彪馬與歷來戰績最突出的跳高選手之一Mutaz Essa Barshim簽約

運動用品公司彪馬已經與卡達運動員Mutaz Essa Barshim簽約。Barshim是跳高史上戰績極為突出的運動員之一，他將從鑽石聯賽洛桑站開始穿著彪馬的高效能產品出賽。（照片：美國商業資訊）

運動用品公司彪馬已經與卡達運動員Mutaz Essa Barshim簽約。Barshim是跳高史上戰績極為突出的運動員之一，他將從鑽石聯賽洛桑站開始穿著彪馬的高效能產品出賽。（照片：美國商業資訊）

運動用品公司彪馬已經與卡達運動員Mutaz Essa Barshim簽約。Barshim是跳高史上戰績極為突出的運動員之一，他將從鑽石聯賽洛桑站開始穿著彪馬的高效能產品出賽。（照片：美國商業資訊）

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--運動用品公司彪馬(PUMA)已與卡達運動員Mutaz Essa Barshim簽約。Barshim是跳高史上戰績極為突出的運動員之一，他將從鑽石聯賽洛桑站開始穿著彪馬的高效能產品出賽。

Barshim是三屆世錦賽冠軍得主和奧運金牌得主，已經獲得該運動項目中的所有頂級榮譽。他在今年的尤金世錦賽上衛冕成功，向世界證明自己依然是該項目的霸主。

運動用品行銷負責人Pascal Rolling表示：「我們欣然歡迎Mutaz加入彪馬大家庭。他是具有非凡天賦的運動員，他的魅力和運動精神對於田徑運動的全球盛行有重要貢獻。」

東京奧運會上，Barshim與彪馬簽約的義大利運動員Gianmarco Tamberi跳出同樣的高度。隨後雙方決定共享金牌，創造了彰顯公平和友情的難忘時刻，成為一段佳話。

Barshim個人最好成績是2.43公尺的亞洲記錄，也是跳高史上第二高的成績。Barshim也是彪馬旗下世界頂尖運動員大家庭中的一員，其他簽約運動員還包括400公尺障礙賽世界紀錄保持人Karsten Warholm，撐竿跳世界紀錄保持人Armand “Mondo” Duplantis，以及牙買加短跑運動員Shericka Jackson和Elaine Thompson-Herah。

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關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70多年來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化的發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的運動表現或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有1.6萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

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