体育用品公司彪马已经签约卡塔尔运动员Mutaz Essa Barshim。Barshim是跳高史上战绩极为突出的运动员之一，他将从钻石联赛洛桑站开始，身批彪马的高性能运动战袍。（照片：美国商业资讯）

体育用品公司彪马已经签约卡塔尔运动员Mutaz Essa Barshim。Barshim是跳高史上战绩极为突出的运动员之一，他将从钻石联赛洛桑站开始，身批彪马的高性能运动战袍。（照片：美国商业资讯）

体育用品公司彪马已经签约卡塔尔运动员Mutaz Essa Barshim。Barshim是跳高史上战绩极为突出的运动员之一，他将从钻石联赛洛桑站开始，身批彪马的高性能运动战袍。（照片：美国商业资讯）

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--体育用品公司彪马(PUMA)已签约卡塔尔运动员Mutaz Essa Barshim。Barshim是跳高史上战绩极为突出的运动员之一，他将从钻石联赛洛桑站开始，身批彪马的高性能运动战袍。

Barshim是三届世锦赛冠军得主和奥运会金牌得主，已经获得了该体育项目中的所有顶级荣誉。他在今年的尤金世锦赛上卫冕成功，向世界证明自己依然是该项目的霸主。

体育用品营销负责人Pascal Rolling表示：“ 我们非常高兴欢迎Mutaz加入彪马大家庭。他是一位有着非凡天赋的运动员，他的魅力和体育精神为田径运动的全球盛行做出了重要贡献。”

东京奥运会上，Barshim与彪马签约的意大利运动员Gianmarco Tamberi跳出了同样的高度。随后双方决定共享金牌，创造了彰显公平和友情的难忘时刻，成为一段佳话。

Barshim个人最好成绩是2.43米的亚洲记录，也是跳高史上第二高的成绩。Barshim也是彪马旗下世界顶级运动员大家庭中的一员，其他签约运动员还包括400米障碍赛世界纪录保持者Karsten Warholm，撑杆跳世界纪录保持者Armand “Mondo” Duplantis，以及牙买加短跑运动员Shericka Jackson和Elaine Thompson-Herah。

如需观看发布会视频，请点击此处。

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70多年来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约1.6万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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