WSI宣布联合开发随钻地震系统

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--阿美石油公司(Aramco)和Wireless Seismic, Inc (WSI)已开始联合开发新一代实时随钻地震系统DrillCAM™。该系统旨在显著缩短钻井周期，提高作业安全性并大幅降低成本。

DrillCAM系统将在钻井过程中提供实时情报流，帮助监测钻井设备的工况、地下模型的准确性，并提供钻头前方的图像。这些功能均依赖于WSI的核心地震采集技术。该技术可在复杂的物理环境中传输大量无线数据。

WSI首席执行官Jim Hollis表示：“我很高兴能与阿美公司合作开发DrillCAM项目。通过探索WSI无线线性网格技术的新用途，我们能够迅速实现DrillCAM应用套件的产品化和商业化，并在钻井过程中提供更有效、更快捷、更安全且更具成本效益的信息。”

Aramco和WSI已经在现场试验中验证了该技术。通过联合开发，两家公司可将DrillCAM作为商业解决方案进行部署。

Wireless Seismic提供业界唯一一种可全面升级且具备实时数据传输能力的无线地震记录系统，以此变革陆上地震数据采集。公司总部位于美国德州斯塔福德，其记录系统可为传统测量和水力压裂无源监控项目提供极具商业竞争力的解决方案，让承包商能够有效应对最具挑战性的地震项目。

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