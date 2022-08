NetApp e VMware fortalecem parceria global para ajudar os clientes a se modernizarem com multinuvem

PALO ALTO, Califórnia e SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa de software global, orientada pela nuvem e centrada em dados, e a VMware, Inc. (NYSE: VMW) anunciaram hoje a expansão da aliança global de longa data das empresas. Por meio de soluções inovadoras e iniciativas de entrada no mercado, a NetApp e a VMware estão ajudando os clientes a reduzir o custo, a complexidade e o risco de migrar e modernizar cargas de trabalho de classe empresarial em ambientes de múltiplas nuvens. Além disso, as organizações podem acelerar o desempenho e a entrega de aplicativos modernos e tradicionais e simplificar as operações diárias por meio de novas integrações entre VMware e a infraestrutura de gerenciamento de dados NetApp.

A parceria entre NetApp e VMware é construída com base na experiência compartilhada que oferece suporte a vinte mil clientes mútuos ao longo de mais de 20 anos. A NetApp é uma parceira consistente de design estratégico da VMware para ofertas atuais e futuras da VMware Cloud, incluindo VMware vSphere, VMware Cloud Foundation e vários serviços VMware Cross-Cloud. A NetApp e a VMware estão ajudando os clientes a gerenciar, compartilhar e proteger com eficiência seus ambientes híbridos e de multinuvem, colaborando em coengenharia orientada para o cliente para oferecer soluções inovadoras em um cenário tecnológico em constante mudança.

“Atualmente, os clientes enfrentam desafios complexos para otimizar seus investimentos atuais em TI, ao mesmo tempo que abrem caminho para modernizar e acelerar seus negócios”, disse George Kurian, diretor executivo da NetApp. “Juntas, a NetApp e a VMware já ajudaram milhares de clientes a resolver seus desafios de múltiplas nuvens gerenciando com eficiência suas cargas de trabalho corporativas em qualquer ambiente. Ao fornecer novas soluções robustas que ajudam as empresas a otimizar seus data centers virtuais, modernizar seus aplicativos e fornecer serviços econômicos de gerenciamento de dados de classe empresarial para o VMware Cloud, podemos atender os clientes em qualquer lugar de sua jornada para a nuvem.”

“Nesta fase, uma coisa é clara: multinuvem é o modelo com o qual vamos trabalhar por muitos anos. É o modelo operacional em uso para a era digital, oferecendo aos clientes a liberdade necessária para criar, implantar e gerenciar aplicativos da maneira que melhor atenda às suas necessidades de negócios”, disse Raghu Raghuram, diretor executivo da VMware. “Juntas, a VMware e a NetApp oferecem às empresas a possibilidade de escolha e flexibilidade de várias nuvens de que precisam para aproveitar as melhores inovações em qualquer ambiente de nuvem.”

NetApp e VMware: impulsionando a era multinuvem

A nova onda de aplicativos modernos que impulsionam esta era digital exige uma abordagem inovadora para a carga de trabalho corporativa e a infraestrutura de gerenciamento de dados. Atualmente, as organizações estão se voltando para a nuvem pública para simplificar e acelerar suas iniciativas de negócios e exigem flexibilidade e possibilidade de escolha entre os principais provedores de nuvem pública. Essas organizações também precisam de plataformas novas e integradas que possam gerenciar aplicativos corporativos e modernos enquanto utilizam com eficiência os recursos existentes. A parceria renovada entre a NetApp e a VMware aborda esses desafios concentrando-se em três grandes iniciativas voltadas para o cliente:

Migração econômica e simples para multinuvem – A NetApp e a VMware estão inovando juntas nos três maiores provedores de nuvem pública do mundo para certificar e dar suporte aos serviços VMware Cloud e NetApp Cloud. Isso ajuda os clientes que utilizam VMware com ambientes de armazenamento NetApp ou não NetApp no local a migrar, estender ou proteger facilmente cargas de trabalho e arquivos corporativos que exigem dados para a nuvem com custo e risco reduzidos. Os clientes agora podem dimensionar corretamente suas arquiteturas de computação e armazenamento em nuvem para reduzir e controlar os custos de execução de cargas de trabalho que exigem dados na nuvem em escala, evitando também os custos de refatoração de aplicativos do local para a nuvem. A NetApp e a VMware aproveitaram décadas de experiência no gerenciamento de cargas de trabalho corporativas no data center para fornecer soluções totalmente certificadas, integradas e com suporte que trazem esses mesmos benefícios aos clientes que aproveitam a nuvem pública, tudo construído em uma base confiável de gerenciamento de dados e carga de trabalho.

Acelerar aplicativos modernizados usando Kubernetes/Contêineres – O VMware Cloud Foundation com Tanzu permite que a TI gerencie máquinas virtuais e orquestre contêineres a partir de uma plataforma unificada. O VMware Tanzu e o VMware Cloud Foundation oferecem suporte ao uso de matrizes de armazenamento baseadas em ONTAP da NetApp, oferecendo aos clientes a capacidade de criar uma malha de dados flexível para VMs tradicionais e aplicativos modernos em contêineres. Para cargas de trabalho do Kubernetes, a NetApp é uma parceira de design com armazenamento nativo de contêiner VMware Tanzu, integrando o Astra Control com o VMware Tanzu para implementações VMware vSphere Virtual Volumes (vVols). Os clientes agora podem simplificar e acelerar o desenvolvimento e a implantação de novos aplicativos modernos juntamente com as cargas de trabalho virtualizadas tradicionais usando soluções protegidas e de alto desempenho em escala empresarial que são validadas e suportadas em conjunto.

Otimizar o data center por meio de infraestrutura modernizada – As organizações de hoje exigem uma plataforma de gerenciamento de dados e carga de trabalho eficiente e econômica para otimizar os recursos existentes. A NetApp é uma coparceira de design da VMware com vSphere e vVols para fornecer suporte novo e expandido das principais tecnologias das plataformas de armazenamento de arquivos e blocos da NetApp. Isso inclui nova certificação e suporte para habilitar o uso de vVols com NVMe-oF para permitir desempenho de armazenamento flash de bloco aprimorado e gerenciamento de armazenamento de VM mais granular em vários tipos de transportes de rede de redes FC, Ethernet e TCP/IP padrão. Isso também inclui uma nova integração para aprimorar a disponibilidade e a segurança da execução de cargas de trabalho virtualizadas em ambientes NFS 4.1. Os clientes agora podem obter mais desempenho para cargas de trabalho virtualizadas tradicionais, aproveitando os investimentos em infraestrutura existentes e simplificando as operações diárias de TI por meio de soluções validadas e suportadas em conjunto.

Comentários de analistas e clientes

“De acordo com a Pesquisa sobre Multinuvem de 2021 da IDC, oito em cada 10 organizações estão operando em ambientes multinuvem, mas a maioria cita desafios como falta de integração, complexidades de gerenciamento, falta de visibilidade de ponta a ponta, habilidades limitadas e custos operacionais crescentes”, disse Archana Venkatraman, diretora de pesquisa, Gerenciamento de dados na nuvem e CloudOps da IDC. “Juntas, a VMware e a NetApp estão enfrentando esses desafios de frente para ajudar os clientes a aproveitar ao máximo seus investimentos existentes, ao mesmo tempo que fornecem um caminho simplificado para mover cargas de trabalho para a nuvem de acordo com suas necessidades de negócios.”

“As soluções SAP impulsionam muitas das empresas líderes do mundo atualmente, incluindo mais de 90% da Global Fortune 2000”, disse Ozren Kopajtic, vice-presidente, Serviços globais de nuvem da SAP. “A NetApp e a VMware oferecem a base escalável e de alto desempenho da plataforma global de nuvem pública da SAP, suportando quase 30 petabytes de informações em dezenas de milhares de volumes e máquinas virtuais e operando uma das maiores implementações globais de tecnologias da VMware e NetApp.”

“Be The Match ajuda milhares de pessoas que lutam contra cânceres no sangue ou doenças do sangue a receber transplantes que podem salvar vidas a cada ano, combinando pacientes com doadores por meio de nosso registro nacional”, disse Rob Hanson, vice-presidente e diretor de tecnologia da Be The Match. “Nossas parcerias com a NetApp e a VMware nos permitem gerenciar com eficiência vinte milhões de registros e nos beneficiar de seus compromissos com a segurança contínua e a inovação de produtos, princípios-chave importantes para nossa missão. Ao reduzir os riscos de perda de dados e melhorar a produtividade de nossas equipes de administração de banco de dados e armazenamento, eles nos ajudam a reunir dados de médicos, fornecedores, doadores e pesquisadores e causar um impacto inestimável em nossos pacientes.”

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa global de software orientado para a nuvem e centrado em dados que capacita organizações para liderar com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa oferece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem aos clientes executar seus aplicativos com o desempenho ideal, no data center ou na nuvem e estejam eles desenvolvendo diretamente na nuvem, migrando para a nuvem ou criando experiências semelhantes à nuvem em suas próprias instalações. Com soluções que atuam nos mais diferentes ambientes, a NetApp ajuda organizações a desenvolverem seu próprio tecido de dados e oferecerem com segurança os dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas, quando e onde for. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas mencionadas em www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Os demais nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos titulares.

Sobre a VMware

A VMware é líder na prestação de serviços multinuvem para todos os aplicativos, possibilitando inovação digital com controle empresarial. Como uma base confiável para acelerar a inovação, o software da VMware oferece às empresas a flexibilidade e as opções de que precisam para construir o futuro. Com sede em Palo Alto, Califórnia, a VMware está comprometida com a construção de um futuro melhor por meio de sua Agenda 2030. Para mais informações, acesse www.vmware.com/company.

VMware, vSphere e VMware Cloud Foundation são marcas registradas da VMware, Inc. nos Estados Unidos e em outras jurisdições. Este artigo pode conter links para sites que não pertencem à VMware, criados e mantidos por terceiros, que são integralmente responsáveis por seu conteúdo.

