Biocytogen renforce son partenariat avec Merck

PÉKIN et DARMSTADT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (« Biocytogen ») a signé un accord de licence mondiale avec Merck pour l'utilisation de la plateforme RenMiceTM de Biocytogen. En vertu des clauses de l'accord, Merck aura un accès total à la plateforme RenMiceTM de Biocytogen pour la découverte et le développement de thérapies à anticorps entièrement humains pour un nombre illimité de cibles médicamenteuses. Merck assumera toutes les activités de développement clinique, fabrication et mise sur le marché, et versera à Biocytogen des paiements d'étape en conformité avec le développement et la réglementation. L'accord officiel a été conclu après une période d'évaluation initiale.

Le Dr Yuelei Shen, fondateur, président du conseil et PDG de Biocytogen, a déclaré : « Cet accord fournit à Merck une des plateformes les plus avancées de découverte d'anticorps entièrement humains. Nous sommes heureux que Merck ait reconnu le potentiel de notre plateforme RenMice™ à accélérer le développement d'anticorps destinés à des cibles nouvelles et complexes ».

À propos de Biocytogen

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. est une société biotechnologique mondiale spécialisée dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps. La société a rationalisé le processus de développement médicamenteux grâce à l'utilisation de RenMiceTM pour la découverte d'anticorps entièrement humains, sur des plateformes évaluant l'efficacité médicamenteuse in vivo et sur une expertise approfondie du développement clinique. La plateforme RenMiceTM HiTS de Biocytogen vise à développer de nouveaux anticorps présentant le potentiel de devenir les premiers et/ou les meilleurs pour plus de 1 000 cibles, et a débouché sur des collaborations avec des dizaines de partenaires aux quatre coins du globe. Le portefeuille de la société compte 12 produits de base, dont deux sont en phase II d'essais cliniques multirégionaux et deux autres en phase I. Basé à Pékin, Biocytogen possède des succursales à Haimen Jiangsu, Shanghai, Boston (États-Unis) et Heidelberg (Allemagne). Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.biocytogen.com.

À propos de Merck

Merck, un chef de file dans le domaine scientifique et technologique, couvre les activités des soins de santé, des sciences du vivant et de l'électronique. Quelques 60 000 employés œuvrent pour avoir un impact positif sur le quotidien de millions de personnes en créant des manières de vivre plus agréables et durables. Qu'il s'agisse de faire progresser les technologies d’édition génique, de découvrir des moyens uniques de traiter les maladies les plus complexes, ou de favoriser l’intelligence des dispositifs, la société intervient partout. En 2021, Merck a généré un chiffre d’affaires de 19,7 milliards d'euros dans 66 pays.

L’exploration scientifique et l’esprit d’entreprise responsable ont été la clé des avancées technologiques et scientifiques de Merck. C’est ainsi que Merck a prospéré depuis sa fondation en 1891. La famille fondatrice reste l’actionnaire majoritaire de la société cotée en bourse. Merck détient les droits mondiaux sur le nom et la marque Merck. Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où les secteurs d’activité de Merck opèrent sous le nom d’EMD Serono pour les soins de santé, de MilliporeSigma pour les sciences de la vie et d’EMD Electronics pour l’électronique.

