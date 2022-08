NuScale Power en Fermi Energia ondertekenen memorandum van overeenstemming om geavanceerde nucleaire toepassingen in Estland te onderzoeken

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power (NuScale) heeft vandaag aangekondigd dat het een memorandum van overeenstemming (memorandum of understanding, MOU) heeft ondertekend met Fermi Energia, een energiebedrijf in Estland dat op zoek is naar schone energiebronnen om de ambitieuze klimaatdoelstellingen van het land te halen. Volgens de overeenkomst zal Fermi Energia het baanbrekende ontwerp van de kleine modulaire reactor (small modular reactor, SMR) van NuScale evalueren voor gebruik in Estland.

In juli 2019 kondigde Fermi Energia aan dat het een haalbaarheidsstudie zou uitvoeren naar de inzet van SMR’s in Estland. Het ontwerp van NuScale was een van de technologieën die werd gekozen om te bestuderen vanwege de korte tijdlijn om het te implementeren, sterke veiligheidscasus en kostenconcurrentievermogen. In het kader van dit nieuwe memorandum van overeenstemming zal NuScale Fermi Energia ondersteunen bij het uitvoeren van verdere analyses en het overwegen om tegen 2031 een NuScale VOYGR™ SMR-energiecentrale in het land in te zetten om te voldoen aan de behoefte aan schone basislastenergie.

“ Gezien de huidige geopolitiek, bouwt deze overeenkomst voort op het bestaande momentum en de sterke interesse van de internationale gemeenschap die de SMR-technologie van NuScale als de belangrijkste, flexibele en kostenconcurrerende klimaatoplossing ziet”, zei John Hopkins, president en CEO van NuScale Power. “ NuScale kijkt ernaar uit om met Fermi Energia samen te werken terwijl ze evalueren hoe onze SMR’s een belangrijk onderdeel kunnen worden van de energietoekomst van Estland.”

“ Het grote voordeel van de nieuwe generatie kleine modulaire reactoren komt duidelijk tot uiting in het geval van Estland. Ze passen beter in het elektriciteitsnet, zijn flexibeler en zuiniger in gebruik en voldoen aan strengere veiligheidseisen dan de bestaande kerncentrales”, zei Kalev Kallemets, CEO en medeoprichter van Fermi Energia. “ Alvorens de meest geschikte technologie voor Estland te kiezen, voeren we een uitgebreide analyse uit en evalueren we welke van de kleine reactoren die in de nabije toekomst klaar voor de markt zullen zijn, het beste voldoet aan de behoeften van Estland om het hele jaar door CO2-vrije energie te produceren, onder alle weersomstandigheden en tegen een betaalbare prijs.”

Estland heeft zich ertoe verbonden om tegen 2030 te stoppen met het gebruik van olieschalie, momenteel de grootste energiebron, in zijn elektriciteitscentrales. Om deze broeikasgasintensieve energiebron te vervangen, heeft Fermi Energia gepleit voor het gebruik van SMR-technologie om de energieonafhankelijkheid van het land te waarborgen. Tegen 2031 voorziet Fermi Energia schone, veilige, betaalbare en koolstofvrije elektriciteit dankzij de volgende generatie kernenergie. In een land als Estland is het kleine, schaalbare ontwerp van NuScale zeer geschikt om te voldoen aan de vraag naar basislastenergie en kan het aanzienlijk bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen.

Over NuScale Power

NuScale Power (NYSE: SMR) is klaar om te voldoen aan de uiteenlopende energiebehoeften van klanten over de hele wereld. Het heeft nucleaire technologie voor kleine modulaire reactoren (SMR) ontwikkeld om energie te leveren voor stroomopwekking, stadsverwarming, waterontzilting, waterstofproductie op commerciële schaal en andere proceswarmtetoepassingen. De baanbrekende NuScale Power Module™ (NPM), een kleine, veilige drukwaterreactor, kan 77 megawatt elektriciteit (MWe) opwekken en kan worden opgeschaald om aan de behoeften van de klant te voldoen. De VOYGR™-12 energiecentrale met 12 modules van NuScale is in staat om 924 MWe te genereren, en NuScale biedt ook de energiecentrales VOYGR-4 (308 MWe) met vier modules en de VOYGR-6 (462 MWe) met zes modules, evenals andere configuraties gebaseerd op de behoeften van de klant.

NuScale is in 2007 opgericht en het hoofdkwartier is gevestigd in Portland, Oregon. Het bedrijf heeft vestigingen in Corvallis, Oregon; Rockville, Maryland; Charlotte, North Carolina; Richland, Washington; en London, VK. Ga voor meer informatie naar de website van NuScale Power of volg ons op Twitter, Facebook, LinkedIn en Instagram.

Over Fermi Energia

Fermi Energia is een energiebedrijf in Estland dat zich richt op de ontwikkeling en inzet van kleine modulaire reactoren (small modular reactor, SMR). Het doel van het bedrijf is om Baltische consumenten een kans te bieden om CO2-neutraliteit te bereiken met betrouwbaarheid en betaalbaarheid. Sinds 2019 heeft Fermi Energia een reeks onderzoeken en voorbereidend werk uitgevoerd, met als doel om in 2031 te starten met de energieproductie.

