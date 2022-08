CapIntel et NEI Investments s'associent pour améliorer l'expérience grossistes, conseillers et clients de NEI

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--CapIntel, une société leader de technologie financière qui améliore le flux de travail au quotidien, l'efficacité et l'analyse des fonds pour les grossistes en services financiers et les conseillers en investissemnt, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec NEI Investments (NEI), une filiale à part entière de l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine du Canada, Aviso Wealth Inc.

Grâce à ce partenariat, NEI utilisera les solutions FinTech intuitives de CapIntel pour rationaliser les opérations de vente et améliorer l'utilisation des données relatifs aux fonds. En exploitant la technologie exclusive de CapIntel, les grossistes de NEI gagneront en efficacité dans leurs tâches quotidiennes, avec notamment la possibilité d'établir plus rapidement des comparaisons de portefeuilles et de créer facilement les meilleurs documents de vente afin d'aider les conseillers lors des discussions avec leurs clients.

« Aujourd'hui, les Canadiens exigent de plus en plus d'informations et une plus grande transparence quant à leur manière d'investir leur argent durement gagné », déclare Tim Prescott, vice-président principal et responsable de la gestion des actifs chez Aviso Wealth. « Le partenariat avec CapIntel permettra à NEI d'accéder à des outils sophistiqués d'analyse et de comparaison de portefeuilles qui permettront aux conseillers et à leurs clients d'investir en toute confiance ».

« Le marché actuel souligne le besoin des investisseurs canadiens d'avoir accès à des conseillers qui prennent le temps de comprendre leurs objectifs, de proposer des conseils financiers solides et personnalisés, et d'ajouter de la clarté et du contexte à ces recommandations », a déclaré James Rockwood, PDG de CapIntel. « Nous sommes très heureux que notre plateforme permettent aux équipes de NEI de continuer sur cette même lignée, tout en améliorant l'expérience grossiste, conseiller et client ».

La plateforme de CapIntel s'intégrera harmonieusement à la technologie existante de NEI, ce qui portera les capacités d'aide à la vente de l'entreprise à un niveau supérieur afin de répondre aux demandes des conseillers et aux attentes des clients. Les avantages de ce partenariat continueront à se faire sentir à mesure que CapIntel fera évoluer sa plateforme afin de répondre aux besoins évolutifs des grossistes et des conseillers en investissement car ils redéfinissent la norme d'une expérience client exceptionnelle.

À propos de CapIntel

CapIntel est une entreprise de technologie financière basée à Toronto qui ouvre la voie au développement d'applications web intuitives pour les professionnels de la finance. CapIntel s'est donné pour mission de promouvoir les finances personnelles, et une partie importante de cette mission consiste à investir pour augmenter le patrimoine. La plateforme de CapIntel aide les conseillers financiers à offrir un service optimisé à leurs clients afin qu'ils puissent avoir une meilleure compréhension de leurs investissements et se sentent à l'aise en sachant que leur avenir est assuré. Avec plus de 10 000 conseillers et trois des cinq plus grandes banques du Canada sur sa plateforme, CapIntel révolutionne l'expérience conseiller-client.

À propos de NEI Investments

NEI Investments est un gestionnaire d'actifs canadien spécialisé dans les investissements responsables, avec plus de 11 milliards de dollars canadiens sous gestion. Fort de plus de 30 ans d'expérience, NEI s'engage à fournir aux investisseurs canadiens une large gamme de solutions en matière d'investissement responsable. L'entreprise offre une gestion active et disciplinée des actifs orientés vers les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). NEI Investments gère et exploite également un programme exclusif d'actionnariat actif, et est signataire des Principes des Nations Unies en faveur des investissements responsables depuis plus de 15 ans. NEI Investments est une filiale à part entière d'Aviso Wealth.

À propos d'Aviso Wealth

Aviso Wealth est l'une des plus grands cabinets indépendants de gestion de patrimoine au Canada. Nous sommes un fournisseur de services de patrimoine leader du secteur financier canadien, et nous permettons à des centaines d'organisations institutionnelles et de vente au détail d'acquérir un avantage concurrentiel. En se connectant à notre centre flexible de produits et services intégrés, nos partenaires peuvent fournir une meilleure gestion de patrimoine à leurs clients. Notre offre complète comprend des services de courtage en investissements et en assurance qui soutiennent des milliers de conseillers financiers partout au Canada. Notre gestionnaire d'actifs, NEI Investments, est un spécialiste des fonds et des portefeuilles d'investissements responsables. Notre courtier en ligne primé, Qtrade Direct Investing™, permet aux investisseurs autonomes de constituer leur patrimoine en toute confiance. De plus, Aviso Correspondent Partners fournit des services de garde de valeurs et de courtier chargé de comptes aux gestionnaires de portefeuille, aux courtiers en valeurs mobilières, aux compagnies d'assurance et de fiducie et aux remisiers.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.