玫琳凯公布中国可持续发展目标示范村项目成果(2017-2021)，发布影响力报告和视频

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--农村女性占世界人口的四分之一，是重要的经济支柱，她们作为农民、工薪阶层和企业家，约占发展中国家农业劳动力的40%。1尽管她们对当地经济做出了重大贡献，但在资产所有权、同工同酬、参与决策以及获取资源和市场方面仍面临结构性障碍。文化规范还导致女性承担了大部分无偿照料和家务劳动的责任。2

联合国开发计划署中国办事处和玫琳凯公司认识到改善农村女性的生活是消除贫困和实现可持续发展的关键，与中国妇女发展基金会、中国国际经济技术交流中心、云南省妇女联合会和永仁县政府合作，于2017年在中国云南省外普拉市启动了联合国可持续发展目标示范村项目。

该联合项目名为“联合国可持续发展目标示范村项目：女性减贫和可持续发展”(2017-2021)，通过提供社会保护，创造生态旅游绿色创业机会以及提高女性在社区决策层的领导地位等方式，解决女性在参与劳动力市场方面所面临的结构性障碍。

彝族妇女通过有针对性的性别干预措施提高了地方经济的包容性和文化遗产的保护，成为经济增长和减贫的驱动力。这些活动在地方层面带来了变革，促进了性别平等并加速了可持续发展。

联合国开发计划署驻中国代表Beate Trankmann表示：“这个项目表明，创业可以成为解决男女收入差距并消除农村贫困的有力工具。彝族妇女获得了利用其文化遗产的合适技能和资源，为自己建立了坚实的经济基础，并成为社区领导者，为后代铺平了道路。”

该示范项目突出了包括私营部门在内的多方合作关系在推进可持续发展目标、最大限度发挥女性创业对发展的影响方面的潜力。联合国开发计划署驻华代表处、玫琳凯中国及当地公共部门与女性企业家合作，确保她们获得参与经济发展所需的工具和教育。该项目还解决了她们参与社区决策结构的障碍，使她们能够为创建包容和可持续的地方绿色经济作出积极贡献。

玫琳凯公司首席运营官Deborah Gibbins表示：“联合国可持续发展目标示范村项目展示了私营部门在帮助实现以女性经济赋能为重点的可持续发展目标方面发挥的关键作用，并为公司利用独特优势，通过公私合作来加快实现发展成果提供了一个蓝图。”

玫琳凯亚太区总裁Wendy Wang表示：“事实证明，为农村妇女提供创业机会这种以女性为中心的方法具有变革意义。当女性开始参与经济发展并因此在社区中获得地位时，整个村庄都会受益。”

该项目第一阶段的成果有力证明，促进性别平等的方法可以从根本上影响可持续发展目标的本地化以及新冠疫情后绿色和包容性复苏的政策设计和计划应对。

该项目致力于促进以下12个可持续发展目标的实现：

目标1：无贫穷

目标2：零饥饿

目标3：良好健康与福祉

目标4：优质教育

目标5：性别平等

目标6：清洁饮水和卫生设施

目标8：体面工作和经济增长

目标9：产业、创新和基础设施

目标10：减少不平等

目标15：陆地生物

目标16：和平、正义与强大机构

目标17：促进目标实现的伙伴关系

联合国可持续发展目标示范村项目——一阶段主要成果(2017-2021)

随着项目对中国扶贫事业的贡献，外普拉村生活在贫困线以下的村民比例从2017年的28%下降到2020年的0%；

通过培训和能力建设，到2020年，生活在贫困线以下的60户家庭和193人实现脱贫；

210名季节性农民工和120名长期农民工（其中大多数为女性）能够返乡就业或创业；

607名当地妇女找到了工作并增加了收入，其中一些人成为了社区领导，担任村委会成员和当地酒店和艺术管理者，以及

2021年，人均收入增长至人民币14,128元。

为分享联合国可持续发展目标示范村项目的故事，玫琳凯及其合作伙伴发布了：

题为《SDG本地化村级试点——中国云南省以妇女为重点的扶贫和可持续发展项目》的 第一阶段影响力报告 。报告重点介绍了项目起源、实施手段以及通过多方支持的发展过程所实现的项目成果。点击此处阅读影响力报告。

。报告重点介绍了项目起源、实施手段以及通过多方支持的发展过程所实现的项目成果。点击此处阅读影响力报告。 一段名为《月亮的女儿们》的视频。视频中，来自外普拉的三位女性领导者Yongyan Zhu、Xuefang Xia和Shiqiong Han讲述了自己在创业过程中亲身经历的变化。合作伙伴代表还描述了村庄中发生的经济、环境和社会变革。点击此处观看11分钟的视频。

联合国开发计划署驻华代表处和项目合作伙伴将很快进入第二阶段(2022-2024)，其目标是：

加速创业：增强村民特别是妇女的能力，增加她们的收入；

促进多样性和包容性：保护当地民族文化，增强妇女权能，以及

推进绿色发展：保护自然环境，促进村庄的可持续发展。

联合国可持续发展目标示范村项目连续第二年入围路透社全球商业责任奖的“可持续发展目标先锋奖”类别。颁奖典礼将于10月13日在伦敦举行。

关于玫琳凯

玫琳凯·艾施是最先突破无形天花板的企业家之一，在1963年就创立了她梦想中的美容公司，目标只有一个：丰富女性人生。如今这个梦想开花结果。玫琳凯成为了一家营业额达到数十亿美元的公司，在近40个国家拥有数百万独立销售成员。作为一家创业发展公司，玫琳凯致力于通过教育、指导、倡议、网络和创新，赋能女性以实现她们的经济独立。玫琳凯专注于投资美丽背后的科学，打造最先进的护肤品、彩妆、营养补充剂和香水。玫琳凯认为，丰富当前的生活是为了实现可持续的未来，坚持与来自世界各地的组织合作，共同专注于业务卓越、支持癌症研究、推进性别平等、保护家庭暴力幸存者、美化我们的社区，并鼓励儿童追逐自己的梦想。如需了解更多信息，请访问：marykayglobal.com，还可以通过Facebook、Instagram和LinkedIn找到我们，或者关注我们的Twitter。

关于联合国开发计划署(UNDP)

联合国开发计划署作为联合国负责国际发展事务的领导机构，在170个国家和地区开展消除贫困和减少不平等的工作。我们帮助各国制定政策，培养领导技能、合作能力和机构能力，并帮助各国增强抵御能力，从而实现可持续发展目标。联合国开发计划署的工作集中在三个重点领域：可持续发展、民主治理与和平建设以及气候与抗灾能力。www.undp.org

关于中国国际经济技术交流中心

中国国际经济技术交流中心是中国商务部直属事业单位，于1983年经国务院批准成立。交流中心受有关部门的授权和委托，归口管理我国与联合国开发计划署和联合国工业发展组织(UNIDO)的对华合作，包括执行它们在中国的援助项目、管理一般物资供应项目、南南合作援助基金项目和中国对其它发展中国家援助计划的能力建设项目。www.cicete.org.cn/en/

关于中国妇女发展基金会(CWDF)

中国妇女发展基金会是一家5A级基金会，于1988年由全国妇联发起成立。中国妇基会是全国性公募基金会，面向中国及其它国家和地区募捐。中国妇基会的宗旨是维护妇女权益，提高妇女生活质量，促进妇女和妇女事业发展，为构建和谐社会作出应有的贡献。www.cwdf.org.cn/en/

1 国际劳工组织. (2018). 缩小农村劳动妇女的性别薪酬差距. https://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/publications/WCMS_619691/lang--en/index.htm

2 联合国.（2021年10月 21日）.国际农村妇女日. https://www.un.org/en/observances/rural-women-day

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。