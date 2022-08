NetApp et VMware renforcent leur partenariat mondial afin d’aider leurs clients à se moderniser avec le multicloud

PALO ALTO, Californie et SAN JOSÉ, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), une société mondiale axée données et animée par le cloud et VMware, Inc. (NYSE : VMW) ont annoncé aujourd’hui l’expansion de l’alliance mondiale de longue date des deux sociétés. Grâce à des solutions et des initiatives d’approche de marché innovantes, NetApp et VMware aident leurs clients à réduire le coût, la complexité et le risque de la migration et de la modernisation des charges de travail de classe entreprise dans des environnements multicloud. En outre, les organisations peuvent accélérer la performance et la fourniture d’applications à la fois traditionnelles et modernes, et simplifier les opérations quotidiennes grâce à de nouvelles intégrations entre l’infrastructure de gestion de données de VMware et NetApp.

Le partenariat NetApp et VMware repose sur une expérience partagée en soutenant vingt mille clients mutuels depuis plus de 20 ans. NetApp est un partenaire de conception stratégique constant de VMware pour les offres VMware Cloud actuelles et futures, y compris VMware vSphere, VMware Cloud Foundation et plusieurs services VMware Cross-Cloud. NetApp et VMware aident leurs clients à gérer, partager et protéger efficacement leurs environnements hybrides et multiclouds en collaborant sur une co-ingénierie orientée client pour offrir des solutions innovantes dans un paysage technologique en constante évolution.

« Les clients sont confrontés aujourd’hui à des défis complexes lorsqu’il s’agit d’optimiser leurs investissements informatiques tout en ouvrant la voie à la modernisation et à l’accélération de leur entreprise », a déclaré George Kurian, président-directeur général de NetApp. « Ensemble, NetApp et VMware ont aidé des milliers de clients à résoudre leurs défis multiclouds en gérant efficacement leurs charges de travail d’entreprise dans n’importe quel environnement. En fournissant de nouvelle solutions innovantes qui aident les entreprises à optimiser leurs centres de données virtuels, moderniser leurs applications et fournir des services de gestion de données rentables de classe entreprise à VMware Cloud, nous pouvons aider les clients partout où ils se trouvent dans leur parcours vers le cloud. »

« À ce stade, il est clair que : Le multicloud est le modèle sur lequel nous allons compter pour de nombreuses années à venir. C’est le modèle d’exploitation de facto de l’ère numérique, qui donne aux clients la liberté nécessaire pour développer, déployer et gérer des applications de la manière la plus adaptée aux exigences de leur entreprise », a déclaré Raghu Raghuram, président-directeur général de VMware. « Ensemble, VMware et NetApp offrent aux entreprises la flexibilité et le choix multicloud dont elles ont besoin pour tirer parti des meilleures innovations dans n’importe quel environnement cloud. »

NetApp et VMware : Alimenter l’ère multicloud

La nouvelle vague d’applications modernes qui alimente cette ère numérique exige une approche innovante de l’infrastructure de gestion des charges de travail et des données d’entreprise. Les organisations se tournent aujourd’hui vers le cloud public pour simplifier et accélérer leurs initiatives commerciales et ont besoin de flexibilité et de choix parmi les principaux fournisseurs de cloud public. Ces organisations ont également besoin de nouvelles plates-formes intégrées capables de gérer à la fois les applications d’entreprise et les applications modernes tout en utilisant efficacement les ressources existantes. Le partenariat renouvelé entre NetApp et VMware relève ces défis en focalisant sur trois initiatives majeures orientées client :

Une migration rentable et sans rupture vers le multicloud – NetApp et VMware innovent actuellement ensemble à travers les trois plus grands fournisseurs de clouds publics au monde pour certifier et prendre en charge les VMware Cloud et NetApp Cloud Services. Ceci aide les clients exécutant VMware qui utilisent des environnements de stockage sur site NetApp ou autres que NetApp à migrer et étendre sans rupture des charges de travail et des fichiers d’entreprise exigeants en données vers le cloud en réduisant le coût et le risque, et à les protéger. Les clients peuvent désormais adapter leurs architectures de calcul et de stockage cloud afin de réduire et contrôler les coûts liés à l’exécution de charges de travail exigeantes en données dans le cloud à la bonne échelle, tout en évitant les coûts liés à la refactorisation des applications des sites vers le cloud. NetApp et VMware ont mis à profit leurs dizaines d’années d’expérience en gestion des charges de travail d’entreprise dans les centres de données pour fournir des solutions entièrement certifiées, intégrées et prises en charge qui offrent les mêmes avantages aux clients qui exploitent le cloud public, le tout en se fondant sur une base fiable de gestion des charges de travail et des données.

Accélérer les applications modernisées utilisant Kubernetes/conteneurs – VMware Cloud Foundation avec Tanzu permet aux services informatiques de gérer des machines virtuelles et d’orchestrer des conteneurs à partir d’une seule plateforme unifiée. VMware Tanzu et VMware Cloud Foundation soutiennent l’utilisation de baies de stockage basées sur NetApp ONTAP, en permettant aux clients de mettre en place sans discontinuité une structure de données flexible pour les VMs traditionnelles et les applications modernes conteneurisées. Pour les charges de travail Kubernetes, NetApp est un partenaire de conception avec l’intégration de stockage natif de conteneurs VMware Tanzu intégrant Astra Control dans VMware Tanzu pour des déploiements de volumes virtuels (Virtual Volumes. vVols) VMware vSphere. Les clients peuvent désormais simplifier et accélérer le développement et le déploiement de nouvelles applications modernes aux côtés de charges de travail virtualisées traditionnelles, en utilisant des solutions protégées, haute performance, à l’échelle de l’entreprise qui sont validées et prises en charge conjointement.

Optimiser le centre de données via une infrastructure modernisée – Les organisations ont besoin aujourd’hui d’une plateforme efficace et rentable de gestion des charges de travail et des données afin d’optimiser leurs ressources existantes. NetApp est un partenaire de co-conception VMware avec vSphere et vVols pour une nouvelle prise en charge étendue de technologies clés des plates-formes de stockage de fichiers et de blocs NetApp. Ceci inclut une nouvelle certification et une prise en charge permettant d’utiliser les vVols avec NVMe-oF pour optimiser la performance flash de stockage de bloc et permettre une gestion de stockage MV plus granulaire sur de multiple types de transports de réseau à partir de réseaux FC, Ethernet, et TCP/IP standard. Ceci inclut également une nouvelle intégration qui optimise la disponibilité et la sécurité de l’exécution de charges de travail virtualisées à travers des environnements NFS 4.1. Les clients peuvent désormais débloquer plus de performance pour les charges de travail virtualisées traditionnelles en mobilisant les investissements en infrastructure existants, tout en simplifiant les opérations informatiques quotidiennes grâce à des solutions validées prises en charge conjointement.

Commentaires des analystes et des clients

« D’après l’enquête multicloud 2021 d’IDC, huit organisations sur 10 opèrent dans des environnements multicloud, mais la plupart d’entre elles citent des défis tels que le manque d’intégration, les complexités de gestion, le manque de visibilité de bout en bout, les compétences limitées et la montée en flèches des coûts des opérations », a déclaré Archana Venkatraman, directrice de la recherche, Cloud Data Management et CloudOps (Gestion des données cloud et Cloudops) chez IDC. « Ensemble, VMware et NetApp confrontent ces défis de plein fouet pour aider leurs clients à tirer le meilleur parti de leur investissement existant tout en fournissant un chemin simplifié pour transporter des charges de travail vers le cloud comme l'exige leur entreprise. »

« Les solutions SAP propulsent aujourd’hui bon nombre des plus grandes entreprises mondiales, y compris plus de 90 % du Global Fortune 2000, », a déclaré Ozren Kopajtic, vice-président, Global Cloud Services (Services cloud mondiaux) chez SAP. « NetApp et VMware fournissent une base évolutive haute performance de la plateforme de cloud public mondiale de SAP, prenant en charge près de 30 pétaoctets d’information à travers des dizaines de milliers de volumes virtuels et de machines virtuelles, et exécutant l’un des plus grands déploiements mondiaux de technologies VMware et NetApp . »

« Be The Match aide les milliers de personnes qui luttent contre les cancers ou les maladies du sang à recevoir une transplantation potentiellement salvatrice chaque année en mettant en relation les patients et les donneurs grâce à notre registre national », a déclaré Rob Hanson, vice-président et directeur de la technologie chez Be The Match. « Nos partenariats avec NetApp et VMware nous permettent de gérer efficacement vingt millions de dossiers, bénéficiant de leurs engagements vis à vis de la sécurité continue et de l’innovation des produits – des principes clés importants pour notre mission. En réduisant les risques de perte de données tout en améliorant la productivité de nos équipes chargées de l’administration des bases de données et du stockage, ils nous aident à rassembler les données de médecins, fournisseurs, donateurs et chercheurs afin d’avoir un impact inestimable sur nos patients. »

