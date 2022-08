PUMA signe Mutaz Essa Barshim, un des athlètes les plus performants de toute l'histoire du saut en hauteur

Sports company PUMA has signed Qatari athlete Mutaz Essa Barshim, one of the most successful high jumpers of all time, who will wear the company’s performance products starting at the Diamond League Meeting in Lausanne. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--La société d'articles de sport PUMA vient de signer l'athlète qatari Mutaz Essa Barshim, un des sauteurs en hauteur les plus accomplis de tous les temps, qui portera les produits de performance de la société à compter du rassemblement de la Diamond League à Lausanne.

Avec trois titres de champion du monde et une médaille d'or olympique à son actif, Barshim a déjà remporté toutes les plus grandes compétitions. Aux Championnats du monde à Eugene cette année, il a réussi à défendre son titre et a montré qu'il est encore au sommet de sa discipline.

"Nous sommes ravis d'accueillir Mutaz au sein de la famille PUMA", déclare Pascal Rolling, responsable du marketing sportif. "Il est un athlète incroyablement talentueux, et son charisme et esprit sportif ont énormément contribué à l'athlétisme aux quatre coins du globe."

Lors d'une décision qui restera célèbre, Barshim et Gianmarco Tamberi, l'athlète italien sponsorisé par PUMA, ont partagé la plus haute marche du podium aux Jeux olympiques de Tokyo après avoir franchi la même honneur, créant ainsi un moment inoubliable d'équité et de camaraderie.

Le record personnel (2,43 mètres) de Barshim est le record asiatique et la deuxième meilleure performance de tous les temps. Chez PUMA, Barshim fait partie d'un groupe d'athlètes de calibre mondial, au côté du détenteur du record mondial du 400m haies Karsten Warholm, du détenteur du record mondial du saut à la perche Armand "Mondo" Duplantis, et des sprinteuses jamaïcaines Shericka Jackson et Elaine Thompson-Herah.

Pour visionner la vidéo de l'annonce, cliquez ICI

PUMA

