Mary Kay kondigt resultaten aan van het SDG Pilot Village Project in China (2017-2021) met publicatie van impactrapport en video

Based on the concept of permaculture sustainable design, a farm of more than 15 acres was created and Waipula women were trained in sustainable farming practices. With UNDP’s strong suggestion to replace tobacco cultivation with organic rice, Waipula’s organic rice is being sold on e-commerce platforms with sales reaching RMB 220,000 in 2021. (Photo: Courtesy of Waipula Villagers)

Close up view of a hand-stitched piece of Yi Embroidery. (Photo: Courtesy of Waipula Villagers)

Women from the Art Ensemble “Huobonuoma,” or “Daughters of the Moon,” showcasing their Yi embroidered costumes, an ancient handcraft representing the cultural heritage of the Yi ethnic group. Through the project, Yi women were supported to develop their Yi embroidery business resulting in an increase in their income. For instance, the per capita income of villagers in 2017 was RMB 11,080 and this grew to RMB 14,128 in 2021. (Photo: Courtesy of Waipula Villagers)

Training at the Waipula Rural Ecotourism Professional Cooperative. The Cooperative has begun receiving tourists, generating an income of nearly RMB 300,000 for the locals. A Tourist Training Information Services Center was established serving as the Waipula Yi Traditional Cultural Center. (Photo: Courtesy of Waipula Villagers)

Waipula, the site selected by UNDP and partners, is an historic village built during the Yuan Dynasty and located in Yongren County in Yunnan Province, China. Surrounded by three mountains and two rivers, the village is known for its beautiful scenery and cultural heritage, such as the ethnic Yi embroidery and many folk festivals. (Photo: Courtesy of Waipula Villagers)

DALLAS, VS--(BUSINESS WIRE)--Plattelandsvrouwen vormen een kwart van de wereldbevolking en vormen de ruggengraat van hun economie, met naar schatting 40% van de agrarische beroepsbevolking in ontwikkelingslanden als boeren, loontrekkenden en ondernemers.1 Ondanks hun cruciale bijdragen aan lokale economieën, worden ze nog steeds geconfronteerd met structurele belemmeringen voor eigendom van activa, gelijke beloning, deelname aan besluitvormingsfora en toegang tot hulpbronnen en markten. Culturele normen leiden er ook toe dat vrouwen de meeste verantwoordelijkheid dragen voor onbetaalde zorg en huishoudelijk werk.2

UNDP China en Mary Kay erkennen dat het verbeteren van de levens van plattelandsvrouwen de sleutel is tot het bestrijden van armoede en het bereiken van duurzame ontwikkeling, en lanceerden, in samenwerking met de China Women’s Development Foundation, het China International Centre for Economic and Technical Exchanges, de Women’s Federation of Yunnan Province en Yongren County Government, het SDG Pilot Village Project in Waipula, provincie Yunnan, China in 2017.

Het gezamenlijke project, getiteld “ SDG Pilot Village Project: Women-focused Poverty Reduction and Sustainable Development” (Op vrouwen gerichte armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling) (2017-2021), ging in op de structurele belemmeringen voor de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Onder meer door het bieden van sociale bescherming en het creëren van groene ondernemerskansen door middel van ecotoerisme, in combinatie met inspanningen om het leiderschap van vrouwen in gemeenschapsfora voor besluitvorming te versterken.

Vrouwen uit de etnische Yi-groep werden de aanjagers van economische groei en armoedebestrijding via gerichte genderspecifieke interventies die een inclusieve lokale economie en het behoud van hun cultureel erfgoed bevorderden. Deze activiteiten zorgden voor transformationele veranderingen op lokaal niveau, waardoor gendergelijkheid werd bevorderd en duurzame ontwikkeling werd versneld.

“ Dit project laat zien hoe ondernemerschap een krachtig instrument kan zijn om de inkomenskloof tussen mannen en vrouwen te dichten en tegelijkertijd de armoede in plattelandsgebieden te bestrijden”, zei Beate Trankmann, ingezetene vertegenwoordiger van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties in China. “ Yi-vrouwen hebben de juiste vaardigheden en middelen verworven om hun culturele erfgoed te benutten, een solide economische basis voor zichzelf opgebouwd en zijn leiders in hun gemeenschap geworden, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor toekomstige generaties.”

Het proefproject benadrukt het potentieel van partnerschappen met meerdere belanghebbenden, waaronder de particuliere sector, bij het bevorderen van de SDG’s en tegelijkertijd het maximaliseren van de ontwikkelingsimpact van vrouwelijk ondernemerschap. UNDP China werkte, samen met Mary Kay China en lokale partners in de publieke sector, met vrouwelijke ondernemers om ervoor te zorgen dat ze werden uitgerust met de tools en de opleiding die nodig zijn om economische actoren te worden. De belemmeringen voor hun deelname aan de besluitvormingsstructuren van de gemeenschap werden ook aangepakt, zodat ze actief konden bijdragen aan het creëren van een inclusieve en duurzame lokale groene economie.

“ Het SDG Pilot Village Project laat zien hoe de particuliere sector een cruciale rol kan spelen bij het helpen bereiken van de SDG’s met een sterke focus op de economische versterking van vrouwen. Het biedt een blauwdruk van hoe bedrijven hun unieke sterke punten kunnen benutten en ontwikkelingsresultaten kunnen versnellen via publiek-private partnerschappen”, zei Deborah Gibbins, Chief Operating Officer van Mary Kay Inc.

“ De op vrouwen gerichte benadering van het bieden van ondernemerskansen aan plattelandsvrouwen bleek transformerend te zijn. Toen vrouwen begonnen deel te nemen aan de economische ontwikkeling en daardoor status in hun gemeenschap verwierven, profiteerde het hele dorp ervan”, zei Wendy Wang, president van Mary Kay regio Azië-Pacific.

De resultaten van fase 1 van het project leveren overtuigend bewijs van het transformationele effect dat een genderbewuste benadering kan hebben bij het lokaliseren van de SDG’s en bij het ontwerpen van beleid en programmatische reacties voor een groen en inclusief herstel na COVID-19.

Het project heeft bijgedragen aan de volgende 12 SDG’s:

Doel 1. Geen armoede

Doel 2. Geen honger

Doel 3. Goede gezondheid en welzijn

Doel 4. Kwaliteitsonderwijs

Doel 5. Gendergelijkheid

Doel 6. Schoon water en schone sanitaire voorzieningen

Doel 8. Fatsoenlijk werk en economische groei

Doel 9. Industrie, innovatie en infrastructuur

Doel 10. Verminderde ongelijkheden

Doel 15. Leven op het land

Doel 16. Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen

Doel 17. Partnerschappen voor de doelen

Het SDG Pilot Village Project - Belangrijkste resultaten fase 1 (2017-2021)

Doordat het project bijdroeg aan de armoedebestrijdingscampagne van China, daalde het aandeel dorpsbewoners dat onder de nationale armoedegrens leeft in Waipula van 28% in 2017 naar 0% in 2020;

Door opleiding en capaciteitsopbouw zijn tegen 2020 60 huishoudens en 193 personen die onder de armoedegrens leven, uit de armoede getild;

210 migrerende seizoenarbeiders en 120 langdurige migrerende werknemers, voor het merendeel vrouwen, konden naar huis terugkeren om een baan te vinden of een eigen bedrijf te starten;

607 lokale vrouwen vonden werk en verhoogden hun inkomen, waarbij sommigen zich ontpopten tot gemeenschapsleiders, rollen op zich namen als leden van het dorpscomité en managers in lokale gastvrijheid en kunst, en

Het inkomen per hoofd van de bevolking groeide tot RMB 14.128 in 2021.

Om het verhaal van het SDG Pilot Village Project te delen, hebben Mary Kay en partners het volgende uitgebracht:

Een impactrapport over fase 1 getiteld ‘Piloting SDG Localization at the Village Level - A Women-focused Poverty Reduction and Sustainable Development Project in Yunnan Province, China’ (Pilot SDG-lokalisatie op dorpsniveau - een op vrouwen gericht project voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling in de provincie Yunnan, China), waarin de ontstaansgeschiedenis, de wijze van implementatie en de resultaten van het project worden belicht via een door meerdere belanghebbenden ondersteund ontwikkelingsproces. Lees het impactrapport hier.

getiteld ‘Piloting SDG Localization at the Village Level - A Women-focused Poverty Reduction and Sustainable Development Project in Yunnan Province, China’ (Pilot SDG-lokalisatie op dorpsniveau - een op vrouwen gericht project voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling in de provincie Yunnan, China), waarin de ontstaansgeschiedenis, de wijze van implementatie en de resultaten van het project worden belicht via een door meerdere belanghebbenden ondersteund ontwikkelingsproces. Lees het impactrapport hier. Een video getiteld ‘Daughters of the Moon’ (dochters van de maan) met drie vrouwelijke leiders uit Waipula: Yongyan Zhu, Xuefang Xia en Shiqiong Han spreken over de veranderingen die ze persoonlijk hebben ervaren door ondernemerschap. Vertegenwoordigers van partners beschrijven ook de economische, ecologische en sociale transformaties die in het dorp hebben plaatsgevonden. Bekijk de 11 minuten durende video hier.

UNDP China en projectpartners gaan binnenkort over naar fase 2 (2022-2024), met als doel:

Ondernemerschap versnellen: de capaciteit van dorpsbewoners, vooral vrouwen, vergroten en hun inkomen verhogen;

Diversiteit en inclusie bevorderen: de lokale etnische cultuur beschermen en vrouwen versterken; en

Groene ontwikkeling bevorderen: de natuurlijke omgeving beschermen en duurzame dorpen promoten.

Voor het tweede jaar op rij is het SDG Pilot Village Project genomineerd voor de Reuters Events Responsible Business Awards in de categorie ‘SDG Pioneer Award’. De prijsuitreiking vindt plaats op 13 oktober in Londen.

