Allente bénéficie de la solution de service et de facturation client de Hansen

MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX: HSN), un chef de file mondial des logiciels et services destinés aux secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui la signature d’un accord à long terme avec Allente, un fournisseur de services de télévision et de divertissement dans les pays scandinaves. Allente a désigné la dernière version de Hansen CCB comme sa plateforme de service et de facturation client privilégiée, afin d’offrir une expérience fluide à ses clients finaux au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède dans les domaines de la diffusion DTH, l’IPTV et l’OTT.

Hansen CCB, la solution de service et de facturation client évolutive pour un grand nombre d’opérateurs de communication et de télévision payante d'aujourd'hui et qui fait partie de la suite Hansen pour les communications, la technologie et les médias, fournit la puissance nécessaire pour pouvoir mettre en ligne rapidement de nouveaux contenus et services pour les partenaires OTT. La prise en charge de plusieurs modèles de tarification et de conditionnement d’Hansen CCB offrira à Allente une flexibilité accrue lui permettant d’élaborer des offres groupées ciblant différents segments de clientèle. Cette solution proposera également un service et une facturation client intégrés pour les services de télévision gratuits, notamment la VoIP, le haut débit et l'accès sans fil fixe.

Jon Espen Nergard, directeur de la technologie chez Allente, commente : « Face au nombre important de services de divertissement offerts aux consommateurs d'aujourd'hui, les opérateurs comme Allente doivent garantir des offres groupées transparentes pour ces services très recherchés sur nos marchés. Avec le changement des attentes des consommateurs à l'ère du numérique, nous comptons plus que jamais sur nos précieux partenaires de longue date et notamment sur Hansen afin de déployer une approche axée sur le client, conformément à notre vision d’évolution à long terme. »

David Castree, président de la division Communications, technologie et médias chez Hansen, commente : « Hansen se réjouit de prolonger sa précieuse collaboration avec Allente. Alors que les consommateurs sont plus que jamais exigeants envers les fournisseurs de services, Hansen CCB offre une solution d'abonnement ainsi qu’un service et une facturation client complets aux opérateurs de télévision payante. La plateforme gère les difficultés grâce à une architecture de pointe qui s’adapte à l’évolution de plusieurs millions de consommateurs et c’est ce que recherche précisément Allente. »

Pour obtenir des informations complémentaires à propos de Hansen Technologies, veuillez consulter le site www.hansencx.com.

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX: HSN) est un chef de file mondial des logiciels et services destinés aux secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications. Le portefeuille de produits logiciels primés de Hansen a conquis plus de 600 clients dans plus de 80 pays, leur permettant de créer, de vendre et de fournir de nouveaux produits et services, de gérer et d'analyser les données client, et de contrôler les processus essentiels de gestion des revenus et d'assistance client.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.hansencx.com

À propos d’Allente

Allente est un opérateur de télévision scandinave fournissant des solutions de télévision via la télévision par satellite et l'IPTV à plus d’un million de clients au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède. Par ailleurs, la société propose des services de streaming, ainsi que des solutions IPTV et internet haut débit via des réseaux ouverts. Allente a été créée le 5 mai 2020 suite à la fusion entre Canal Digital et Viasat Consumer. La société est détenue conjointement par Telenor Group (entreprise à laquelle appartenait Canal Digital) et Nordic Entertainment Group, aujourd'hui Viaplay Group.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.allente.no/

