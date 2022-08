Mary Kay anuncia os resultados do Projeto Aldeia Piloto ODS na China (2017-2021) acompanhados de relatório de impacto e vídeo

Based on the concept of permaculture sustainable design, a farm of more than 15 acres was created and Waipula women were trained in sustainable farming practices. With UNDP’s strong suggestion to replace tobacco cultivation with organic rice, Waipula’s organic rice is being sold on e-commerce platforms with sales reaching RMB 220,000 in 2021. (Photo: Courtesy of Waipula Villagers)

Close up view of a hand-stitched piece of Yi Embroidery. (Photo: Courtesy of Waipula Villagers)

Women from the Art Ensemble “Huobonuoma,” or “Daughters of the Moon,” showcasing their Yi embroidered costumes, an ancient handcraft representing the cultural heritage of the Yi ethnic group. Through the project, Yi women were supported to develop their Yi embroidery business resulting in an increase in their income. For instance, the per capita income of villagers in 2017 was RMB 11,080 and this grew to RMB 14,128 in 2021. (Photo: Courtesy of Waipula Villagers)

Training at the Waipula Rural Ecotourism Professional Cooperative. The Cooperative has begun receiving tourists, generating an income of nearly RMB 300,000 for the locals. A Tourist Training Information Services Center was established serving as the Waipula Yi Traditional Cultural Center. (Photo: Courtesy of Waipula Villagers)

Waipula, the site selected by UNDP and partners, is an historic village built during the Yuan Dynasty and located in Yongren County in Yunnan Province, China. Surrounded by three mountains and two rivers, the village is known for its beautiful scenery and cultural heritage, such as the ethnic Yi embroidery and many folk festivals. (Photo: Courtesy of Waipula Villagers)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--As mulheres rurais englobam um quarto da população mundial e são a sustentação de suas economias, compreendendo cerca de 40% da força de trabalho agrícola nos países em desenvolvimento como agricultoras, assalariadas e empreendedoras.1 Apesar de suas contribuições decisivas às economias locais, elas continuam a enfrentar barreiras estruturais para a posse de ativos, a igualdade de remuneração, a participação em fóruns de tomada de decisão e o acesso a recursos e mercados. Além disso, as normas culturais fazem com que as mulheres assumam a maior parcela de responsabilidade pelo cuidado não remunerado e pelo trabalho doméstico.2

Ao reconhecer que a melhoria da vida das mulheres rurais é essencial para combater a pobreza e alcançar o desenvolvimento sustentável, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) da China e a Mary Kay, em colaboração com a Fundação para o Desenvolvimento da Mulher na China, o Centro Internacional de Intercâmbio Econômico e Técnico da China, a Federação de Mulheres da Província de Yunnan e o governo do condado de Yongren, lançaram em 2017 o Projeto Aldeia Piloto ODS em Waipula, na província de Yunnan, na China.

O projeto conjunto, intitulado “ Projeto Aldeia Piloto ODS: diminuição da pobreza e desenvolvimento sustentável orientado para as mulheres” (2017-2021), abordou os desafios estruturais para a participação feminina no mercado de trabalho, inclusive através do fornecimento de proteção social e da criação de oportunidades empresariais ecológicas através do ecoturismo, integradas aos esforços para fortalecer a liderança das mulheres nos fóruns comunitários de tomada de decisão.

As mulheres da etnia Yi se tornaram os fatores decisivos para o crescimento econômico e a redução da pobreza por meio de intervenções específicas direcionadas para cada gênero, que promoveram uma economia local inclusiva e a preservação de sua herança cultural. Essas atividades provocaram mudanças revolucionárias em nível local, estimulando o avanço da igualdade de gênero e acelerando o desenvolvimento sustentável.

“ Este projeto mostra como o empreendedorismo pode ser uma ferramenta poderosa no combate à diferença de renda entre homens e mulheres enquanto se combate a pobreza nas áreas rurais”, afirmou Beate Trankmann, representante residente do PNUD na China. “ As mulheres Yi ganharam as habilidades e os recursos adequados para aproveitar sua herança cultural, desenvolveram bases econômicas sólidas para si mesmas e se tornaram líderes em suas comunidades, abrindo caminho para as futuras gerações.”

O projeto piloto destaca o potencial das parcerias com diversas partes interessadas, entre elas o setor privado, para promover os Objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e potencializar o impacto transformador do empreendedorismo feminino. O PNUD da China, ao lado da Mary Kay chinesa e de parceiros do setor público local, trabalhou com empreendedoras para garantir que elas tivessem as ferramentas e a formação necessárias para se tornarem agentes econômicos. As barreiras à participação feminina nas estruturas comunitárias de tomada de decisão também foram abordadas para que pudessem contribuir ativamente na criação de uma economia ecológica local inclusiva e sustentável.

“ O Projeto Aldeia Piloto ODS demonstra como o setor privado pode desempenhar um papel fundamental para ajudar a atingir os ODS com foco vigoroso no empoderamento econômico das mulheres e apresenta um plano de como as empresas podem aproveitar seus pontos fortes únicos e acelerar os resultados do desenvolvimento através de parcerias público-privadas”, declarou Deborah Gibbins, diretora operacional da Mary Kay Inc.

“ A abordagem de oferecer oportunidades empresariais às mulheres rurais provou ser transformadora. Quando as mulheres começaram a participar do desenvolvimento econômico e, por consequência, ganharam prestígio em suas comunidades, toda a aldeia foi beneficiada”, salientou Wendy Wang, presidente da região Ásia-Pacífico da Mary Kay.

Os resultados da 1.ª fase do projeto apresentam provas convincentes do efeito transformador que uma abordagem sensível às questões de gênero pode ter na regionalização dos ODS e na concepção de políticas e respostas programáticas para uma recuperação ecológica e inclusiva após a pandemia de Covid-19.

O projeto contribuiu para os 12 ODS abaixo:

Objetivo 1. Erradicação da pobreza

Objetivo 2. Fome zero

Objetivo 3. Saúde e bem-estar

Objetivo 4. Educação de qualidade

Objetivo 5. Igualdade de gênero

Objetivo 6. Água potável e saneamento

Objetivo 8. Trabalho decente e crescimento econômico

Objetivo 9. Indústria, inovação e infraestrutura

Objetivo 10. Redução das desigualdades

Objetivo 15. Vida terrestre

Objetivo 16. Paz, justiça e instituições eficazes

Objetivo 17. Parcerias e meio de implementação

Projeto Aldeia Piloto ODS – Principais realizações da 1.ª fase (2017-2021)

Com a contribuição do projeto para a campanha de redução da pobreza na China, a proporção de aldeões que vivem abaixo da linha nacional da pobreza caiu de 28% (2017) para 0% em (2020), em Waipula;

Por meio de treinamento e capacitação, 60 famílias e 193 pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza saíram dessa faixa até 2020;

210 trabalhadores migrantes sazonais e 120 trabalhadores migrantes de longa duração, a maioria mulheres, conseguiram voltar para casa e encontrar um emprego ou iniciar um negócio próprio;

607 mulheres locais encontraram emprego e aumentaram sua renda, com o surgimento de líderes comunitárias que assumiram funções como membros de comitês das aldeias e gerentes na hospitalidade e nas artes locais, e

A renda per capita das pessoas subiu para RMB 14.128 em 2021.

Para compartilhar a história do Projeto Aldeia Piloto ODS, a Mary Kay e seus parceiros lançaram:

Relatório de impacto da 1.ª fase intitulado “ Piloto de regionalização dos ODS em aldeia – Projeto de redução da pobreza e desenvolvimento sustentável centrado na mulher na província de Yunnan, na China”, que salienta a gênese, os meios de implementação e os resultados do projeto promovidos através de um processo de desenvolvimento respaldado por diversas partes interessadas. Leia o Relatório de impacto aqui.

intitulado “ Piloto de regionalização dos ODS em aldeia – Projeto de redução da pobreza e desenvolvimento sustentável centrado na mulher na província de Yunnan, na China”, que salienta a gênese, os meios de implementação e os resultados do projeto promovidos através de um processo de desenvolvimento respaldado por diversas partes interessadas. Leia o Relatório de impacto aqui. Um vídeo intitulado “Filhas da lua” com três mulheres líderes de Waipula: Yongyan Zhu, Xuefang Xia e Shiqiong Han falam das mudanças vivenciadas pessoalmente por meio do empreendedorismo. As representantes parceiras também descrevem as transformações econômicas, ambientais e sociais da aldeia. Assista ao vídeo de 11 minutos aqui.

O PNUD da China e os parceiros do projeto entrarão em breve na 2.ª fase (2022-2024), que tem como objetivo:

Acelerar o empreendedorismo: ampliar a capacidade dos aldeões, especialmente das mulheres, e aumentar sua renda;

Promover a diversidade e a inclusão: proteger a cultura étnica local e capacitar as mulheres, e

Avançar no desenvolvimento ecológico: proteger o meio ambiente natural e promover aldeias sustentáveis.

Pelo segundo ano consecutivo, o Projeto Aldeia Piloto ODS foi selecionado para o Reuters Events Responsible Business Awards na categoria “Prêmio Pioneiro dos ODS”. A cerimônia de premiação ocorrerá em 13 de outubro, em Londres.

Sobre a Mary Kay

Uma das precursoras do combate à discriminação contra as mulheres, Mary Kay Ash fundou sua empresa de beleza dos sonhos em 1963 com um objetivo: melhorar a vida das mulheres. Esse sonho se materializou na forma de uma empresa multibilionária, com milhões de vendedores independentes em quase 40 países. Como uma empresa de desenvolvimento do empreendedorismo, a Mary Kay tem o compromisso de capacitar mulheres em sua jornada por meio da educação, mentoria, defesa de direitos, networking e inovação. A Mary Kay dedica-se a investir na ciência por trás da beleza e a fabricar produtos de vanguarda para cuidados com a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita em melhorar a vida hoje para um amanhã sustentável, fazendo parcerias com organizações de todo o mundo com foco na promoção da excelência empresarial, no apoio à pesquisa do câncer, no avanço da igualdade de gênero, na proteção de sobreviventes de abuso doméstico, no embelezamento de nossas comunidades e em incentivo às crianças para que sigam seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn, ou siga-nos no Twitter.

Sobre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

Como agência líder das Nações Unidas para o desenvolvimento internacional, o PNUD está presente em 170 países e territórios para erradicar a pobreza e reduzir a desigualdade. Ajudamos os países a desenvolver políticas, habilidades de liderança, habilidades de parceria, capacidades institucionais e a criar resiliência para alcançar os Objetivos de desenvolvimento sustentável. O trabalho do PNUD está concentrado em três áreas principais: desenvolvimento sustentável, governança democrática e criação da paz, e resiliência climática e a desastres. www.undp.org

Sobre o Centro Internacional de Intercâmbio Econômico e Técnico da China (CICETE)

Subordinado diretamente ao Ministério do Comércio, o CICETE foi fundado em 1983 com a aprovação do Conselho de Estado. A principal função do CICETE, conferida pelo Ministério, é coordenar a cooperação entre a China, o PNUD e a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), o que inclui a execução de seus programas de assistência na China e a gestão de projetos de fornecimento de bens em geral, projetos do Fundo de Assistência à Cooperação Sul-Sul e projetos de capacitação no âmbito do programa Ajuda da China para outros países em desenvolvimento. www.cicete.org.cn/en/

Sobre a Fundação para o Desenvolvimento da Mulher na China (CWDF)

A Fundação para o Desenvolvimento da Mulher na China é uma fundação da AAAAA criada pela Federação de Mulheres da China em 1988. É uma fundação pública nacional que arrecada recursos da China e de outros países e regiões. A missão da CWDF é proteger os direitos e interesses das mulheres, melhorar a qualidade da vida feminina e promover o desenvolvimento das mulheres e de suas causas no país para contribuir com o desenvolvimento de uma sociedade harmoniosa. www.cwdf.org.cn/en/

