玫琳凱公佈中國永續發展目標示範村專案成果(2017-2021)，並發佈影響力報告和影片

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--農村女性占世界人口的四分之一，是重要的經濟支柱，她們作為農民、受薪階級和企業家，約占開發中國家農業勞動力的40%。1儘管她們對當地經濟有重大貢獻，但在資產所有權、同工同酬、參與決策以及獲取資源和市場方面仍面臨結構性障礙。文化規範還導致女性承擔了大部分無償照料和家務勞動的責任。2

聯合國開發計畫署中國辦事處和玫琳凱公司體認到改善農村女性的生活是消除貧困和實現永續發展的關鍵，與中國婦女發展基金會、中國國際經濟技術交流中心、雲南省婦女聯合會和永仁縣政府合作，於2017年在中國雲南省外普拉市啟動了聯合國永續發展目標示範村專案。

該聯合專案名稱為「聯合國永續發展目標示範村專案：女性減貧和永續發展」(2017-2021)，透過提供社會保護，創造生態旅遊綠色創業機會，以及提高女性在社區決策層的領導地位等方式，解決女性在參與勞動力市場方面所面臨的結構性障礙。

彝族婦女透過針對特定性別的介入措施，提高了地方經濟的包容性和文化遺產的保護，成為經濟成長和減貧的驅動力。這些活動在地方層級帶來了變革，促進了性別平等並加速永續發展。

聯合國開發計畫署駐中國代表Beate Trankmann表示：「這個專案顯示，創業可以成為解決男女收入差距並消除農村貧困的有力工具。彝族婦女獲得合適的技能和資源來利用其文化遺產，為自己建立堅實的經濟基礎，並成為社區領袖，為後代鋪下坦途。」

該示範專案突顯出包括私人部門在內的多方合作關係在推進永續發展目標、充分發揮女性創業對發展的影響方面的潛力。聯合國開發計畫署駐中國代表處、玫琳凱中國及當地公共部門與女性企業家合作，確保她們獲得參與經濟發展所需的工具和教育。該專案還解決了她們參與社區決策結構的障礙，使她們能夠對創建包容和永續的地方綠色經濟有積極貢獻。

玫琳凱公司營運長Deborah Gibbins表示：「聯合國永續發展目標示範村專案展示了私人部門在幫助達成以女性經濟賦能為重點的永續發展目標方面如何能扮演關鍵角色，並為企業如何利用獨特優勢，透過公私合作來促進發展成果提供藍圖。」

玫琳凱亞太區總裁Wendy Wang表示：「事實證明，為農村婦女提供創業機會這種以女性為中心的方法具有變革意義。當女性開始參與經濟發展並因此在社區中獲得地位時，整個村莊都會受益。」

該專案第一階段的成果有力證明，促進性別平等的方法可以從根本上影響永續發展目標的本土化以及新冠疫情後綠色和包容性復甦的政策設計和規劃性應對。

該專案有助於以下12個永續發展目標：

目標1：無貧窮

目標2：零饑餓

目標3：良好健康與福祉

目標4：優質教育

目標5：性別平等

目標6：潔淨飲水和衛生設施

目標8：體面工作和經濟成長

目標9：產業、創新和基礎設施

目標10：減少不平等

目標15：陸地生物

目標16：和平、正義與強大機構

目標17：有助於達成目標的夥伴關係

聯合國永續發展目標示範村專案——第一階段主要成果(2017-2021)

隨著專案對中國扶貧事業的貢獻，外普拉村生活在貧窮線以下的村民比例從2017年的28%下降到2020年的0%；

透過培訓和能力建設，到2020年，生活在貧窮線以下的60戶家庭和193人得以脫貧；

210名季節性農民工和120名長期農民工（其中大多數為女性）能夠返鄉就業或創業；

607名當地婦女找到工作並增加收入，其中一些人成為社區領袖，擔任村委會成員和當地酒店和藝術管理者，以及

2021年，人均收入成長至人民幣14,128元。

為分享聯合國永續發展目標示範村專案的故事，玫琳凱及其合作夥伴發佈了：

主題為《SDG本土化村級示範——中國雲南省以婦女為重點的扶貧和永續發展專案》的 第一階段影響力報告 。報告中強調起源、實施手段以及透過多方支持的發展過程所獲致的專案成果。點選此處閱讀影響力報告。

。報告中強調起源、實施手段以及透過多方支持的發展過程所獲致的專案成果。點選此處閱讀影響力報告。 名為《月亮的女兒們》的影片。影片中，來自外普拉的三位女性領袖Yongyan Zhu、Xuefang Xia和Shiqiong Han講述了自己在創業過程中親身經歷的變化。合作夥伴代表還描述了村莊中發生的經濟、環境和社會變革。點選此處觀看11分鐘的影片。

聯合國開發計畫署駐中國代表處和專案合作夥伴將很快進入第二階段(2022-2024)，其目標是：

加速創業：強化村民、特別是婦女的能力，增加她們的收入；

促進多樣性和包容性：保護當地民族文化，增強婦女權能，以及

推進綠色發展：保護自然環境，促進村莊的永續發展。

聯合國永續發展目標示範村專案連續第二年入圍路透社全球商業責任獎的「永續發展目標先鋒獎」類別。頒獎典禮將於10月13日在倫敦舉行。

關於玫琳凱

玫琳凱·艾施是最先突破無形天花板的企業家之一，在1963年就創立了她夢想中的美容公司，目標只有一個：充實女性的人生。如今這個夢想開花結果。玫琳凱成為營業額達到數十億美元的公司，在近40個國家擁有數百萬名獨立銷售人員。作為一家創業發展公司，玫琳凱致力於透過教育、指導、倡議、網路和創新，為女性賦能以實現她們的經濟獨立。玫琳凱專注於投資美麗背後的科學，打造最先進的護膚品、彩妝品、營養補充品和香水。玫琳凱認為，充實目前的生活是為了創造永續的未來，堅持與來自世界各地的組織合作，共同專注於業務卓越、支持癌症研究、推進性別平等、保護家庭暴力倖存者、美化我們的社區，並鼓勵兒童追逐自己的夢想。如欲瞭解更多資訊，請造訪：marykayglobal.com，還可以在Facebook、Instagram和LinkedIn找到我們，或者關注我們的Twitter。

關於聯合國開發計畫署(UNDP)

聯合國開發計畫署為聯合國負責國際發展事務的領導機構，在170個國家和地區展開消除貧困和減少不平等的工作。我們幫助各國制定政策，培養領導技能、合作能力和機構能力，並幫助各國加強抵禦能力，從而達成永續發展目標。聯合國開發計畫署的工作集中在三個重點領域：永續發展、民主治理與和平建設以及氣候與抗災能力。www.undp.org

關於中國國際經濟技術交流中心

中國國際經濟技術交流中心是中國商務部直屬事業單位，於1983年經國務院批准成立。交流中心受有關部門的授權和委託，協調管理中國與聯合國開發計畫署和聯合國工業發展組織(UNIDO)之間的合作，包括執行它們在中國的援助計畫、管理一般物資供應專案、南南合作援助基金專案和中國對其它開發中國家援助計畫的能力建設專案。www.cicete.org.cn/en/

關於中國婦女發展基金會(CWDF)

中國婦女發展基金會是一家5A級基金會，於1988年由全國婦聯發起成立。中國婦基會是全國性公募基金會，向中國及其它國家和地區募捐。中國婦基會的宗旨是維護婦女權益，提高婦女生活品質，促進婦女和婦女事業的發展，為建立和諧社會貢獻力量。www.cwdf.org.cn/en/

1 國際勞工組織. (2018). 縮小農村勞動婦女的性別薪酬差距. https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/publications/WCMS_619691/lang--en/index.htm

2 聯合國.（2021年10月 21日）.國際農村婦女日. https://www.un.org/en/observances/rural-women-day

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