WSI宣佈聯合開發隨鑽地震系統

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--沙烏地阿拉伯國家石油公司(Aramco)和Wireless Seismic, Inc (WSI)已開始聯合開發新一代即時隨鑽地震系統DrillCAM™。該系統旨在顯著縮短鑽井週期，改善作業安全性並大幅降低成本。

DrillCAM系統將在鑽井過程中提供即時情報流，以監測鑽井設備的工況、地下模型的準確性，並提供鑽頭前方的影像。這些功能均仰賴WSI的核心震波採集技術。該技術可在複雜的實體環境中傳輸大量無線資料。

WSI執行長Jim Hollis表示：「我很高興能與Aramco合作開發DrillCAM專案。探索WSI無線線性網格技術的新用途使我們能夠迅速將DrillCAM套裝應用軟體產品化和商業化，並在鑽井過程中提供更有效、更快捷、更安全且更具成本效益的資訊。」

Aramco和WSI已經在現場試驗中驗證了該技術。聯合開發將使兩家公司能夠將DrillCAM作為商業解決方案進行部署。

Wireless Seismic提供業界唯一可全面升級且具備即時資料傳輸能力的無線地震記錄系統，為陸上地震資料採集帶來革命性變化。公司總部位於美國德州斯塔福德，其記錄系統可為傳統測量和水力壓裂無源監控專案提供極具商業競爭力的解決方案，讓承包商能夠有效應對最具挑戰性的地震專案。

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