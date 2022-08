NuScale Power et Fermi Energia signent un protocole d’accord afin d’étudier des applications nucléaires de pointe en Estonie

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power (NuScale) a annoncé aujourd’hui avoir signé un protocole d’accord (PA) avec Fermi Energia, société énergétique estonienne qui entend adopter des sources d’énergie propre afin d’atteindre les objectifs climatiques ambitieux du pays. En vertu de cet accord, Fermi Energia évaluera la conception révolutionnaire des petits réacteurs modulaires (PRM) de NuScale en vue d’un déploiement en Estonie.

En juillet 2019, Fermi Energia a annoncé la conduite d’une étude de faisabilité concernant le déploiement de PRM en Estonie. La conception de NuScale a fait partie des technologies sélectionnées à l’étude, en raison de son calendrier de déploiement à court terme, sa sécurité robuste, et sa compétitivité en termes de coûts. Dans le cadre de ce nouveau PA, NuScale accompagnera Fermi Energia à l’heure où la société procède à des analyses supplémentaires et entend déployer une centrale électrique à PRM NuScale VOYGR™ sur le territoire national, afin de répondre aux besoins d’énergie propre de base, d’ici 2031.

« Compte tenu du contexte géopolitique d’aujourd’hui, cet accord s’appuie sur la dynamique existante et le vif intérêt de la communauté internationale pour la technologie PRM de NuScale en tant que solution climatique haut de gamme, flexible et rentable », a déclaré John Hopkins, président-directeur général de NuScale Power. « NuScale est impatiente de travailler aux côtés de Fermi Energia, alors que celle-ci étudie la manière dont notre PRM peut devenir une composante clé de l’avenir énergétique de l’Estonie. »

« L’avantage exceptionnel de la nouvelle génération de petits réacteurs modulaires se manifeste clairement dans le cas de l’Estonie. Ils s’intègrent mieux au réseau électrique, leur exploitation est plus flexible et économique, et ils satisfont à des exigences de sécurité plus strictes que les centrales nucléaires existantes », a souligné pour sa part Kalev Kallemets, PDG et cofondateur de Fermi Energia. « Avant de choisir la technologie la plus adaptée pour l’Estonie, nous conduirons une analyse complète, de sorte à déterminer lequel des petits réacteurs bientôt commercialisables répond le mieux aux besoins de l’Estonie, afin de produire toute l’année une énergie sans CO2, par tous les temps, et à un tarif abordable. »

L’Estonie s’est engagée à cesser d’utiliser le schiste bitumineux, qui constitue actuellement sa source d’énergie la plus importante, dans ses centrales électriques, d’ici 2030. Afin de remplacer cette source énergétique à forte intensité de gaz à effet de serre, Fermi Energia conseille d’utiliser la technologie PRM, apte à assurer l’indépendance énergétique du pays. Fermi Energia envisage une électricité propre, sûre, abordable et sans carbone, à l’horizon 2031, grâce à la prochaine génération d’énergie nucléaire. Au sein d’un pays tel que l’Estonie, la conception évolutive et de taille réduite, de NuScale est particulièrement bien adaptée pour répondre à la demande en énergie de base, et peut contribuer en grande partie à l’accomplissement des objectifs climatiques.

À propos de NuScale Power

NuScale Power (NYSE : SMR) a pour vocation de répondre aux besoins énergétiques divers des clients du monde entier. La société a développé une technologie nucléaire à petits réacteurs modulaires (PRM), destinée à alimenter en énergie la production d’électricité, le chauffage urbain, le dessalement, la production d’hydrogène à l’échelle commerciale, ainsi que d’autres applications de traitement de la chaleur. La solution révolutionnaire NuScale Power Module™ (NPM), constituée d’un réacteur à eau pressurisée sécurisé, et de taille réduite, peut générer 77 mégawatts d’électricité (MWe), et être adaptée pour répondre aux besoins des clients. La centrale électrique VOYGR™-12 à 12 modules de NuScale est capable de générer 924 MWe, NuScale proposant également des centrales électriques à quatre modules VOYGR-4 (308 MWe), et à six modules VOYGR-6 (462 MWe), ainsi que d’autres configurations en fonction des besoins des clients.

Créée en 2007, NuScale est basée à Portland, dans l’Oregon, et possède des bureaux à Corvallis dans l’Oregon, à Rockville dans le Maryland, à Charlotte en Caroline du Nord, à Richland, dans l’État de Washington ; et à Londres au Royaume-Uni. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de NuScale Power, ou suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram.

À propos de Fermi Energia

Fermi Energia est une société énergétique estonienne qui se concentre sur le développement et le déploiement de petits réacteurs modulaires (PRM). L’objectif de la société consiste à offrir aux clients baltes la possibilité d’atteindre la neutralité carbone, de manière fiable et abordable. Depuis 2019, Fermi Energia mène plusieurs recherches et travaux préliminaires, avec pour objectif de démarrer la production d’énergie en 2031.

