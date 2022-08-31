NetApp与VMware加强全球合作关系，通过多云帮助客户实现现代化

加州帕洛阿尔托和加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--以云为主导、以数据为中心的全球软件公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)和VMware, Inc. (NYSE: VMW)今天宣布扩大双方的长期全球联盟。NetApp和VMware正在通过创新的解决方案和上市计划，帮助客户降低在多云环境中迁移和现代化升级企业级工作负载的成本、复杂性和风险性。此外，组织可以通过VMware和NetApp数据管理基础架构之间的新集成来加快传统和新型现代应用程序的性能和交付，并简化日常操作。

NetApp和VMware在共享经验的基础上建立起合作关系，20多年来，双方为两万家共同客户提供支持。NetApp一直是VMware vSphere、VMware Cloud Foundation和若干VMware Cross-Cloud服务等当前和未来VMware Cloud产品的VMware战略设计合作伙伴。通过在客户驱动的联合设计中进行合作，NetApp和VMware正在帮助客户有效地管理、共享和保护其混合和多云环境，从而在不断变化的技术环境中提供创新解决方案。

NetApp首席执行官George Kurian表示：“如今，客户在优化其当前IT投入的同时，还面临着加快业务现代化的复杂挑战。NetApp和VMware一起帮助成千上万的客户解决了多云挑战，在任何环境下都能有效管理其企业工作负载。通过提供强大的新解决方案，帮助企业优化虚拟数据中心、实现应用程序现代化，并为VMware Cloud提供经济高效的企业级数据管理服务，我们可以在客户的云旅程中随时随地满足其需求。”

VMware首席执行官Raghu Raghuram表示：“现在明显能看出，在未来的许多年里，我们都将依赖多云模式。这是数字时代事实上的运营模式，客户可以按照适合自己业务需求的方式自由地构建、部署和管理应用程序。VMware和NetApp携手为企业提供了在任何云环境中利用一流创新所需要的多云灵活性和选择。”

NetApp和VMware：助力多云时代

推动这个数字时代发展的新一波现代应用程序需要一种创新的方法来处理企业工作负载和数据管理基础架构。如今，组织正在转向公共云来简化和加速其业务计划，并需要领先的公共云提供商提供灵活性和选择。这些组织还需要新的集成平台，能够管理企业和现代应用程序并有效利用现有资源。NetApp和VMware之间的新合作伙伴关系通过专注于三个客户驱动的主要计划来应对这些挑战：

经济高效且无缝地迁移到多云——NetApp和VMware目前正在全球三大公共云提供商之间进行合作创新，以认证和支持VMware Cloud和NetApp云服务。这有助于在VMware上运行的客户利用NetApp或非NetApp内部存储环境，以更低的成本和风险将数据要求苛刻的企业工作负载和文件无缝迁移、扩展到云端或在云端对其加以保护。客户现在可以调整其云计算和存储架构的规模，以降低和控制在云中大规模运行对数据要求苛刻的工作负载的成本，同时避免将应用程序从内部重构到云端的成本。NetApp和VMware凭借其在数据中心管理企业工作负载方面的数十年经验，提供经过全面认证、集成和支持的解决方案，为利用公共云的客户带来同等优势，所有这些都建立在可信的工作负载和数据管理基础之上。

使用Kubernetes/容器加速现代化的应用程序——VMware Cloud Foundation with Tanzu允许IT从一个统一的平台管理虚拟机和编排容器。VMware Tanzu和VMware Cloud Foundation支持使用基于NetApp ONTAP的存储阵列，使客户能够为传统虚拟机和现代容器化应用程序无缝构建灵活的数据结构。对于Kubernetes工作负载，NetApp是VMware Tanzu容器本机存储的设计合作伙伴，它将Astra Control与VMware Tanzu集成在一起，用于VMware vSphere虚拟卷(vVols)部署。客户现在可以使用经过联合验证和支持的企业级高性能受保护解决方案，简化并加快新的现代应用程序开发和部署以及传统的虚拟化工作负载。

通过现代化基础架构优化数据中心——当今的组织需要高效、具有成本效益的工作负载和数据管理平台来优化现有资源。NetApp是VMware与vSphere和vVols的联合设计合作伙伴，为NetApp文件和数据块存储平台的关键技术提供新的和扩展的支持。这包括新的认证和支持，使vVols与NVMe-oF可以一起使用，以便在FC、以太网和标准TCP/IP网络等多种类型的网络传输中实现增强的块存储闪存性能和更精细的虚拟机存储管理。这还包括新的集成，以增强在NFS 4.1环境中运行虚拟化工作负载的可用性和安全性。客户现在可以利用现有基础设施投入为传统虚拟化工作负载释放更多性能，同时通过联合验证和支持的解决方案简化日常IT运营。

分析人士和客户评论

IDC云数据管理与云运营研究总监Archana Venkatraman表示：“IDC的2021年多云调查结果显示，有80%的组织在多云环境中运营，但大多数组织都表示遇到了某些挑战，如缺乏集成、管理复杂、缺乏端到端可见性、技能有限以及运营成本不断上升。VMware和NetApp正在携手应对这些挑战，帮助客户充分利用其现有投入，同时提供一种简化的途径，根据业务需求将工作负载迁移到云端。”

SAP全球云服务副总裁Ozren Kopajtic表示：“SAP解决方案为当今许多世界领先的企业提供支持，其中包括全球财富2000强中超过90%的企业。NetApp和VMware为SAP的全球公共云平台提供了可扩展的高性能基础，为数万个虚拟卷和虚拟机上近30PB的信息提供支持，并运行着VMware和NetApp技术全球规模首屈一指的部署之一。”

Be The Match副总裁兼技术官Rob Hanson表示：“Be The Match每年通过我们的全国登记中心将患者与捐赠者进行匹配，帮助成千上万抗击血癌或血液疾病的人接受可能挽救生命的移植手术。我们与NetApp和VMware的合作关系使我们能够高效地管理2000万条记录，这得益于他们对持续安全性和产品创新的承诺，而持续安全性和产品创新对我们的使命而言是至关重要的关键原则。通过降低数据丢失的风险，同时提高我们的数据库和存储管理团队的工作效率，他们帮助我们将来自医生、提供商、捐赠者和研究人员的数据汇集在一起，对我们的患者产生了巨大影响。”

其他资源

关于NetApp

NetApp是一家以云为主导、以数据为中心的跨国软件企业，在日益加速的数字化转型时代，倾力帮助企业利用数据保持领先优势。无论企业是在云端执行开发，将应用程序迁移到云端，还是在内部自行打造类云体验，NetApp都能提供适用的系统、软件和云服务，助力企业从数据中心到云端以最优化的方式运行应用程序。此外，NetApp还提供跨不同环境运行的解决方案，帮助企业构建自己的数据网络结构，随时随地安全地为合适的人员提供正确的数据、服务和应用程序。如需了解更多信息，请访问www.netapp.com或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上关注我们。

NETAPP、NETAPP徽标和www.netapp.com/TM上列出的标记是NetApp, Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。

关于VMware

VMware是为所有应用提供多云服务的领先供应商，以企业控制力推动数字化创新。作为加速创新的可靠基石，VMware软件赋予企业构建未来所需的灵活性和选择权。VMware总部位于加州帕洛阿尔托，致力于通过公司的“2030议程”建设更美好的未来。如需了解更多信息，请访问www.vmware.com/company。

VMware、vSphere、VMware Cloud Foundation是VMware, Inc.在美国和其他地区的注册商标。本文可能包含指向非VMware网站的超链接，这些网站由第三方创建和维护，他们对这些网站的内容全权负责。

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