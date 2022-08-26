Visa令牌的发行量超越实体卡

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Visa (NYSE: V)今天宣布，公司已通过Visa令牌服务 (VTS)在全球范围内颁发了超过40亿个网络令牌。这项成就标志着其专有令牌服务发展过程中的一个重要里程碑。Visa令牌服务旨在帮助确保数字支付的安全，并进一步加快电子商务的创新和普及度。过去一年里，Visa的令牌总数几乎翻了一番。这一具有历史意义的里程碑标志着Visa的令牌总数超过了世界范围内流通的实体Visa卡数量，彰显出Visa令牌为商户、签发人和消费者提供的强大安全性。

Visa执行副总裁兼首席产品官Jack Forestell表示：“令牌化是Visa首创的一个简单而强大的概念，可隐藏和减低敏感支付数据的价值，以保持对欺诈者的领先优势，使数字支付更加安全。签发人、收单机构、商家和消费者利用Visa令牌进行交易的上升趋势进一步表明，未来货币的形式必将是数字化的，而数字货币必须建立在信任的基础之上。”

自疫情爆发以来，电子商务交易量增长了50%以上1。随着网上购物越来越方便，消费者对简单和安全交易的期望和需求也随之增加。Visa通过Visa令牌服务超前于消费者需求进行创新，该服务采用只有Visa能够解锁的数字令牌取代16位数字Visa账户号码，有助于保护基础账户信息免受欺诈者和不良分子的侵害。

令牌：网上购物的安全卫士

令牌是电子商务背后的无名英雄，整个支付生态系统都可以从中受益，签发人、收单机构、商户和消费者都已体验到令牌带来的一系列好处，如减少欺诈、方便的跨设备使用等等。

Visa的分析表明，在8,600多个签发人和80万户商家中，Visa令牌使欺诈率降低了28%，批准率提高了3%。令牌不仅帮助商户增加了销售额，还为他们节省了与欺诈相关的费用。

未来的身份验证将由令牌主导

如今，人们的大部分金融活动都发生在云端，采用先进技术有助于确保客户数据在交易发生的任何地方都受到保护。未来的消费者保护标准“身份验证2.0”便以令牌和其他工具为基础，例如Visa的云令牌框架(Cloud Token Framework, CTF)。该框架旨在增强安全性，并提高跨多种支付体验和设备的无卡交易的批准率。

Forestell表示：“这一里程碑展现出Visa正持续投资于全球安全、可靠和无缝的交易。令牌化的进一步普及将有助于实现Visa帮助个人、企业和经济蓬勃发展的使命。”

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关于Visa

Visa Inc. (NYSE: V)是数字支付领域的全球领导者。我们的使命是通过极具创新性、可靠性和安全性的支付网络连接世界，推动个人、企业和经济活动的蓬勃发展。我们拥有先进的全球支付处理网络VisaNet，能够在世界范围内提供安全可靠的支付服务，每秒可处理超过6.5万笔交易。公司在创新上的不懈努力是数字商务能够惠及全球各地的所有民众、并在各类设备上得以迅速发展的推动力量。在世界从模拟向数字转变之际，Visa正在利用品牌、产品、人才、网络和规模优势，重新塑造商业的未来。如需了解更多信息，请访问关于Visa、visa.com/blog和@VisaNews。

1 https://www.digitalcommerce360.com/article/us-ecommerce-sales/

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