Oceaneering choisit la plate-forme IDMS HUVRdata et rejoint le Réseau de partenaires d’HUVR (HUVR Partner Network, HPN)

STAVANGER, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, depuis l’ONS 2022, HUVRdata, la plate-forme logicielle de gestion des données de contrôle (Inspection Data Management Software, IDMS) de nouvelle génération, est heureuse d’annoncer que Oceaneering International, Inc. a sélectionné l’IDMS d’HUVR et également rejoint le Réseau de partenaires d’HUVR (HPN). En tant que société technologique internationale spécialisée dans le développement de produits et services d’ingénierie et solutions robotisées aux industries de l’énergie offshore, de la défense, de l’aérospatiale, de la production et du divertissement, Oceaneering apporte un très haut niveau de compétence et d'expérience à l’écosystème de partenaires d’HUVRdata.

Stimulé par la demande mondiale en énergie et inquiétudes croissantes concernant la sécurité, l’environnement et la gouvernance, le marché mondial de l’intégrité des actifs devrait augmenter pour atteindre 37,9 milliards USD d’ici 2027. Dans le même temps, les propriétaires d’actifs luttent contre les perturbations occasionnées par le retrait des spécialistes du sujet, une augmentation de la réglementation et des technologies émergentes pour améliorer le contrôle et l'inspection, ainsi que des quantités et variétés sans précédent de données cruciales.

« Nous nous efforçons de résoudre les défis opérationnels les plus complexes du monde en déployant des technologies qui permettent aux entreprises des secteurs au sein desquels nous évoluons d’être plus sûres, plus efficaces et plus écologiques, » a déclaré Roderick A. Larson, président-directeur général d’Oceaneering. « Nous sommes ravis de pouvoir intégrer la plate-forme d’HUVR, l’occasion de bénéficier de l’expertise en gestion de l’intégrité des actifs et présence mondiale d’Oceaneering, par le biais d’une offre numérique de bout en bout transformative, permettant d’accélérer et de mieux étayer les décisions de nos clients en termes de gestion de l’intégrité. »

En tant que nouveau membre du HPN, Oceaneering rejoint 34 entreprises le composant dédiées à la mise en place d’un modèle simple et rationalisé pour les propriétaires d’actifs industriels et les prestataires de services d’inspection. Le HPN a été créé dans le but de permettre aux utilisateurs d’incorporer l’ensemble des outils matériels, logiciels et technologies qu’ils choisissent dans leurs flux de travail d’inspection, en sachant que les données qui en résultent seront intégrées de façon homogène, normalisées, indexées et exploitées - permettant l’établissement de rapports et analyses - sur une plate-forme IDMS unique.

« L’ajout d’Oceaneering au HPN est une grande victoire pour toute l’industrie. Cela va contribuer à l’accélération de notre mission visant à transformer la façon, dont toutes les données du flux d’inspection sont collectées, gérées et monétisées, » a déclaré Bob Baughman, le PDG de HUVRdata. « C’est également très valorisant de savoir que l’audit préalable d’une entreprise de technologie aussi respectée et diversifiée a pu conduire à la sélection d’HUVR. »

À propos de HUVRdata

HUVRdata est la plate-forme logicielle de gestion des données de contrôle (Inspection Data Management Software, IDMS) de nouvelle génération. Basée sur le cloud, spécialement conçue, l’IDMS d’HUVR connectée au mobile et indépendante du fournisseur permet l’agrégation, l’analyse et l’automatisation des données d’inspection visuelle et quantitative de n’importe quel appareil, capteur, robot ou technicien de terrain. Les plus gros producteurs d’énergie et prestataires de services d’inspection les plus prisés du secteur ont obtenu un RSI (retour sur investissement) immédiat en utilisant HUVR pour planifier les inspections, gérer le travail, intégrer les données, examiner les résultats et générer des rapports d’analyse - depuis n’importe quel flux de travail, de pair avec tous les systèmes d’enregistrement de données existants. Les propriétaires d’actifs industriels ont enfin, à disposition, une méthode simple et facile pour pouvoir visualiser la santé de l’infrastructure, garantissant la conformité, la fiabilité et l’excellence opérationnelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.huvrdata.com/

À propos de Oceaneering International, Inc.

Oceaneering est une société technologique mondiale spécialisée dans le développement de produits et services d’ingénierie et solutions robotisées aux industries de l’énergie offshore, de la défense, de l’aérospatiale, de la production et du divertissement.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.