲端。」

SAP全球雲端服務副總裁Ozren Kopajtic表示：「SAP解決方案為當今許多世界領先的企業提供支援，其中包括全球財星2000大中超過90%的企業。NetApp和VMware為SAP的全球公有雲平臺提供了可擴充的高效能基礎，為數萬個虛擬磁碟區和虛擬機器上近30PB的資訊提供支援，並執行著VMware和NetApp技術全球規模首屈一指的部署之一。」

Be The Match副總裁兼技術官Rob Hanson表示：「Be The Match每年透過我們的全國登記中心將患者與捐贈者進行比對，幫助成千上萬對抗血癌或血液疾病的人接受可能挽救生命的移植手術。我們與NetApp和VMware的合作關係使我們能夠有效管理2000萬筆記錄，這歸功於他們對持續安全性和產品創新的承諾，而持續安全性和產品創新對我們的使命而言是至關重要的關鍵原則。透過降低資料遺失的風險，同時提高我們的資料庫和儲存管理團隊的工作效率，他們幫助我們將來自醫生、供應商、捐贈者和研究人員的資料彙集在一起，對我們的患者產生了巨大影響。」

其他資源

關於NetApp

NetApp是一家以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體企業，在日益加速的數位化轉型時代，傾力幫助企業利用資料保持領先優勢。無論企業是在雲端執行開發，將應用程式移轉到雲端，還是在內部自行打造類雲體驗，NetApp都能提供適用的系統、軟體和雲端服務，協助企業從資料中心到雲端以最佳化的方式執行應用程式。此外，NetApp還提供跨不同環境執行的解決方案，幫助企業建智自己的網路架構，隨時隨地安全地為合適的人員提供正確的資料、服務和應用程式。如需瞭解更多資訊，請造訪www.netapp.com或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上掌握我們的最新動態。

NETAPP、NETAPP標誌和www.netapp.com/TM上列出的標記是NetApp, Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標。

關於VMware

VMware是為所有應用程式提供多雲服務的領導廠商，以企業控制力推動數位化創新。作為加速創新的可靠基石，VMware軟體賦予企業建構未來所需的靈活性和選擇權。VMware總部位於加州帕洛阿爾托，致力於透過公司的「2030議程」建設更美好的未來。如需瞭解更多資訊，請造訪www.vmware.com/company。

VMware、vSphere、VMware Cloud Foundation是VMware, Inc.在美國和其他地區的註冊商標。本文可能包含指向非VMware網站的超連結，這些網站由協力廠商建置和維護，他們對這些網站的內容全權負責。

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