PUMA contrata Mutaz Essa Barshim, um dos melhores atletas de salto em altura da história

Sports company PUMA has signed Qatari athlete Mutaz Essa Barshim, one of the most successful high jumpers of all time, who will wear the company’s performance products starting at the Diamond League Meeting in Lausanne. (Photo: Business Wire)

Sports company PUMA has signed Qatari athlete Mutaz Essa Barshim, one of the most successful high jumpers of all time, who will wear the company’s performance products starting at the Diamond League Meeting in Lausanne. (Photo: Business Wire)

Sports company PUMA has signed Qatari athlete Mutaz Essa Barshim, one of the most successful high jumpers of all time, who will wear the company’s performance products starting at the Diamond League Meeting in Lausanne. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH (Alemanha)--(BUSINESS WIRE)--A empresa esportiva PUMA contratou o atleta catari especializado no salto em altura Mutaz Essa Barshim, um dos mais bem-sucedidos de todos os tempos, que usará os produtos de alto rendimento da marca a partir da Liga de Diamante em Lausanne (Suíça).

Com três títulos mundiais e um ouro olímpico no currículo, Barshim já ganhou tudo o que poderia ter ganho na sua modalidade. No Campeonato Mundial de Atletismo em Eugene (EUA) deste ano, ele defendeu o título com sucesso e mostrou que ainda está no topo.

“ Estamos muito felizes em contar com o Mutaz na família PUMA”, disse Pascal Rolling, chefe de Marketing Esportivo. “ Ele é um atleta incrivelmente talentoso e seu charme e espírito esportivo ajudaram a promover o atletismo no mundo todo.”

Como curiosidade, Barshim e o atleta italiano da PUMA Gianmarco Tamberi decidiram dividir o ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio depois de marcarem a mesma altura em seus saltos, criando um momento memorável de justiça e camaradagem.

O recorde pessoal de Barshim de 2,43 metros é o recorde asiático e o segundo salto mais alto da história dessa modalidade. Na PUMA, Barshim faz parte de um grupo de atletas de alto nível, como o recordista mundial de 400m com barreiras Karsten Warholm, o recordista mundial de salto com vara Armand “Mondo” Duplantis e as velocistas jamaicanas Shericka Jackson e Elaine Thompson-Herah.

Para assistir ao vídeo de anúncio, clique AQUI.

PUMA

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 16 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.