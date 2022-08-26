Visa代碼的流通量超越實體卡

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Visa (NYSE: V)今天宣佈，公司已透過Visa代碼化服務 (VTS)在全球發出超過40億個網路代碼。這項成就是其專有代碼化服務發展過程中的重要里程碑。Visa代碼化服務旨在協助確保數位支付的安全，並進一步加快電子商務的創新和接受度。過去一年裡，Visa的代碼總數幾乎增加一倍。這一具有歷史意義的里程碑代表Visa的代碼總數超過了在全世界流通的實體Visa卡數量，彰顯出Visa代碼為商戶、發行機構和消費者提供的強大安全性。

Visa執行副總裁兼產品長Jack Forestell表示：「代碼化是Visa首創的簡單而強大的概念，可隱藏和降低敏感支付資料的價值，以保持對詐騙者的領先優勢，使數位支付更加安全。發行機構、收單機構、商戶和消費者利用Visa代碼進行交易的上升趨勢進一步顯示，未來貨幣的形式必將是數位化的，而數位貨幣必須建立在信任的基礎之上。」

自疫情爆發以來，電子商務交易量增長了50%以上1。隨著線上購物越來越方便，消費者對簡單和安全交易的期望和需求也隨之增加。透過Visa代碼化服務，Visa的創新領先於消費者需求，該服務採用只有Visa能夠解鎖的數位代碼來取代16位數的Visa帳戶號碼，有助於保護基礎帳戶資訊免遭詐騙者和不良分子竊取。

代碼：線上購物的安全護衛

代碼是電子商務背後的無名英雄，整個支付生態系統都可以從中受益，發行機構、收單機構、商戶和消費者都已體驗到代碼帶來的一系列好處，如減少詐騙、易於在各種裝置上使用等等。

Visa的分析顯示，在超過8,600個發行機構和80萬戶商戶中，Visa代碼使詐騙率降低了28%，批准率提高了3%。代碼不僅幫助商戶增加了銷售額，還為他們節省了與詐騙相關的費用。

未來的身份驗證將由代碼主導

如今，人們的大部分金融活動都發生在雲端，採用先進科技有助於確保客戶資料在交易發生的任何地方都受到保護。未來的消費者保護標準「身份驗證2.0」便以代碼和其他工具為基礎，例如Visa的雲端代碼架構(Cloud Token Framework, CTF)。該架構旨在加強安全性，並提高各種支付體驗和裝置上的無卡交易批准率。

Forestell表示：「這一里程碑展現出Visa正持續投資於在全球進行安全、可靠和無縫的交易。代碼化的進一步普及將有助於履行Visa幫助個人、企業和經濟蓬勃發展的使命。」

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關於Visa

Visa Inc. (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者。我們的使命是透過極具創新性、可靠性和安全性的支付網路連接世界，推動個人、企業和經濟活動的蓬勃發展。我們擁有先進的全球支付處理網路VisaNet，能夠在全世界提供安全可靠的支付服務，每秒可處理超過6.5萬筆交易。公司在創新上的不懈努力是數位商務能夠惠及全球各地的所有民眾、並在各類裝置上得以迅速成長的推動力量。在世界從類比轉向數位之際，Visa正在利用品牌、產品、人才、網路和規模優勢，重新塑造商業的未來。如欲瞭解更多資訊，請造訪關於Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

1 https://www.digitalcommerce360.com/article/us-ecommerce-sales/

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