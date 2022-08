THEOplayer est le prochain lecteur vidéo à intégrer la solution Streamkeeper Multi-DRM de Verimatrix

AIX-EN-PROVENCE, France & SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris: VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que THEO Technologies a finalisé l'intégration de son lecteur THEOplayer avec Verimatrix StreamkeeperSM.

L'un des principaux fournisseurs de lecteurs vidéo au monde, THEOplayer, intègre désormais Streamkeeper Multi-DRM, solution disponible sur la Secure Delivery Platform de Verimatrix. Grâce à cette intégration Verimatrix-THEOplayer, la compatibilité et la rapidité de mise sur le marché sont améliorées, permettant ainsi aux utilisateurs de se concentrer sur leur activité principale avec l'assurance que la sécurité des vidéos soit déployée et optimisée en permanence.

La solution Streamkeeper Multi-DRM a été conçue pour offrir les meilleures performances en matière de protection du contenu, approuvées par les studios, tout en s'attachant à garantir une expérience de qualité supérieure aux utilisateurs. Streamkeeper est une suite de solutions de cybersécurité novatrices et évolutives qui incluent et vont au-delà de la simple gestion des droits numériques (DRM) pour permettre aux fournisseurs de services vidéo de gérer les risques de pertes de revenus dans un monde où les techniques de piratage sont en constante évolution. Verimatrix Streamkeeper est proposé sous plusieurs formules et comprend des fonctionnalités telles que le multi-DRM, un tableau de bord des performances en temps réel, des intégrations et des alertes de support, une évaluation des risques par appareil, des contre-mesures anti-piratage, et bien plus encore.

"Nous avons été particulièrement heureux de voir aboutir notre collaboration avec Verimatrix, grâce à laquelle nous pouvons aujourd’hui proposer à chaque fournisseur de services un kit de solutions anti-piratage puissant et facile à utiliser pour protéger leur contenu", a déclaré Michel Roofthooft, vice president of engineering de THEO Technologies.

"Alors que nous continuons à étendre notre réseau de solutions de sécurité intégrées pour Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM, nous sommes honorés qu'un partenaire technologique innovant comme THEO Technologies rejoigne notre plateforme", a déclaré Sebastian Braun, senior director of product management. "En collaborant, nous rendons plus rapide, plus facile et plus rentable que jamais la sécurisation de contenu vidéo à travers de nombreux appareils et plates-formes ; un avantage bénéfique pour nos clients."

Pour plus d'informations sur Verimatrix Streamkeeper, visitez la page : www.verimatrix.com/fr/produits/streamkeeper/

A propos de THEO Technologies

THEO Technologies aide les entreprises du monde entier à proposer facilement à leurs spectateurs des expériences vidéo en ligne de haute qualité. THEOplayer est le premier lecteur vidéo du marché, utilisé par les principales sociétés de médias et de divertissement du monde entier. Il permet de lire des vidéos de haute qualité sur n'importe quel appareil ou plateforme, grâce à un ensemble de fonctionnalités très complet et à plus de 200 intégrations telles que la gestion des droits numériques, l'analyse, l'insertion de publicités, etc. THEOlive est une solution révolutionnaire, basée sur une API, pour la diffusion de vidéos en temps réel à grande échelle. Elle permet aux fournisseurs de paris sportifs, d’IGaming et d'autres divertissements interactifs de diffuser facilement des vidéos en temps réel de haute qualité à grande échelle. THEO Technologies est l'inventeur du protocole HESP (High Efficiency Streaming Protocol) et un membre fondateur de l'alliance HESP. Visitez le site www.theoplayer.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.