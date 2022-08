Mary Kay annuncia i risultati del progetto pilota di localizzazione degli OSS a livello di villaggio in Cina (2017-2021) attraverso la pubblicazione di un video e di una relazione d’impatto

Based on the concept of permaculture sustainable design, a farm of more than 15 acres was created and Waipula women were trained in sustainable farming practices. With UNDP’s strong suggestion to replace tobacco cultivation with organic rice, Waipula’s organic rice is being sold on e-commerce platforms with sales reaching RMB 220,000 in 2021. (Photo: Courtesy of Waipula Villagers)

Close up view of a hand-stitched piece of Yi Embroidery. (Photo: Courtesy of Waipula Villagers)

Women from the Art Ensemble “Huobonuoma,” or “Daughters of the Moon,” showcasing their Yi embroidered costumes, an ancient handcraft representing the cultural heritage of the Yi ethnic group. Through the project, Yi women were supported to develop their Yi embroidery business resulting in an increase in their income. For instance, the per capita income of villagers in 2017 was RMB 11,080 and this grew to RMB 14,128 in 2021. (Photo: Courtesy of Waipula Villagers)

Training at the Waipula Rural Ecotourism Professional Cooperative. The Cooperative has begun receiving tourists, generating an income of nearly RMB 300,000 for the locals. A Tourist Training Information Services Center was established serving as the Waipula Yi Traditional Cultural Center. (Photo: Courtesy of Waipula Villagers)

Waipula, the site selected by UNDP and partners, is an historic village built during the Yuan Dynasty and located in Yongren County in Yunnan Province, China. Surrounded by three mountains and two rivers, the village is known for its beautiful scenery and cultural heritage, such as the ethnic Yi embroidery and many folk festivals. (Photo: Courtesy of Waipula Villagers)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Le donne residenti in aree rurali costituiscono un quarto della popolazione mondiale e sono la spina dorsale delle rispettive economie locali, rappresentando all’incirca il 40% della forza lavoro impiegata nel settore agricolo nei Paesi in via di sviluppo nelle vesti di agricoltrici, lavoratrici salariate e imprenditrici.1 Nonostante i loro contributi fondamentali alle economie locali, continuano ad imbattersi in difficoltà strutturali ostacolanti la proprietà di beni, l’equa retribuzione, la partecipazione ai processi decisionali e l’accesso a risorse e mercati. Norme culturali locali, inoltre, assoggettano le donne a oneri associati all’espletamento di mansioni non retribuite, come la prestazione di cure e il disbrigo delle faccende domestiche.2

Consapevoli del fatto che il miglioramento della vita delle donne residenti in aree rurali riveste un’importanza fondamentale nella lotta contro la povertà e ai fini del raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (U (United Nations Development Programme, UNDP) in Cina e Mary Kay, in collaborazione con la Fondazione della Cina per lo sviluppo delle donne (China Women’s Development Foundation, CWDF), il Centro internazionale della Cina per gli scambi economici e tecnici (China International Center for Economic and Technical Exchanges, CICETE), la Federazione delle donne della provincia di Yunnan (Women’s Federation of Yunnan Province) e il governo della contea di Yongren, hanno lanciato nel 2017 il progetto pilota di localizzazione degli OSS a livello di villaggio (SDG Pilot Village Project) a Waipula, nella provincia cinese di Yunnan.

Nel progetto congiunto, intitolato “ SDG Pilot Village Project: Women-focused Poverty Reduction and Sustainable Development” (Progetto pilota di implemntazione degli OSS a livello di villaggio: riduzione della povertà e sviluppo sostenibile incentrati sulle donne) (2017-2021), si sono enfatizzati gli ostacoli di natura strutturale alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro sormontabili attraverso, tra le altre cose, la fornitura di protezione sociale e la creazione di opportunità imprenditoriali verdi attraverso l’ecoturismo, oltre all’adozione di iniziative tese a conferire più potere alle donne nell’assunzione delle decisioni relative a questioni che interessano le loro comunità.

Le donne appartenenti al gruppo etnico Yi hanno contribuito in misura sostanziale alla crescita economica e alla riduzione della povertà attraverso interventi mirati specifici per genere che hanno dato vita un’economia locale inclusiva conservandone il patrimonio culturale. Tali iniziative hanno prodotto cambiamenti incisivi a livello locale promuovendo al tempo stesso la parità di genere e accelerando lo sviluppo sostenibile.

“ Questo progetto dimostra come l’imprenditoria possa essere un potente strumento per colmare il divario retributivo di genere combattendo al tempo stesso la povertà nelle aree rurali” ha affermato Beate Trankmann, rappresentante dell’UNDP residente in Cina. “ Le donne del gruppo etnico Yi hanno acquisito le competenze e le risorse necessarie per poter attingere al loro patrimonio culturale, hanno gettato solide fondamenta per se stesse e sono diventate leader nelle loro rispettive comunità spianando la strada alle generazioni future”.

Il progetto pilota mette in evidenza il potenziale delle collaborazioni multi-parte, incluso il settore privato, ai fini del raggiungimento degli OSS massimizzando l’impatto dello sviluppo dell’imprenditoria femminile. UNDP Cina, insieme a Mary Kay Cina e a diversi partner del settore pubblico a livello locale, hanno collaborato con le imprenditrici per assicurarsi che fossero dotate degli strumenti e dell’istruzione necessari per poter partecipare alla vita economica. Si è provveduto inoltre ad abbattere gli ostacoli alla loro partecipazione ai processi decisionali a livello locale in modo che potessero contribuire attivamente alla creazione di un’economia locale rispettosa dell’ambiente, inclusiva e sostenibile.

“ Il progetto pilota di localizzazione degli OSS a livello di villaggio dimostra come il settore privato possa svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare a raggiungere gli OSS ponendo particolare enfasi sull’emancipazione economica delle donne, oltre a fornire un modello che le aziende possono adottare per sfruttare i loro punti di forza unici e accelerare lo sviluppo attraverso partenariati pubblico-privati” ha spiegato Deborah Gibbins, direttrice operativa presso Mary Kay Inc.

“ L’approccio incentrato sulle donne teso all’offerta di opportunità imprenditoriali alle donne residenti in aree rurali si è rivelato trasformativo. Quando le donne hanno cominciato a partecipare allo sviluppo economico e quindi a farsi una posizione nelle loro comunità, l’intero villaggio ne ha tratto giovamento” ha affermato Wendy Wang, presidentessa di Mary Kay nella regione Asia Pacifico.

I risultati della Fase 1 del progetto rendono palese l’effetto trasformativo prodotto da un approccio sensibile al genere nella localizzazione degli OSS e nella definizione di politiche e programmi a sostegno di una ripresa post-COVID-19 inclusiva ed ecologicamente sostenibile.

Il progetto ha contribuito ai seguenti 12 obiettivi di sviluppo sostenibile:

Obiettivo 1. Povertà zero

Obiettivo 2. Fame zero

Obiettivo 3. Salute e benessere

Obiettivo 4. Istruzione di qualità

Obiettivo 5. Uguaglianza di genere

Obiettivo 6. Acqua pulita e igiene

Obiettivo 8. Lavoro dignitoso e crescita economica

Obiettivo 9. Industria, innovazione e infrastrutture

Obiettivo 10. Ridurre le diseguaglianze

Obiettivo 15. La vita sulla terra

Obiettivo 16. Pace, giustizia e istituzioni forti

Obiettivo 17. Partnership per gli obiettivi

Progetto pilota di localizzazione degli OSS a livello di villaggio - Traguardi chiave della Fase 1 (2017-2021)

Il progetto, che contribuisce alla campagna cinese per alleviare la povertà, ha determinato una riduzione delle percentuale degli abitanti di villaggi che vivono al di sotto della soglia di povertà nazionale dal 28% nel 2017 allo 0% nel 2020 a Waipula;

Attraverso la formazione e lo sviluppo di competenze, 60 famiglie e 193 persone che vivevano al di sotto della soglia di povertà sono uscite dalla condizione di povertà nel 2020;

210 lavoratori stranieri stagionali e 120 lavoratori stranieri con contratti di lavoro a lungo termine, la maggior parte dei quali costituita da donne, sono riusciti a tornare a casa per trovare un lavoro o avviare un’attività in proprio;

607 donne locali hanno trovato lavoro e hanno aumentato il proprio reddito, tra queste alcune sono divenute leader nelle loro comunità assumendo cariche quali membro del comitato del villaggio o responsabile nei settori locali delle arti e dell’accoglienza turistica; e

Il reddito pro capite è cresciuto salendo a 14.128 renminbi (RMB) nel 2021.

Per condividere la storia del progetto pilota in oggetto, Mary Kay e i suoi partner hanno pubblicato:

Una relazione d’impatto sulla Fase 1 dal titolo “ Sperimentazione della localizzazione degli OSS a livello di villaggio - Un progetto per la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile incentrati sulle donne nella provincia cinese di Yunnan”, che illustra la genesi, i mezzi di attuazione e i risultati del progetto portato avanti attraverso un processo di sviluppo basato sulla collaborazione multi-parte. La Relazione d’impatto è disponibile qui.

“ Sperimentazione della localizzazione degli OSS a livello di villaggio - Un progetto per la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile incentrati sulle donne nella provincia cinese di Yunnan”, che illustra la genesi, i mezzi di attuazione e i risultati del progetto portato avanti attraverso un processo di sviluppo basato sulla collaborazione multi-parte. La Relazione d’impatto è disponibile qui. Un video dal titolo “Daughters of the Moon” (Figlie delle luna) in cui le protagoniste, tre donne leader di Waipula, Yongyan Zhu, Xuefang Xia e Shiqiong Han, descrivono i cambiamenti vissuti personalmente attraverso l’imprenditoria. I rappresentanti dei partner illustrano inoltre le trasformazioni avvenute nel villaggio in ambito economico, ambientale e sociale. Il video della durata di 11 minuti è disponibile qui.

UNDP Cina e i partner che hanno partecipato al progetto passeranno presto alla Fase 2 (2022-2024) finalizzata a:

accelerare l’imprenditoria: accrescendo le capacità degli abitanti dei villaggi, in particolare quelle delle donne, e aumentandone il reddito;

promuovere la diversità e l’inclusione: salvaguardando la cultura etnica locale e favorendo l’emancipazione femminile, e

avanzare uno sviluppo rispettoso dell’ambiente: proteggendo l’ambiente naturale e promuovendo la creazione di villaggi sostenibili.

Per il secondo anno consecutivo, il progetto pilota di localizzazione degli OSS a livello di villaggio è stato annoverato tra i finalisti per i Reuters Events Responsible Business Awards nella categoria “Premio Pioniere per gli OSS”. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 13 ottobre a Londra.

