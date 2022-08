Les jetons Visa dépassent le nombre de cartes Visa physiques en circulation

Visa Token Service issued its 4 billionth token, surpassing physical cards in circulation.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE : V) a annoncé aujourd’hui avoir émis plus de 4 milliards de jetons de réseau, à ce jour, à travers le monde Visa Token Service (VTS), franchissant ainsi une étape majeure dans le cadre de son offre exclusive, destinée à contribuer à la sécurisation des paiements numériques, l’accélération de l’innovation, et la généralisation du commerce électronique. Cette étape historique, qui marque une multiplication par deux quasiment du nombre de jetons en un an, signifie que ces jetons dépassent désormais le nombre de cartes Visa physiques en circulation, à travers le monde. Cette étape souligne la grande sécurité que ces jetons confèrent à la fois aux commerçants, aux émetteurs et aux consommateurs.

« La tokénisation est un concept à la fois simple et puissant, lancé par Visa : dissimuler et dévaloriser les données de paiement sensibles pour conserver une longueur d’avance sur les fraudeurs, et rendre les paiements numériques plus sécurisés », a déclaré Jack Forestell, vice-président exécutif et directeur produits, chez Visa. « L’augmentation du nombre d’émetteurs, acquéreurs, commerçants et consommateurs effectuant des transactions avec les jetons Visa renforce la perspective d’un argent entièrement numérique, et nécessairement basé sur la confiance. »

Le volume de commerce électronique a augmenté de plus de 50 %1 depuis le début de la pandémie. L’aspect pratique du shopping en ligne s’accompagne toutefois d’attentes plus élevées de la part des consommateurs, lesquels exigent des transactions à la fois simples et sécurisées. Visa innove en anticipant cette exigence des consommateurs, à travers le Visa Token Service qui remplace les numéros de compte Visa à 16 chiffres par un jeton numérique que seule Visa peut déverrouiller, ce qui contribue à protéger les informations de compte sous-jacentes, contre les fraudeurs et les acteurs malveillants.

Les jetons : les gardiens de sécurité du shopping en ligne

Les jetons sont les héros méconnus du commerce électronique, dont l’écosystème entier des paiements est susceptible de bénéficier, les émetteurs, acquéreurs, commerçants et consommateurs constatant tous une multitude d’avantages, parmi lesquels une réduction de la fraude, une facilité d’utilisation sur différents appareils, et plus encore.

D’après les analyses de Visa, concernant plus de 8 600 émetteurs et 800 000 commerçants, les jetons Visa ont permis une réduction de 28 pour cent des fraudes, et une augmentation de 3 pour cent des taux d’approbation – permettant aux commerçants d’augmenter leurs ventes tout en économisant sur le plan des dépenses liées à la fraude.

Le futur de l’authentification, consolidé par les jetons

En cette période qui voit l’essentiel de notre existence financière se dérouler dans le cloud, des technologies de pointe permettent de veiller à ce que les données des clients soient protégées quel que soit le lieu où les transactions sont effectuées. L’authentification 2.0, autrement dit, l’avenir de la protection des consommateurs, est consolidée par les jetons et outils tels que le Cloud Token Framework (CTF) de Visa, ce dernier étant conçu pour améliorer la sécurité et accroître les taux d’approbation pour les transactions sans présentation de la carte, dans le cadre de multiples expériences de paiement et sur différents appareils.

« Le franchissement de cette étape illustre l’investissement continu réalisé par Visa pour rendre les transactions sûres, fiables et fluides à travers le monde », a souligné M. Forestell. « L’adoption continue de la tokénisation contribuera à l’accomplissement de la mission de Visa consistant à permettre aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. »

Pour en savoir plus sur la manière dont Visa mène la transformation à travers les jetons, rendez-vous ici.

À propos de Visa

Visa Inc. (NYSE : V) est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission est de relier le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, le plus fiable et le plus sûr, et, ce faisant, de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Notre réseau de traitement global de pointe, VisaNet, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, et est capable de gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. La focalisation indéfectible de la société sur l’innovation est un catalyseur pour la croissance rapide du commerce numérique accessible à tous et partout sur n’importe quel type d’appareil. À l’heure où le monde est en train de passer de l’analogique au numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l’avenir du commerce. Pour en savoir plus, rendez-vous sur À propos de Visa, visa.com/blog et @VisaNews.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.