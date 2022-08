L&T Technology Services remporte un contrat de cinq ans de la part du Groupe BMW dans le domaine de l’info-divertissement

BANGALORE, Inde et MUNICH--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), une société mondiale de services d’ingénierie pure-play, a annoncé aujourd’hui avoir remporté un contrat portant sur cinq ans de plusieurs millions de dollars de la part du constructeur de véhicules de luxe européen, le Groupe BMW, dans le but de fournir des services d’ingénierie haut de gamme pour la suite de consoles d’info-divertissement destinées à sa gamme de véhicules hybrides.

Cet important contrat a été octroyé à LTTS en raison de son expertise approfondie du domaine, de son leadership technique en technologies des transports, et de sa capacité éprouvée à offrir des opportunités uniques de développer des projets existants et de travailler sur de nouveaux projets. L’équipe d’ingénieurs de LTTS fournira des services dans les domaines du développement et de l’intégration de logiciels, de la validation de l’info-divertissement et de la gestion des défauts.

LTTS possède un centre « Near Shore » qui fournit des services d’ingénierie et de R&D pour la gamme de consoles d’info-divertissement du Groupe BMW ainsi que pour sa gamme de véhicules électriques hybrides. La proximité du campus du Groupe BMW permettra aux ingénieurs de LTTS de travailler sur une variété de solutions et d’offrir des services en temps réel.

« L’octroi de ce dernier contrat témoigne de l’expertise de longue date de LTTS dans le domaine des services d’ingénierie automobile. Nos services d’ingénierie des transports permettent à des équipementiers de premier plan de construire des véhicules innovants et durables et d’accélérer leur mise sur le marché en utilisant des technologies numériques de pointe. Nous sommes ravis de renforcer notre engagement existant avec le Groupe BMW et nous nous engageons pleinement à déployer nos capacités d’ingénierie numérique et à contribuer au lancement de leur nouvelle famille de véhicules hybrides », a déclaré Abhishek Sinha, directeur de l’exploitation et membre du conseil d’administration de L&T Technology Services.

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d’ingénierie, la recherche et le développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et d’essais tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle inclut 69 entreprises figurant au classement Fortune 500 et 57 des principales entreprises ER&D à l’échelle mondiale, dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications, de la haute technologie et des processus. Notre siège social est basé en Inde, et nous comptions plus de 21 400 employés répartis dans 19 centres de conception mondiaux, 28 bureaux de vente mondiaux et 89 laboratoires d’innovation au 30 juin 2022. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.ltts.com/

